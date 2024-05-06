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Фитнес-тренер рассказала, когда кардиотренировки бесполезны
Фитнес

Сегодня, 18:00

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, когда кардиотренировки бесполезны

Мария Маковей
Автор
Девушка на велотренажере
Фото FatCamera/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Елена Беляева в беседе с «СЭ» подчеркнула, что кардиотренировки не помогут набрать мышечную массу. Они ориентированы на улучшении работы сердца и легких.

Также кардионагрузки могут быть неэффективны при желании задействовать определенную группу мышц. Например, для укрепления мышц спины или плечевого пояса следует выполнять упражнения со свободными весами.

«Кардиотренировки прекрасно подходят для улучшения общей физической формы. Но в определенных случаях потребуется уделить время силовым тренировкам», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, специалист перечислила ряд противопоказаний для кардионагрузок. Среди них — онкология, тяжелые нарушения сердечной деятельности и обострение хронических заболеваний. Поэтому перед началом кардиотренировок Беляева рекомендует проконсультироваться с врачом.

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