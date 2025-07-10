Президент РПЛ Алаев — об исключении «Торпедо»: «КДК РФС принял жесткое, но справедливое решение»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение РФС об исключении «Торпедо». 10 июля РФС исключил «Торпедо» из числа участников чемпионата России-2025/26. Также клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.

По словам главы РПЛ, 16-й участник нового сезона будет определен исполком РФС.

Алаев подчеркнул, что РПЛ строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля».

«Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным — будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями.

КДК РФС принял жесткое, но справедливое решение. Особые ситуации, к которым точно относится дело «Торпедо», требуют решительных и своевременных действий», — приводит слова Алаева пресс-служба лиги.

Он назвал исключение клуба за неделю до старта сезона (18 июля) большой проблемой и большим вызовом для РПЛ.

«Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема — из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар.

Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении.

Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской премьер-лиги. Решение на этот счет будет принято Исполкомом РФС в соответствии с уставными документами, Лига готова незамедлительно оказать Исполкому любую необходимую помощь», — добавил Алаев.

«Торпедо» обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне первой лиги — руководители клуба пытались повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).

9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.