На концерте в рамках Казанского марафона выступят «Отпетые мошенники»
11 мая на стадионе «Трудовые резервы» в рамках 10-го юбилейного Казанского марафона состоится масштабный концерт, хедлайнером которого станет группа «Отпетые мошенники». Также жителей и гостей Татарстана ждет выступление группы «Мураками», которая исполнила гимн соревнования. Планируется, что артисты выйдут на сцену сразу после Парада наций, который запланирован на 19.00.
Зарегистрироваться для участия в соревновании можно будет с 9 по 11 мая на спортивной выставке марафона, но при наличии свободных слотов.
Последние новости
3 мая 15:05
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже