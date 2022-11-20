Что будет, если чистить зубы один раз в день? Объясняет ортодонт

И как часто можно пропускать уход за полостью рта.

Вместе с главным врачом стоматологического центра «Ортодонт-Сити», кандидатом медицинских наук Дианаой Чертановой рассказываем, как правильно ухаживать за зубами.

В какое время нужно чистить зубы

Заниматься гигиеной рта лучше всего утром после приема пищи, а также вечером перед сном. Это необходимо для снижения кислотности на поверхности зубов, которая резко повышается после еды.

Самые опасные для зубной эмали приемы пищи — те, что, включают большое количество легкоусвояемых углеводов. Подтверждение тому — кислый привкус во рту через 10-15 минут после поедания шоколадки или пирожного.

Впрочем, кариес в стадии белого пятна не самый страшный, при нем эмаль все еще подлежит восстановлению. Помогут в этом кальцийсодержащие гели.

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Можно ли чистить зубы один раз в день

Тех, кто упускает пиковый момент повышения кислотности во рту регулярно, ждут последствия посерьезнее белых пятен, с которыми самому дома уже не справиться. Например, зубной камень.

Бактерии, обитающие в зубном камне, будут уже посерьезнее тех, что содержатся в обычном налете. Они способны вызывать:

воспаление десен;

рецессию и убыль десны;

кариес в стадии разрушения твердых тканей;

язву двенадцатиперстной кишки.

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Как часто можно делать исключения

Возможно, вы прямо сейчас задаете себе этот вопрос, уютно устроившись в теплой постели после долгого и непростого дня. Веки уже тяжелеют, и последнее, чего вам хочется — встать и пойти в ванную чистить зубы.

В таком случае продолжить валяться с чистой совестью получится, только если день был исключительно тяжелым.