Стало известно, когда состоится премьера 2 сезона «Игры в кальмара»
Южнокорейский актер Ли Джон Джэ сообщил, что премьера второго сезона «Игры в кальмара» пройдет в декабре этого года.
В сериале он сыграл персонажа по имени Сон Ки Хун. Живущий с пожилой матерью шофер и игроман стремится финансово обеспечить свою дочь Га Ен. Сон Ки Хун вступил в игру ради погашения долгов перед кредиторами.
«Игра в кальмара» — сериал Netflix, рассказывающий о людях, принявших участие в тайном турнире на выживание. У победителя есть призрачный шанс выиграть приз в размере 45,6 млрд вон ($ 38,5 млн США).
Последние новости
15 мая 21:30
15 мая 20:45
15 мая 18:00
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже