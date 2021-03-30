Россиянам заплатят за занятие спортом. Главное о налоговых вычетах за фитнес

Теперь вести здоровый образ жизни будет не только полезно, но и выгодно.

Государственная дума на минувшей неделе приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому граждане России уже с 2022 года будут иметь право на получение налогового вычета за оплату занятий физкультурой и спортом. Давайте разберемся подробнее, что это такое и как будет работать.

Коротко о вычетах

Итак, для начала разберемся, что же такое налоговый вычет. Как гласит памятка на сайте ФНС, это сумма, которая уменьшает размер облагаемого налогами дохода граждан, либо возврат части уже уплаченных налогов. Воспользоваться вычетом могут те налоговые резиденты РФ, доходы которых облагаются по ставке 13 процентов. То есть вы либо заплатите меньше, либо получите часть денег назад.

Сами вычеты по Налоговому кодексу делятся на пять групп. Они бывают стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные. По новому закону вычет на занятия физкультурой и спортом отнесен к социальным — сюда же, например, относятся траты на обучение и лечение.

— Такой шаг говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, — говорил спикер парламента Вячеслав Володин. — И это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан.

Как это работает

По традиционной процедуре вычеты предоставляются налоговой инспекцией по месту жительства граждан по окончании календарного года. Для этого необходимо приложить к налоговой декларации комплект документов. В случае с вычетом за фитнес нужно будет предоставить налоговикам копию договора об оказании услуг и бумажный либо электронный кассовый чек. Еще один важный момент — «спортивный» вычет можно получить не только на себя, но и на детей в возрасте до 18 лет, в том числе и посещающих различные кружки и секции.

Особо скажем, что вернуть, конечно, получится не все деньги, заплаченные за занятия физкультурой и спортом. Совокупная сумма расходов по социальным вычетам не может превышать 120 тысяч рублей на человека. При таких тратах можно рассчитывать на 13 процентов этой суммы, или 15 600 рублей.

Сам закон, кстати, был принят Госдумой быстро — первое чтение проекта прошло в конце января, а уже через два месяца документ утвердили в третьем чтении. Но сам механизм еще предстоит доработать. В числе самых интересных вопросов, например, — за какие именно услуги можно будет получить вычет и посещение каких именно фитнес-центров и клубов даст это право? Будут ли включаться в сумму стартовые взносы на любительских стартах и онлайн-тренировки?

Этим в ближайшее время займутся в правительстве. Там прежде всего утвердят перечень услуг, за получение которых можно оформить вычет. А списки клубов, центров и спорткомплексов будут составлять власти регионов, а потом их должен будет одобрить Минспорта. Именно два этих документа станут основой для получения вычета. А еще отдельным законом теперь установлено само понятие «физкультурно-оздоровительная услуга».

Хорошие новости

Подведем итог. Новый закон — хорошая новость для всех, кто ходит в спортзал, плавает в бассейне, занимается единоборствами, катается на лыжах и коньках и платит за это деньги. Теперь, если оказываемые вам услуги попадут в утвержденный перечень, а ваш клуб будет включен в список, предоставленный с мест в министерство спорта, вы сможете рассчитывать на налоговый вычет в сумме до 15,6 тысячи рублей в год.

Новая мера может добавить оптимизма и владельцам фитнес-клубов в России, число посетителей которых, по разным оценкам, составляет от 4 до 5 миллионов человек. Причем едва ли не половина из них сосредоточена в Москве. Индустрия фитнеса очень пострадала от пандемии, ведь клубы долгое время были закрыты по всей стране и после снятия антиковидных мер в них вернулись далеко не все клиенты. Поэтому обещание государства взять часть расходов на физкультуру на себя может помочь привлечению людей в спортзалы.

Да и в целом это еще один аргумент в пользу повышения популярности здорового образа жизни. Как недавно напоминал профильный вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко, задача вовлечь к 2030 году в занятия физкультурой и спортом в стране 70 процентов населения по-прежнему актуальна. А введением налогового вычета государство дает понять, что обращает внимание не только на членов сборных России и систему детско-юношеских спортивных школ, но и на массовый спорт. И на тех молодых и активных людей, которые готовы платить деньги, чтобы находиться в хорошей форме.