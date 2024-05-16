Стань участником нового сезона «Суперниндзя»

Телеканал СТС запускает кастинг на третий сезон самого успешного спортивного шоу страны «Суперниндзя». Участие в конкурсе могут принять лица, достигшие возраста 15 лет.

Отбор новых участников будет проходить в восьми городах России, а также в Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане и Кыргызстане:

18-19 мая — Краснодар;

25 мая — Минск;

25 мая — Хабаровск;

1 июня — Ереван;

1 июня — Алматы;

8 июня — Иркутск;

8 июня — Баку;

15-16 июня — Москва;

Бишкек — дата кастинга появится позже.

Чтобы стать участником соревнования, оставьте заявку на сайте ctc.ru, пройдите один из очных кастингов и, возможно, уже этой осенью вы поборитесь за звание нового «Суперниндзя»!