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Британские ученые назвали самые опасные сладости
Питание и еда

Сегодня, 10:10

1 мин.

Британские ученые назвали самые опасные сладости

Мария Маковей
Автор
Мама и дочь выбирают сладости
Фото PixelsEffect/istockphoto.com
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Британские ученые изучили продукцию 10 крупнейших производителей и обнаружили, что 78% их товаров вредны для здоровья. Причина — чрезмерное содержание жира, соли и сахара, пишет The Guardian.

Так лидерами антирейтинга стали компании Mondelez International и Ferrero. Первая производит сладости Alpen Gold, Milka, Barni, Oreo и много других брендов, вторая выпускает Kinder, Nutella, Raffaello, Ferrero Rocher и Tic Tac.

Также ученые отметили, что сладости в детском возрасте могут привести к нарушению метаболизма и развитию ожирения. А регулярное и чрезмерное потребление сахара негативно воздействует на мозг, приводит к хроническому стрессу, из-за чего через время может развиться расстройство памяти.

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