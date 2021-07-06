Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 12

Тренировка по системе Фулбоди (Full body) дома для начинающих поможет эффективно прокачать все мышцы тела. «Спорт-Экспресс» совместно с профессиональным фитнес-тренером Ольгой Шевяковой подготовили для вас программу упражнений из 12 выпусков.

Перед началом сегодняшнего заключительного занятия цикла рекомендуем вам посмотреть предыдущие серии (ссылки на них в конце текста). Первая и вторая и третья тренировки стали вводными для читателей «СЭ». В четвертом, пятом и шестом выпусках были добавлены новые упражнения, повышена сложность выполнения, а также показали вариант круговой тренировки. В седьмой серии продемонстрировали многофункциональный комплекс, а восьмая стала комбинированной и особенно энергозатратной. Девятый выпуск отметился самым большим объемом нагрузок. Десятое занятие было многокруговым. Одиннадцатое стало особенно напряженным с точки зрения объема и количества упражнений.

Помните, что регулярность тренировок и здоровый образ жизни помогут вам ускорить прогресс на пути к идеальному и спортивному телу.

Как правильно тренироваться дома

Перед тренировкой нужно правильно настроиться на серьезную работу, а также следовать некоторым рекомендациям:

· высыпайтесь;

· правильно питайтесь;

· пейте воду;

· выберите удобное для вас время;

· делайте разминку и заминку;

· тренируйтесь в спортивной одежде;

· занимайтесь с музыкой;

· проветривайте помещение;

· выберите удобное для вас время;

· высыпайтесь.

Что нужно для тренировки

· гантели (2 или 3 кг);

· спортивная резина;

· спортивный коврик.

Данная тренировка подходит для начинающих с высоким уровнем подготовки (выше среднего). Сегодняшнее занятие будет состоять из пяти кругов. Ниже представлено, как выглядит один круг упражнений.

Приседания с выбросом гантелей

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц рук и ног. Приготовьте гантели.

Исходное положение: стоя, в руках держите гантели рядом с плечами. Носки ног чуть разверните в стороны.

На вдохе опускайтесь до угла в 90 градусов. На выдохе вставайте и поднимайте гантели перед собой наверх.

Делайте по 15 повторений.

Отжимания с шагом в сторону

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц рук и груди. Постелите коврик.

Исходное положение: в позе планки, руки прямые и расположены шире плеч.

Делайте шаг в сторону левым бедром и левым плечом, а затем выполняйте отжимание. Аналогично — в противоположную сторону.

Делайте по 16 повторений.

Выпады со сменой ног в прыжке

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц бедра.

Исходное положение: поставьте правую ногу (либо левую) назад на носке, а другую сделайте опорной.

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Сделайте выпад назад. Толкайтесь правым бедром и во время прыжка меняйте ноги. Старайтесь не останавливаться и сохранять технику.

Делайте по 40 повторений.

Горизонтальная тяга с гантелями

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц спины. Приготовьте гантели.

Исходное положение: возьмите в руки гантели и встаньте под углом в 45 градусов.

Напрягайте мышцы спины и сводите лопатки.

Делайте по 20 повторений.

Румынская тяга с гантелями

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц ног и спины. Подготовьте резину и гантели.

Исходное положение: стоя, закрепите резину на голени. Возьмите в руки гантели. Ноги поставьте чуть шире плеч. Колени немного согните.

Из исходного положения уводите таз назад и наклоняйте корпус вперед. Чувствуйте растяжение задней поверхности бедра, напрягайте мышцы ягодиц и возвращайтесь в начальное положение. На вдохе опускайтесь, на выдохе вставайте.

Делайте по 20 повторений.

Планка со сменой рук

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнение для мышц пресса. Приготовьте коврик.

Исходное положение: упирайтесь на ладони и носки.

Меняйте руки, опуская их на локти. Затем поднимайте.

Делайте по 10 повторений.

Скручивания с гантелями

Ольга Шевякова. Фото «СЭ»

Упражнения для мышц пресса. Приготовьте гантели и коврик.

Исходное положение: ложитесь на спину, бедра фиксируйте под углом в 90 градусов. В руках держите гантель, заведите плечи за голову.

Выполняйте скручивание и тянитесь корпусом к носкам.

Делайте по 10 повторений.

На этом упражнении завершается первый круг тренировки. Всего необходимо сделать пять таких кругов.

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 1

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 2

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 3

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 4

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 5

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 6

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 7

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 8

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 9

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 10

Как тренироваться дома? Эффективная программа тренировок для девушек: часть 11