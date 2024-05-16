Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Полумарафон «Забег.РФ» пробегут олимпийские чемпионы и блогеры
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:00

1 мин.

Полумарафон «Забег.РФ» пробегут олимпийские чемпионы и блогеры

Мария Маковей
Автор
Главный полумарафон России «Забег.РФ».
Фото Из социальных сетей «Забег. РФ»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

19 мая в Москве на Васильевском спуске состоится главный полумарафон России с синхронным стартом — «ЗаБег.РФ». Соревнование пройдет в восьмой раз и объединит 160 тысяч бегунов со всей страны.

Так спортсмены смогут попробовать свои силы на четырех дистанциях: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км или 21,1 км. Кроме того, в рамках полумарафонской дистанции состоится корпоративная эстафета, ее участниками стали более 40 команд.

Также в соревновании примут участие руководитель оргкомитета полумарафона ЗаБег.РФ Ксения Шойгу, Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная, Олимпийские чемпионы, лыжники Александр Легков, Никита Крюков, спортивный блогер Алексей Столяров и другие. Среди почетных гостей: Трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина, чемпионка мира в танцах на льду.

Отметим, что в 2024 году к забегу присоединились еще 15 стран: Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Камерун, Непал, Киргизия, Армения, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Там мероприятие пройдет под названием One Run и соберет около 29 тысяч человек.

Регистрация для участия в забеге открыта до пятницы, 17 мая, до 12:00.

Развлечения
0
Новости холдинга
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Окровавленного Торопа увезли с поля, Акинфеев даже не стал раздеваться, третий вратарь ЦСКА дотянул до пенальти. Что произошло в матче «Зенит» - ЦСКА
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D

Придумай мем

Последние новости
13:35
Стань участником нового сезона «Суперниндзя»
15 мая 19:00
Турагент рассказала, как сэкономить на авиабилетах
13 мая 19:35
Самый масштабный полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует уже на этой неделе
13 мая 18:30
Психолог объяснила, как изменить поведенческие привычки
13 мая 14:00
Туроператоры назвали направление, где можно бюджетно отдохнуть