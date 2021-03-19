Как быстро избавиться от пивного живота. Пять советов от эксперта
Пивным животом принято называть большое скопление жировых отложений в абдоминальной области (талия и живот), а так же висцелярное ожирение (отложения между и над органами брюшной полости). Пенный напиток действительно способствует образованию живота — он повышает аппетит (закуски чаще всего имеют высокую калорийность), подавляет тестостерон, а дрожжи в его составе негативно сказываются на обмене веществ и разрыхляют мышцы. Но было бы наивно считать, что во всем виновато только пиво. Жировые отложения — как правило, результат неправильного образа жизни.
Так что же надо предпринять, чтобы в короткие сроки сбросить вес?
Выбрать тактику
Для избавления от живота нужно предпринять целый комплекс мер — от диеты до налаживания гормонального фона. Очень важно разработать правильную тактику похудения с учетом именно ваших индивидуальных особенностей. У каждого свои график дня, предпочтения в еде, отношение к разного рода физическим нагрузкам и, конечно же, состояние здоровья. Если подобрать неверную систему, то можно только навредить организму.
И для начала самое правильное решение — консультация с врачом. Причем не только с терапевтом. Например, чрезмерная масса тела у мужчин напрямую влияет на снижение тестостерона — главного мужского гормона. Для стабилизации гормонального фона нужна помощь эндокринолога. Так что комплексный осмотр у специалистов — лучший первый шаг к похудению.
Перейти на правильное питание
Ключевую роль играет питание — на него ложится больше половины ответственности за похудение. Конечно, стоит ограничить употребление пива, но это далеко не главное. Необходимо полностью пересмотреть свой рацион в сторону правильного питания (подробно о ПП читайте здесь) — ввести овощи, фрукты, цельные злаки, постное мясо, отказаться от сахара, мучного и насыщенных жиров.
Похудение происходит только при дефиците калорий. Он создается благодаря физическим нагрузкам и сокращению употребляемых калорий. Проще говоря — нельзя переедать. Если суточная норма для взрослого здорового мужчины — 2500 ккал, то для похудения это количество уменьшается до 2200.
И здесь очень важен размер порции. Помните, что тарелка с едой делится по правилу ладони:
Отметим, что большинство людей переедают. Особенно это касается тех, кто часто пользуется услугами общепитов, где чаще всего порции больше рекомендуемых.
Разработать физическую нагрузку
Калории важно не только набирать, но и тратить. Поэтому спорт — вторая неотъемлемая составляющая на пути к быстрому похудению. Нужно помнить: если заниматься в зале каждый день, но при этом есть бургеры на ночь, то никакого эффекта не будет.
Важный момент: силовые упражнения на любую группу мышц, а в случае пивного живота — на пресс, не сжигают жир. Мышцы увеличиваются в размере, тем самым живот может стать еще больше.
Для быстрого похудения лучший вид тренировок — кардио-аэробные (подробнее читайте тут). Но и здесь есть подводные камни:
1. Необходимо иметь здоровое сердце и следить за пульсом.
2. Если вы ведете малоподвижный образ жизни и редко занимаетесь спортом, то с кардио (в том числе и с бега) нельзя начинать. К такому типу тренировок надо приходить подготовленными. Имея лишний вес, лучше всего начинать с утренней гимнастики и продолжительной быстрой ходьбы (ориентир — 10 000 шагов в сутки).
3. Невозможно похудеть локально — убрать только живот не получится, похудение будет проходить равномерно по всему телу.
Посещать баню
Многие мужчины любят ходить в баню компанией с большим количеством пива и закусок. Это не способствует похудению, а даже наоборот — лишь увеличивает вес.
А вот у правильного парения много положительных эффектов. Обмен веществ повышается на 20%, ускоряется потоотделение, как результат — быстрый вывод продуктов обмена через кожу, устранение отеков и уменьшение веса. А еще повышается уровень бета-эндорфина (влияет на настроение, социальную активность) и гормона роста (ускоряет синтез белка и распад жиров).
Но не стоит забывать, что баня доступна не всем, есть и противопоказания. А еще важно соблюдать правила парения (о правилах читайте тут).
Наладить эмоциональное состояние и сон
Зачастую люди «награждают» себя едой, «запивая» стресс. Стоит найти другой способ расслабления и выхода из негативного состояния. Например — прогулки на свежем воздухе, занятия в тренажерном зале, плавание или чтение.
А еще для здоровой жизнедеятельности организма необходим полноценный сон. Потребность в его количестве у каждого человека своя. Считается, что оптимальный вариант — это 8 часов (подробнее про сон читайте здесь). Важно ложиться и вставать в одно и то же время. Это будет способствовать правильной работе многих органов и положительно скажется на избавлении от лишнего веса.
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