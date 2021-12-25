Что приготовить на Новый год-2022

Традиционные блюда: как их сделать полезнее и порадовать символа года.

Совсем скоро настанет Новый год, а значит, уже пора задуматься о праздничном столе. Что выбрать и как сделать традиционные блюда полезными, рассказываем в нашем материале.

Год Тигра: как его порадовать?

Продумывая меню, в первую очередь учтите пожелания членов семьи или тех, с кем вы встречаете главную ночь в году. Кому-то нельзя жирное и жареное из-за проблем с ЖКТ, кто-то не употребляет мясо, а дети вообще едят все самое простое, поэтому сложные салаты им не придутся по вкусу.

Ориентироваться можно и на символа года, как это делают многие. 2022-й по китайскому календарю будет годом Голубого Водяного Тигра. И согласно восточным обычаям, стоит обязательно приготовить мясные блюда, которые любит тигр. При этом рыбу и морепродукты лучше исключить — их он не ест.

Также на праздничном столе должно быть изобилие овощей. Они могут быть как в качестве ингредиентов в салатах или нарезке, так и тушеные, вареные, запеченные и на гриле. На стол поставьте фрукты, желательно, чтобы они были желтого или оранжевого цвета. Отлично подойдут мандарины, апельсины, ананас, бананы или желтые яблоки.

Откажитесь от острых блюд, они не порадуют тигра. При этом можно добавлять в горячее яркую приправу, например, шафран или куркуму.

Для напитков выбирайте тоже что-то желтое. Например, ананасовый, апельсиновый, яблочный соки или сделайте морс из облепихи. Кстати, тигр не любит алкоголь.

Традиционные рецепты на Новый год

Сделайте выбор в пользу традиционных блюд, которые все так любят и ждут в новогоднюю ночь. Просто попробуйте изменить пару ингредиентов. Так они станут интереснее и полезнее. Расскажем, как именно это сделать.

Оливье

Салат «Оливье». Фото salat.multipovara.ru

Ингредиенты:

Картофель — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 4 шт.

Колбаса или курица — 300 г

Огурцы маринованные или свежие — 4 шт.

Консервированный горошек — 200 г

Майонез — 200 г

Зелень (укроп и петрушка) — пучок

Соль и перец

Рецепт: Отварите картофель, морковь и яйца, а следом остудите их. Все овощи, яйца и колбасу нарежьте равномерными кубиками. К нарезанным продуктам добавьте горошек и измельченную зелень. В последнюю очередь влейте майонез и соль с перцем по вкусу. Перемешайте и оставьте охладиться в холодильник на час.

Это классический рецепт оливье, но этот салат можно готовить и по-другому. Например, диетологи советуют выбирать вареную курицу вместо колбасы. Так будет намного полезнее. Попробуйте сделать этот главный новогодний салат и с отварным языком или мясом нежирной говядины. Можно приготовить оливье и без мяса, но с креветками или красной рыбой.

А чтобы сделать оливье еще более полезным, замените консервированный горох на замороженный, а вместо маринованных огурцов используйте свежие. Приготовьте домашний майонез и заправьте им. Желудок скажет вам спасибо!

Селедка под шубой

Селедка под шубой. Фото volshebnaya-eda.ru

Ингредиенты:

Картофель — 2-3 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйцо — 2 шт.

Свекла — 1 шт.

Сельдь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Майонез — 200 г

Зелень — пучок

Рецепт: Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца, а затем остудите. Когда овощи будут готовы, потрите их на терке. При этом желтки и белки нужно потереть и отложить отдельно друг от друга. Сельдь разделайте, уберите чешую и кости, нарежьте кубиками филе. Репчатый лук тоже нарежьте в форме кубиков.

А теперь самое главное — выкладываем все слоями: сельдь, картофель, морковь, лук, белок яйца, свекла. Каждый слой необходимо промазать майонезом и посолить. Сверху посыпьте натертым яичным желтком. Дайте настояться и пропитаться вашему салату в холодильнике и только тогда подавайте к столу.

Чтобы сделать салат наиболее полезным, не используйте майонез. Приготовьте его дома самостоятельно или используйте низкокалорийный соус (сметанный или из натурального йогурта). Диетологи также рекомендуют уменьшить количество картофеля и добавить авокадо или яблоко.

Можете также овощи не отваривать, а запечь в духовке в фольге с кожурой.

Заливная рыба

Заливная рыба. Фото gastronom.ru

Ингредиенты:

Судак — 1 кг

Репчатый лук — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Черный перец горошком — 3 шт.

Желатин — 30 г

Лимон — 1 шт

Болгарский перец — 1 шт.

Белый молотый перец

Соль

Рецепт: Разделайте рыбу, очистив ее от чешуи и костей. В кастрюлю с водой добавьте кости, плавники и голову рыбы. Туда же положите лук и морковь. Доведите бульон до кипения. Обязательно снимайте пенку. Отправьте в кастрюлю лавровый лист и черный перец. Затем варите все это в течение часа на слабом огне.

Пока готовится бульон, залейте желатин одним стаканом ходы. Через час, когда бульон будет готов, процедите его несколько раз и соедините с желатином. Перемешайте все вместе и снова процедите. В получившееся желе положите одну чайную ложку соли. Остудите бульон, но не в холодильнике, а при комнатной температуре.

Теперь приготовьте рыбу. Для этого нужно запечь ее в духовке при 100 градусах в течение часа. Следом необходимо ее хорошо остудить.

Возьмите формы для заливного. На дно налейте бульон (он уже должен загустеть немного), отправьте в холодильник, чтобы застыл слой. Когда это произойдет, разложите нарезанные кусочки рыбы, сверху залейте бульоном и отправляйте в холодильник.

Нарежьте красиво лимон и болгарский перец. Каждую деталь окуните в бульон, а затем выложите сверху на готовое заливное. Все вместе нужно также хорошо охладить.

Украсить сверху можно зеленью или зеленым горошком.

Холодец

Холодец. Фото menunedeli.ru

Ингредиенты:

Свиные ножки — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Корень петрушки — 1 шт.

Говядина (шейка или лопатка) — 1,5 кг

Лавровый лист — 1 шт.

Чеснок — 3-5 зуб.

Хрен или горчица

Соль, перец

Рецепт: Для начала нужно ошпарить свиные ножки кипятком. Затем отправить их в кастрюлю, залив холодной водой и покрыв ножки полностью. Доведите до кипения, обязательно снимая пену.

Овощи необходимо разрезать пополам и на сковородке поджарить без масла в течение пяти минут. После отправьте их к ножкам в кастрюлю и варите бульон на слабом огне в течение пяти часов. После этого добавьте говядину, лавровый лист и по вкусу соль, перец. Варите все вместе примерно два часа. Затем достаньте овощи и мясо, а бульон нужно хорошо процедить. Затем кастрюлю с бульоном оставьте в тепле.

Удалите из свиных ножек кости, а мясо разделите на кусочки. Говядину тоже нарежьте на кусочки. Измельчите чеснок. Смешайте мясо и разложите его в формы, добавив чеснок, а затем заливайте бульоном. Укройте формы фольгой или пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

Снимите сверху слой жира, а затем подавайте с горчицей или хреном прямо в формах или нарежьте на крупные кубики.

Чтобы холодец был наиболее полезным, сделайте его из куриной грудки. Добавляйте овощи (морковь, например), а подавайте с зеленью — лучший вариант.

Бутерброды с икрой

Бутерброды с икрой. Фото Tasty Food

Самое простое — это взять батон, сливочное масло и красную икру. Можно добавить еще и лимон. Но существует много вариантов такой закуски. Вот несколько:

— Бутерброды с красной икрой и огурцом. Вместо батона и хлеба используйте нарезанный толстым слоем огурец, а вместо масла выберите сливочный или творожный сыр. Это будет диетический вариант закуски. Если вам не хватает хлеба, то можете добавить цельнозерновой.

— Бутерброды с красной икрой и сыром. На батон положите кусочек сыра (можно вырезать разной формы), а сверху икру. Это вариант без сливочного масла.

— Бутерброды с красной икрой и творогом. На батон или хлеб намажьте взбитый творог, а следом выложите икру.

— Бутерброды с красной икрой и печенью трески. Батон смажьте печенью трески, а сверху добавьте немного икры и веточку укропа.

Не забывайте добавлять в ваши блюда зелень (укроп, петрушку, базилик, листья салата). Выбирайте для закусок полезный хлеб, цельнозерновой, а не белый. Тогда не будет никакого вреда вашей фигуре.

Желаем вам вкусного стола и счастливого Нового года!