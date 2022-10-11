Что будет, если есть семечки каждый день: советы и рекомендации от эксперта
Семечки — одна из самых известных закусок в России. Наибольшей популярностью среди всего разнообразия у населения пользуются семена подсолнечника. Эти снэки обладают рядом питательных веществ и витаминов, укрепляют сосуды, но очень калорийны. Их чрезмерное употребление может привести к проблемам с печенью и повредить зубную эмаль. В данном материале «СЭ» нутрициолог Анастасия Жигунова ответит на вопросы о пользе и вреде ежедневного употребления семечек.
Семечки: основная информация, состав и калорийность, какие витамины содержатся
Семечки подсолнечника — семена подсолнуха однолетнего, которые используются для производства масла и употребления в пищу. Семечки достигают в длину до 10-15 мм, в ширину — 7-8 мм. Растение широко распространено в России, Украине, Аргентине и Китае.
Пищевая ценность очищенных семечек на 100 граммов продукта:
— жиры — 49,57 г;
— углеводы — 18,76 г;
— белки — 22,78 г;
— вода — 1,21 г.
Калорийность семечек подсолнуха на 100 граммов составляет около 584 ккал. Съедая 100 граммов семян подсолнуха (очищенных сушеных), человек может получить ряд полезных веществ:
— витамин Е — 130% (от среднесуточной потребности);
— витамин В3 — 35%;
— витамин В5 — 70%;
— витамин В6 — 40%;
— селен — 113%;
— белок — 39%;
— фосфор — 115%;
— цинк — 35%;
— калий — 24%;
— магний — 32%;
— клетчатка — 44%;
— железо — 21%;
Чем полезны семечки?
Благодаря высокому содержанию витаминов Е и В в семечках человек может улучшить состояние своих волос, ногтей и кожи. И это далеко не все полезные свойства, которыми богаты семена подсолнуха.
Нутрициолог Анастасия: «В семечках присутствуют антиоксиданты, препятствующие старению клеток организма, улучшающие обмен веществ. Семена подсолнуха снижают уровень холестерина и улучшают свертываемость крови из-за ненасыщенных жирных кислот. Тем не менее чрезмерное употребление семечек может привести к повышенному содержанию Омега-6 в организме и повысить уровень воспаления (заболеваний) в организме, а также увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний».
Сколько можно есть семечек в день?
Допустимой нормой употребления семечек может быть от 50 до 100 граммов в день в случае отсутствия заболеваний кишечника. Перед приемом закуски в пищу нутрициолог предлагает посоветоваться с врачом.
Анастасия: «Если рассматривать употребление семечек в небольших количествах, то ничего плохого не будет. Такой дозировкой в день, например, может стать 50/100 граммов. Конечно, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма».
Чем вредны и опасны семечки подсолнуха?
Нутрициолог не рекомендует есть семечки натощак, так как это может привести к появлению дискомфорта в желудочно-кишечном тракте из-за резкого желчеоттока.
Анастасия: «Семечки становятся вредными и опасными для здоровья при наличии у человека проблем с желудком. Противопоказано употреблять их людям с язвами, гастритом и проблемами с печенью. Если у человека есть камни в желчном пузыре, то чрезмерное поедание семечек может спровоцировать приступ за счет резкого оттока желчи. А семечки в шелухе способны навредить зубной эмали, поэтому советуют их чистить руками».
Что будет, если есть жареные семечки каждый день?
По словам нутрициолога, есть жареные семечки можно каждый день. Но в маленьких объемах. Основной проблемой является их негигиеничность.
Анастасия: «Есть в небольших количествах можно каждый день. Но стоит помнить, что жареные семечки не являются стерильным продуктом. Перед жаркой их не моют. Во время готовки используют дешевое масло, которое затем окисляется. В процессе жарки свежий урожай могут мешать со старым, что тоже не гарантирует высокое качество продукта».
Какие семечки лучше есть: жареные или сырые?
Эксперт советует выбирать сырые семечки. Перед употреблением их лучше замачивать в воде на протяжении восьми часов, а потом слить жидкость. Это нейтрализует фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению питательных веществ из семечек.
Анастасия: «Покупать однозначно лучше в скорлупе. Таким образом, вы защитите себя от возможных бактерий и грибков, образующихся в течение жарки. Как правило, подсолнечник выращивается вдоль оживленных магистралей и впитывает в себя все токсичные вещества от выхлопов машин и от удобрений, которыми обрабатывают поля. Лучше всего выбирать органический продукт».
Семечки очень универсальны и дополнят любое блюдо: салаты, гарниры, каши, супы или выпечку.