Ужин после шести вечера: правда и мифы. Советы и рекомендации от эксперта

Есть можно и позже этого времени.

Считается, что в течение дня должно быть три основных приема пищи: завтрак, обед и ужин. Последний из них происходит в вечернее время, но никто не может точно сказать, во сколько это делать. В разговорах часто фигурирует 6 часов вечера. Однако является ли это универсальным правилом? Нужно ли есть до 18.00? Можно ли кушать после этого времени? Специально для «СЭ» на эти и другие вопросы ответит нутрициолог Анастасия Жигунова. Эксперт развеет мифы об ужине и даст советы по правильному питанию вечером.

Правда ли, что можно ужинать после 6 вечера?

По словам нутрициолога, ужинать после шести вечера можно, но необходимо это делать за несколько часов до сна. Одна из причин — замедление метаболизма.

Нутрициолог Анастасия: «В идеале ужин должен быть не позднее 19.00. При условии, что человек ложится до 23.00. Это идеальное время с точки зрения работы наших биологических часов и выработки гормонов. Перед сном не нужно нагружать организм, так как каждый час сна посвящен восстановлению определенного органа ночью».

Поздний прием пищи может спровоцировать бессонницу и другие проблемы с органами.

Анастасия: «Если ужинаете плотно на ночь, то утром можете проснуться с мешками под глазами и отеками. Могут возникнуть запоры. Тяжесть в животе, спазмы, появление лишнего веса, бессонница — это все причина поздних ужинов».

За сколько часов до сна можно ужинать и почему?

Заблаговременный ужин позволит более оптимально подготовить системы организма ко сну.

Нутрициолог Анастасия: «Рекомендуемое время ужина — за три-четыре часа до сна. Система пищеварения замедляется к вечеру. Органы желудочно-кишечного тракта готовятся к восстановлению. Не следует нагружать свой организм перед сном, так как каждый час ночью посвящен восстановлению определенного органа. Органы ночью должны восстанавливаться, а не работать, переваривая пищу».

Эксперт считает, что частые ночные пробуждения без причины могут свидетельствовать о наличии проблем с печенью и желчным пузырем.

Курица с салатом. Фото Global Look Press

Какой ужин выбрать вечером?

Нутрициолог Анастасия Жигунова советует включить в ужин продукты с легкоусвояемым белком, овощи и небольшое количество жиров, а также не увлекаться солью. Стоит исключить в качестве напитков кофе и чай.

Что можно съесть на ужин

Белок:

· яйца (если не ели на завтрак);

· рыба;

· птица;

· морепродукты;

· сыр тофу;

Жиры:

· животные: яйца, жирная рыба, субпродукты (также относятся к белкам), топленое и сливочное масло, сало, холодец, икра;

· растительные жиры: авокадо, оливки, масла нерафинированные (кокосовое, оливковое, льняное), орехи, семена (лен, подсолнечник, тыква, чиа, урбечи).

Углеводы:

· лук, огурец, зелень, все виды капуст, сельдерей, баклажаны и пр. (некрахмалистые овощи для тех, кто хочет снизить вес);

· морковь, свекла, батат, тыква (если есть проблемы со сном);

Нутрициолог Анастасия: «Также отлично подойдет овощной суп-пюре. Макароны из гречки, киноа, бобовых и фунчозы лучше перенести на завтрак или обед, так как это крахмал. Если есть большая двигательная активность, то лучше добавить гарнир в виде злаков».

Форель с капустой, морковью, бататом и перцем. Фото Соцсети

Можно ли ужинать людям на диете после шести вечера?

Эксперт предлагает не увлекаться диетами, а придерживаться принципа сбалансированного питания.

Нутрициолог Анастасия: «Не совсем поддерживаю слово «диета», так как она всегда, как правило, приводит к срыву. Диета провоцирует дефицит полезных элементов, что далее может развить какие-либо заболевания. Главный принцип — сбалансированное питание, которое будет включать белки, жиры, углеводы и клетчатку в каждом приеме пищи».

Когда и как ужинать людям с лишним весом?

По мнению нутрициолога, не существует единой формулы для правильного ужина людям с лишним весом. Однако точно необходимо исключить из вечернего приема пищи злаки, рафинированные углеводы в особенности сахар.

Анастасия: «Это все строго индивидуальная история, которая должна отталкиваться от анализов человека. В целом ужин должен быть белково-жировым с добавлением клетчатки. Ужин без злаков, сахара и сахаросодержащих продуктов. Сладкие фрукты, молочные продукты тоже исключены. Людям с лишним весом не нужно лишний раз поднимать инсулин, поэтому нужно отказаться от молочных продуктов перед сном (у них высокий гликемический индекс, что приводит к скачку инсулина).

Фото. Фото Global Look Press

Что можно съесть перед сном после ужина?

Бывает так, что спустя несколько часов после ужина снова хочется есть. Легкий перекус возможен даже перед сном — минимум за полтора часа до отдыха.

Анастасия: «Подойдут смузи зеленые (из зелени, листовых овощей с ягодами и семенами/орешков). Можно съесть зеленый салат с добавлением перепелиных яиц. Не рекомендуется пить фруктовые фреши перед сном, и вообще это резко повысит уровень инсулина».

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