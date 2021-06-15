6 фильмов о спорте, после которых захочется пойти на тренировку

Фильмы про спорт, которые вдохновят и замотивируют отправиться на тренировку в самое ближайшее время.

После тяжелого дня часто хочется провести вечер в мягком кресле за просмотром интересного кино, а не идти на пробежку или в зал. Но даже это можно сделать с пользой. Рассказываем о фильмах, которые вдохновят и замотивируют отправиться на тренировку в самое ближайшее время.

«С меня хватит» (2002, США)

«С меня хватит».

Рейтинг Кинопоиск: 7.1

Режиссер: Майкл Аптед

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Билл Кэмпбелл, Тесса Аллен

Фильм с абсолютно непредсказуемым сюжетом и красавицей Дженнифер Лопес в главной роли. Эта история личной драмы вызывает смешанные чувства, но хорошо демонтирует, как тренировки и знание приемов самозащиты помогают развить волю, характер, а главное — поверить в себя. В результате героиня перестает бежать от проблем и сталкивается с ними лицом к лицу, чтобы защитить себя и свою дочь.

«Человек, который изменил все» (2011, США)

«Человек, который изменил все».

Рейтинг Кинопоиск: 7.7

Режиссер: Беннетт Миллер

В главных ролях: Брэд Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Хоффман

Эта картина, основанная на реальных событиях, понравится даже тем, кто только начинает приобщаться к спорту. Сюжет закручен вокруг бейсбольной команды из Окленда. Но это лишь повод рассказать мотивирующую историю о том, каких высот можно достичь с помощью энтузиазма и силы воли. Причем не только в спорте, но и в сфере личностного роста. В роли человека, который меняет все — Брэд Питт, да и остальной актерский состав на высоте.

«Одиночество бегуна на длинную дистанцию» (1962, Великобритания)

«Одиночество бегуна на длинную дистанцию».

Рейтинг Кинопоиск: 7.6

Режиссер: Тони Ричардсон

В главных ролях: Майкл Редгрейв, Том Кортни, Эвис Баннейдж

В этом старом фильме 1962 года показана история мелкого преступника Колина Смита. Попав в исправительную школу, юный грабитель решает поучаствовать в соревнованиях побегу. На это его вдохновляет директор учреждения, который уверен, что спорт — лучшее средство, чтобы сформировать характер и встать на путь исправления. И он оказывается прав! В день Х герой превосходит самого себя, а у самого финиша удивляет всех — даже зрителей, которые смотрят картину сегодня.

«Никогда не сдавайся» (2008, США)

«Никогда не сдавайся».

Рейтинг Кинопоиск: 7.6

Режиссер: Джефф Уодлоу

В главных ролях: Шон Фэрис, Эмбер Хёрд, Кэм Жиганде

По названию нетрудно догадаться, чему учит это фильм. Сюжет у него не очень оригинальный: герой много тренируется, чтобы наказать главного обидчика в новой школе. Но его определенно стоит посмотреть. Во-первых, в нем роскошно продемонстрированы красивые приемы ММА: все эти хуки, лоукики и болевые. Притом, что на момент выхода картины в 2008 году этот вид спорта был далеко не так популярен. Во-вторых, для главной роли актер Шон Фэрис набрал 7 килограмм сухой мышечной массы, а это, согласитесь, очень мотивирует.

«Бриттани бежит марафон» (2019, США, Канада)

«Бриттани бежит марафон».

Рейтинг Кинопоиск: 6.6

Режиссер: Пол Доунз Колайццо

В главных ролях: Джиллиан Белл, Дженнифер Дандас, Патрик Дарро

Эта история о том, что недостижимых целей не существует. Он рассказывает о жизни 27-летней Бриттани, которая имеет лишний вес, не имеет личной жизни, а практически единственной радостью в жизни для нее является фаст-фуд. Неудивительно, что такой образ жизни приводит ее к проблемам со здоровьем. Чтобы их решить, героине нужно сбросить 20 килограмм. Но это путь не будет красивым и быстрым, как в большинстве подобных картин. На пути к заветной цели девушку будут ждать все проблемы реальной жизни. А получится у нее с ними справится или нет — узнаете после просмотра.

«Мэри Ком» (2014, Индия)

«Мэри Ком».

Рейтинг Кинопоиск: 7.7

Режиссер: Омунг Кумар

В главных ролях: Приянка Чопра Джонас, Сунил Тхапа, Робин Дас

Биографическая картина о женщине-боксере Мэри Ком, родом из Индии. Когда-то, будучи еще маленькой, она решила стать чемпионкой и заниматься наравне с мальчиками. Не менее интересно то, как знаменитая спортсменка решает проблему, знакомую многим женщинам — приводит себя в форму, после рождения ребенка. Помимо вдохновляющей Приянка Чопры тут можно увидеть много мотивирующих упражнений: планку у пропасти, пробежки с препятствиями вдоль моста и перетягивание каната у водной стихии — весьма вдохновляющий Кроссфит.