Ватрушки (тюбинги): как выбрать?

Тюбинги-ватрушки: как выбрать, какой материал лучше и как накачать камеру?

Времена, когда дети катались на санках и салазках с горки, остались далеко позади. На смену им пришли тюбинги, которые в народе прозвали просто ватрушками. Свое название они получили от английского слова tubing, что переводится как «труба». Вообще тюбинг — это сам процесс катания, а «надувные сани» правильнее называть «тюбы» (или сноутюбы), но в разговорной речи закрепилось именно слово «тюбинги».

Такие ватрушки быстро полюбились и детям, и взрослым, ведь они легче, отлично скользят, удобны в использовании и ярко выглядят. Но нельзя прийти в магазин и купить первую попавшуюся. Подходить к выбору покупки стоит разумно, от нее зависит ваша безопасность. Разбираемся, какие ватрушки бывают.

Как выбрать тюбинг по росту и весу человека?

В основе тюбинга находится автомобильная или подобная ей камера с воздухом в чехле. Выбирать ватрушки нужно по размеру, типу камеры и материалу.

Ключевым показателем при выборе тюбинга является рост человека. Важно, чтобы в ватрушке было комфортно, не тесно или, наоборот, слишком свободно. Также необходимо дотягиваться до ручек.

Ориентируйтесь на показатели:

Рост человека (см) Диаметр тюбинга (см) 60-85 95-100 110-115 120-125

Диаметр ватрушек зависит также и от веса человека. Следует учитывать показатели:

— 60 кг — 60 см;

— 80 кг — 80 см;

— 90 кг — 120 см;

— 120 кг — 200 см.

Как правильно выбрать тюбинг для ребенка?

В первую очередь нужно выбрать тюбинг строго по росту и весу вашего ребенка. Детям до пяти лет и не выше 100 см стоит выбрать тюбинги диаметром 60-85 см. Детям до 140 см берите ватрушки 95-100 см. Подросткам до 175 см подойдет диаметр 110-115 см.

Имейте в виду, что для самых маленьких есть и специальные безопасные ватрушки с поддержкой спины, чтобы ребенок уверенно сидел. Такие сноутюбы выпускают диаметром до 80 см.

Главное — объясните детям основные правила катания на тюбингах:

— крепко держаться за ручки;

— не делать резких движений при спуске;

— обращать внимание на людей вокруг и избегать столкновений;

— не наклоняться сильно вперед.

Также для безопасного катания выбирайте горки без неровностей, склон не должен быть огромным. Помните, что есть специально отведенные для детей места и горки, ходите на них.

Какой материал ватрушки лучше выбрать?

Чехол ватрушки состоит из дна, верха и строп. Чехол выполняют из разных материалов. Обычно это полиэстер, брезент или ткани ПВХ. Последние считаются самыми прочными и морозоустойчивыми. В первую очередь обращайте внимание на плотность чехла. Если вы часто катаетесь на горках, тогда выбирайте наиболее плотный материал, чтобы дно не протерлось. А вот для редкого катания можно сделать выбор в пользу тонкого (600-650 г/м2). Такие ватрушки скользят намного лучше.

Плотность ПВХ Кому подойдет 600 г/м2 детские модели, для верхнего покрытия 900 г/м2 стандартный показатель 1000 г/м2 и выше плотная ткань, может прослужить несколько лет

Посмотрите и на дно ватрушки. Оно бывает из ПВХ или пластика. Пластиковые подойдут для катания на ледяной горке, а вот для снежного склона лучше взять с ПВХ-материалом. Главным минусом пластикового дна можно назвать то, что его нельзя сложить и неудобно хранить, так как тюбинг с твердым низом занимает много места. Обращайте внимание и на материал верхнего покрытия при пластиковом дне. Оно бывает из кордура, полиоксфорда или нейлона, но прочнее всего также ткань ПВХ.

Перед покупкой обязательно проверьте ручки. Они должны быть крепко пришиты. Лучшего всего выбрать те, которые зашиты под стропы (специальная уплотненная вставка) или же на них. Ручки, пришитые к ткани, быстро оторвутся. Также посмотрите на материал ручки — он должен быть из морозостойкого пластика или прочного текстиля. Если планируете кататься на тюбинге вдвоем, то выбирайте ватрушку с четырьмя ручками, чтобы каждый крепко держался. Это вопрос вашей безопасности.

Посмотрите, насколько прочные петля и трос для транспортировки по поверхности (есть не во всех моделях). В магазине попробуйте отсоединить и присоединить трос, тем самым проверив, насколько качественно функционирует крепеж. А еще посмотрите на разрез для надувной камеры. Лучше, чтобы он был на шнурке или молнии. Те, что на липучке, являются не столь надежными. Они могут раскрыться в любой момент.

Ну и старайтесь выбирать ватрушку яркого цвета, чтобы ее легче было узнать.

Чего нельзя делать, катаясь на тюбинге. Фото 74.ru

Как выбрать камеру для ватрушки?

Камера для ватрушки изготавливается из резины. Обратите внимание на российского производителя. Отечественные камеры не имеют запаха и наиболее прочные. Их выполняют из синтетики, но по рекомендациям ГОСТа. Также тюбинги нашего производства имеют отметку ОТК, что означает «пройденный контроль качества».

Популярностью на рынке пользуются и камеры китайского производства. Они выполняются из резины из натурального материала, но она обладает неприятным запахом и не столь вынослива, из-за чего ватрушки часто взрываются. А найти новую камеру для вашего тюбинга не очень просто.

Помните, что камера должна быть немного меньше чехла, потому что резина со временем имеет свойство растягиваться. Чтобы подобрать радиус камеры в соответствии с размерами ватрушки, берите за основу следующие расчеты:

Радиус камеры Размер чехла (см) R12-13 65-80 R14-15 80-110 R15-16 110-120 R20 120-160

Ватрушки бывают и без камер. Ее заменяет надувной баллон из ПВХ. Такой вариант часто предлагают производители Китая, но не все баллоны выдерживают морозы. Их плюс в том, что они небольшие, удобные и без специфического запаха резины.

Как накачать ватрушку?

Чтобы накачать камеру от тюбинга, можно использовать простой ручной насос или автомобильный компрессор. В первом случае это будет сделать дольше. Можно попросить накачать камеру в любом шиномонтаже.

Чтобы камера служила вам длительное время, старайтесь не перекачивать ее. А когда не пользуетесь ватрушкой, то обязательно сдувайте камеру.

Также помните, что каждый производитель выпускает собственную размерную сетку, но все они существенно не отличаются.