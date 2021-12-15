Как и где активно встретить Новый год?

Новый год каждый старается провести весело и интересно. Некоторым нравятся семейные посиделки, другие выбирают вечеринки с друзьями, а кто-то любит уезжать в другие города и страны. Расскажем, как встретить ярко любимый всеми праздник.

Как весело встретить Новый год с семьей?

Как правило, за праздничным столом собирается вся семья. Чтобы не просидеть весь вечер перед телевизором, поедая салаты, можно придумать несколько интересных занятий и развлечений.

Маска.

Устройте маскарад. Купите маски животных или разрисуйте красками лицо, особенно рады будут дети.

Поиграйте в настольные игры. Выберите заранее несколько игр от карт до мафии, так время до боя курантов пройдет намного быстрее.

Организуйте салют. Порадуйте себя и соседей, закупив фейерверки. Запускайте их ночью, но не забывайте соблюдать технику безопасности.

Отправьтесь на прогулку. После того как вы плотно поели, лучше хорошо подвигаться. Погуляйте всей семьей, сходите на центральную елку, поиграйте в снежки, посмотрите салюты.

Устройте танцевальный или музыкальный батл. Молодежной компании подойдет такое времяпрепровождение: караоке, танцы и музыка.

Поход в бар или клуб. Если вы хотите танцевать всю ночь, то отправляйтесь в ночное заведение, где сможете оторваться на полную катушку.

Устройте пижамную вечеринку. Пижамы, халаты и марафон новогодних фильмов — прекрасное времяпрепровождение.

Снять загородный дом и устроить барбекю-пати. Тут можно и в снежки поиграть, и снеговиков налепить, и с горки покататься, и в баню сходить, и вкусно поесть.

Праздник по традициям других стран. Изучите традиции и кухню других народов и устройте необычный вечер.

Дед Мороз.

Куда поехать на Новый год без визы?

Некоторые предпочитают устроить себе отпуск в длинные каникулы. Рассмотрите варианты там, где не нужны визы и можно купить горячую путевку. Так вы сэкономите деньги, но еще лучше приобретать туры намного заранее. Хотя на сегодня это делать опасно, так как могут или границы между странами закрыться, или появиться новые правила въезда из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Если вы решили поехать, то имейте в виду, что самые дорогие билеты и туры приходятся на даты с 28 по 31 декабря. Лучше брать путевки до или после этих дат. Также дешевле поехать в Европу, чем к морю или океану. Но и там и там есть свои плюсы и минусы.

Рассмотрим разные направления. Например, жаркие страны, где вы сможете купаться, нырять с аквалангом, заниматься серфингом и пить прохладительные напитки. Согласитесь, это будет незабываемо! Обычно российские туристы выбирают следующие страны: Куба, Мальдивы, ОАЭ (визы выдаются на месте), Доминикана, Катар, Мексика, Сейшелы, Таиланд, Египет или Карибские острова (Ямайка, Барбадоса и Багамы). Можно рассмотреть и Бразилию, Венесуэлу, Аргентину.

Туры на Кубу, в Египет или Мексику будут самыми выгодными, но там и быстрее раскупают путевки. Поездка на Мальдивы, Сейшелы или в Дубай обойдется вам в крупную сумму.

Самое главное — следить за правилами въезда. В некоторые страны пускают только вакцинированных, переболевших и с наличием отрицательного ПЦР-теста. Помните, что вас могут заставить в аэропорту или в гостинице пройти тестирование. Также авиакомпании, совершающие перелет, обязывают всю дорогу находиться в масках. С появлением разных штаммов правила могут резко измениться. Следите за новостями вплоть до вылета.

Если вы хотите встретить 2022 год в Европе, то без визы вас пустят в Сербию, Черногорию, Молдову, Боснию и Герцеговину и Беларусь. Дешевым вариантом поездки станет и Турция. В зимнее время там не столь тепло, зато можно погулять по милым восточным улицам, попробовать местную еду и пошопиться.

Собака.

Как встретить Новый год, если вы оказались в самоизоляции?

Новый год принято считать семейным праздником, но многие остаются одни в эту волшебную ночь. Иногда по причине самоизоляции из-за коронавируса. Что делать, если вы вынужденно остались в одиночестве?

Первое, что можно сделать, — это перейти в онлайн. Позвоните по видеосвязи своим родным или друзьям. Сегодня практически все умеют пользоваться смартфонами. Чокнитесь бокалом и пожелайте всего самого лучше посредством такой связи. Также можно позвонить по аудиосвязи. Имейте в виду, что можно кинуть клич в интернете или найти через приложения тех, кто также остался один, и объединиться. Новый год — новые знакомства!

Можно выйти в прямой эфир в своей социальной сети и поделиться своей историей, показать, как проходит эта ночь у вас. Отклик вы получите точно!

Если у вас есть такая возможность, то снимите себе номер в отеле, закажите еду, включите любимые фильмы. Надеть можно просто халат или пижаму. Если уехать в гостиницу не получится, то сделайте это дома. Закатите домашнюю вечеринку!

Оставшись в новогоднюю ночь одни, сделайте что-то запоминающееся для себя. Например, нарисуйте семейное дерево, создайте карту желаний или альбом памяти.

Скрасить одиночество помогут домашние животные. Если у вас нет питомца, то заведите! Это может быть не только собака или кошка, но и попугай, и даже черепаха. Вам будет точно весело, вы сможете поиграть, поговорить и подарить тепло кому-то.

Помните, что настроение создаете вы сами! Счастливого Нового года!