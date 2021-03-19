Как быстро избавиться от пивного живота. Пять советов от эксперта

Комплекс мер, который поможет в похудении .

Пивным животом принято называть большое скопление жировых отложений в абдоминальной области (талия и живот), а так же висцелярное ожирение (отложения между и над органами брюшной полости). Пенный напиток действительно способствует образованию живота — он повышает аппетит (закуски чаще всего имеют высокую калорийность), подавляет тестостерон, а дрожжи в его составе негативно сказываются на обмене веществ и разрыхляют мышцы. Но было бы наивно считать, что во всем виновато только пиво. Жировые отложения — как правило, результат неправильного образа жизни.

Так что же надо предпринять, чтобы в короткие сроки сбросить вес?

Выбрать тактику

Для избавления от живота нужно предпринять целый комплекс мер — от диеты до налаживания гормонального фона. Очень важно разработать правильную тактику похудения с учетом именно ваших индивидуальных особенностей. У каждого свои график дня, предпочтения в еде, отношение к разного рода физическим нагрузкам и, конечно же, состояние здоровья. Если подобрать неверную систему, то можно только навредить организму.

И для начала самое правильное решение — консультация с врачом. Причем не только с терапевтом. Например, чрезмерная масса тела у мужчин напрямую влияет на снижение тестостерона — главного мужского гормона. Для стабилизации гормонального фона нужна помощь эндокринолога. Так что комплексный осмотр у специалистов — лучший первый шаг к похудению.

Перейти на правильное питание

Ключевую роль играет питание — на него ложится больше половины ответственности за похудение. Конечно, стоит ограничить употребление пива, но это далеко не главное. Необходимо полностью пересмотреть свой рацион в сторону правильного питания (подробно о ПП читайте здесь) — ввести овощи, фрукты, цельные злаки, постное мясо, отказаться от сахара, мучного и насыщенных жиров.

Похудение происходит только при дефиците калорий. Он создается благодаря физическим нагрузкам и сокращению употребляемых калорий. Проще говоря — нельзя переедать. Если суточная норма для взрослого здорового мужчины — 2500 ккал, то для похудения это количество уменьшается до 2200.

И здесь очень важен размер порции. Помните, что тарелка с едой делится по правилу ладони:

Размер порции. Фото «СЭ»

Отметим, что большинство людей переедают. Особенно это касается тех, кто часто пользуется услугами общепитов, где чаще всего порции больше рекомендуемых.

Разработать физическую нагрузку

Калории важно не только набирать, но и тратить. Поэтому спорт — вторая неотъемлемая составляющая на пути к быстрому похудению. Нужно помнить: если заниматься в зале каждый день, но при этом есть бургеры на ночь, то никакого эффекта не будет.

Важный момент: силовые упражнения на любую группу мышц, а в случае пивного живота — на пресс, не сжигают жир. Мышцы увеличиваются в размере, тем самым живот может стать еще больше.

Для быстрого похудения лучший вид тренировок — кардио-аэробные (подробнее читайте тут). Но и здесь есть подводные камни:

1. Необходимо иметь здоровое сердце и следить за пульсом.

2. Если вы ведете малоподвижный образ жизни и редко занимаетесь спортом, то с кардио (в том числе и с бега) нельзя начинать. К такому типу тренировок надо приходить подготовленными. Имея лишний вес, лучше всего начинать с утренней гимнастики и продолжительной быстрой ходьбы (ориентир — 10 000 шагов в сутки).

3. Невозможно похудеть локально — убрать только живот не получится, похудение будет проходить равномерно по всему телу.

Посещать баню

Многие мужчины любят ходить в баню компанией с большим количеством пива и закусок. Это не способствует похудению, а даже наоборот — лишь увеличивает вес.

А вот у правильного парения много положительных эффектов. Обмен веществ повышается на 20%, ускоряется потоотделение, как результат — быстрый вывод продуктов обмена через кожу, устранение отеков и уменьшение веса. А еще повышается уровень бета-эндорфина (влияет на настроение, социальную активность) и гормона роста (ускоряет синтез белка и распад жиров).

Но не стоит забывать, что баня доступна не всем, есть и противопоказания. А еще важно соблюдать правила парения (о правилах читайте тут).

Наладить эмоциональное состояние и сон

Зачастую люди «награждают» себя едой, «запивая» стресс. Стоит найти другой способ расслабления и выхода из негативного состояния. Например — прогулки на свежем воздухе, занятия в тренажерном зале, плавание или чтение.