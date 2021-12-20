Что подарить на Новый год 2022? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года

Каждый человек перед Новым годом начинает ломать голову, что подарить близким и коллегам.

В первую очередь ориентироваться стоит на возраст, личные интересы, статус и ваш бюджет. Помните, что дарить косметику и парфюм лучше только близким и знакомым, чьи вкусы вы знаете. Или же выбирайте стандартные наборы. Начальнику и коллегам нужно преподносить солидный и строгий подарок, а вот близким можно подобрать что-то с юмором или необходимое для дома. А теперь давайте разбираться, что же выбрать.

Мужчинам

Что подарить на Новый год 2022? Фото thg.ru

При выборе подарка мужчинам обратите внимание на технику и аксессуары. Например:

Смартфон. Порадовать мужа, папу или брата можно новым телефоном. На сегодня это самый популярный презент для всех.

Игровая приставка. Вторыми в топе сюрпризов для мужчин идут приставки, в которые любят играть почти все вне зависимости от возраста.

Квадрокоптер (дрон). Игрушка-камера, которую можно назвать основным трендом уходящего года.

Наушники. Они часто выходят из строя и теряются, а значит, пригодятся. Можно выбрать беспроводные, для компьютера, для тренировок и пр.

Фитнес-браслет. Любителям спорта и здорового образа жизни это точно окажется по душе. Если браслет для фитнеса уже имеется, то подберите ремешки.

VR-гарнитура. Ее можно подключить к телевизору, компьютеру, смартфону, игровым приставкам. Также это могут быть автономные очки. Выбор огромный!

Портативная колонка. Ее можно использовать и дома, и на природе, и в путешествиях, и на тренировках. Пусть ваш мужчина не расстается с любимой музыкой нигде!

Внешний аккумулятор. Устройство, которое пригодится везде и всем.

Также можно рассмотреть вариант с уходовыми устройствами: триммер (обладателям усов и бороды он подойдет точно), электронная зубная щетка или электрическая бритва.

Любителям спорта подарите инвентарь для тренировок: гантели, коврик для фитнеса, футбольный или баскетбольный мяч, боксерские перчатки и прочее. Дарить абонементы в спортзал в настоящее время невыгодно, так как сейчас существуют ограничения для посещений общественных мест из-за коронавируса, некоторые залы не работают или имеют строгие правила. Да и заморозить можно не все абонементы.

Беспроигрышным вариантом всегда являются изделия из натуральной кожи: ремень, бумажник, портмоне или перчатки.

К традиционным, но всегда нужным подаркам относятся аксессуары для автомобиля (ароматизаторы, пылесосы для автомобиля, фонарь, чехлы, насос), махровый халат, шарфы, косметические наборы (для душа, для бритья), одеколоны, термокружки.

Начальнику или коллеге лучше вручить нейтральный презент, например органайзер, ежедневник, календарь, ручки с гравировкой и пр.

Женщинам

Что подарить на Новый год 2022? Фото a-yazdorov.ru

К стандартным подаркам женщинам на Новый год относятся:

Косметические наборы. И тут выбор достаточно велик: наборы для душа, волос, макияжа или набор кремов.

Парфюмерия. Любимые духи или новый аромат всегда нужны женщинам.

Драгоценности и украшения. Подойдут и для жен, и для мам. Как известно, лучшие друзья девушек — это бриллианты.

Техника также нужна представительницам прекрасной половины человечества. Например:

Смартфоны, планшеты и аксессуары. Новая модель не оставит равнодушной ни одну женщину.

Монопод или селфи-лампа. Это одни из самых востребованных подарков для девушек. Даже если женщина не снимает тик-ток, красивый свет для фотографий в «Инстаграме» точно пригодится.

Массажеры для лица. Это еще один тренд. В условиях ограничений из-за коронавируса посещать салоны красоты получается не всегда, иметь массажеры для лица дома — удобно. Выбирайте электрические щетки для очищения кожи, микротоки, скребки, ролики для массажа гуаша, сухие щетки и прочее.

Бытовая техника. Выберите новую кухонную утварь или помощник по дому: от блендера до робота-пылесоса.

Фены и устройства для укладки волос. Ни одна девушка не откажется от нового фена, плойки или выпрямителя для волос. Это то, чем она будет пользоваться практически ежедневно.

Лампа для маникюра. Она пригодится каждой девушке. Особенно когда нет возможности сходить в салон (из-за пандемии, например).

К бюджетным, но приятным подаркам относятся: постельное белье, диффузоры, ароматические свечи, натуральное мыло, бомбочки для ванн, кружки, плед, теплые носки, свитер, варежки или перчатки.

Из еды можно презентовать: сладости, натуральный шоколад и конфеты, мед, чай или кофе, букет из мандаринов и прочее.

Детям

Что подарить на Новый год 2022? Фото Global Look Press

Бюджетным подарком станут сладости, которые обожают все дети без исключения. Купите игрушку с символом года — тигром. Или же инвентарь для зимнего отдыха: санки, ледянки, ватрушки, снежколеп и прочее.

Маленьким подойдут игрушки: барби, куклы, машинки. Творческим детям выбирайте наборы для лепки, рисования, пазлы, микрофон для караоке.

Из интересного рассмотрите следующие варианты:

Ручка для 3D-печати. Удивите своего ребенка, вручив такой презент.

Умная колонка. Купите вашему ребенку помощника в учебе и домашнего друга.

Настольные игры. Их можно подобрать для любой возрастной категории. Играть можно вместе со взрослыми.

Интерактивный питомец. Если ваш ребенок давно просит завести собаку или кошку, то возьмите ему интерактивную игрушку, чтобы он смог «потренироваться».

Игрушечная кухня. Каждая девочка будет рада найти такое под елкой.

Железная дорога. А о таком подарке мечтает каждый мальчик.

Мольберт/обучающая доска. Она подойдет и для маленьких детей, и для школьников, поможет вам делать уроки, оставлять задания и просто рисовать.

Радиоуправляемые игрушки. Подойдут для взрослых детей. Выбор тут огромный: от машинок до вертолетов.

Исследовательские наборы. Для домашних экспериментов и новых знаний.

Коньки, лыжи или сноуборд. Если ваш ребенок занимается спортом, то он оценит данный подарок.

Можно также детям дарить одежду: теплые свитера, шапки, перчатки, спортивные костюмы, платья или же обувь. Но нужно знать размер ребенка.