Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин

Рассказываем о главном мужском гормоне

Что такое тестостерон и для чего он нужен

Тестостерон — это основной половой гормон. У мужчин он играет ключевую роль в формировании сперматозоидов, а также влияет на развитие костной и мышечной тканей. В женском организме тестостерон тоже вырабатывается, но в минимальных количествах — он помогает в распределении жировой ткани, способствует созреванию фолликула во время овуляции, регулирует половое влечение.

Для женщин критично не снижение тестостерона (его и так мало), а увеличение — это приводит к повышенному росту волос на теле, набору мышечной массы и проблемам с менструальным циклом.

У мужчин сильное падание уровня тестостерона обычно связано с серьезными заболеваниями, которые требуют квалифицированного лечения. Временное и среднее снижение зачастую происходит из-за стресса, малоактивного образа жизни и неправильного питания. Симптомы: раздражительность и бессонница, повышенное потоотделение, облысение, ожирение, уменьшение мышечной массы, импотенция.

Также у мужчин действительно существует «кризис среднего возраста» — своеобразный аналог женской менопаузы. В этот период (обычно после 40 лет) уровень выработки тестостерона падает, и организм становится менее активным.

Что надо делать, чтобы поднять уровень тестостерона

При сильной нехватке тестостерона необходимо обратиться к врачу, который проведет обследование и назначит медицинские препараты. Если же снижение гормона небольшое, можно простимулировать его выработку в домашних условиях. Для этого лучше всего подходит следующий комплекс мер:

1. Испытывать регулярную физическую нагрузку. Лучше всего проводить силовые тренировки и работать с предельными весами (о силовых тренировках читайте здесь).

2. Нормализовать эмоциональное состояние. Кортизол, выделяющийся в стрессовых ситуациях, блокирует выработку тестостерона.

3. Наладить питание и сбросить лишний вес. В идеале перейти на правильное питание (подробнее тут) и следить за БЖУ (белки, жиры, углеводы). Большое количество углеводов дает скачок инсулина, который подавляет выработку тестостерона. Лучше всего для похудения и поднятия тестостерона подойдет низкоуглеводная диета или кето-диета (читайте здесь).

4. Настроить сон. Различные нарушения сна замедляют выработку мужского гормона (о правилах сна — здесь).

5. Загорать и принимать витамин D — системообразующий элемент для выработки тестостерона.

Что надо есть, чтобы увеличить тестостерон

Приводим топ-5 продуктов питания, которые способны увеличить уровень тестостерона:

1. Устрицы — богаты цинком, главным строительным материалом для тестостерона.

2. Авокадо — полезные жиры выступают основой для синтеза тестостерона.

3. Сельдерей — содержит андростерон, гормон, который отвечает за половые функции и повышает уровень тестостерона.

4. Овсянка — в составе клетчатка, которая положительно влияет на кровообращение в органах малого таза и яичках, что способствует повышению тестостерона.

5. Инжир — плоды богаты калием, магнием, железом, которые помогают стабилизировать тестостерон.