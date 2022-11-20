Что будет, если чистить зубы один раз в день? Объясняет ортодонт
Вместе с главным врачом стоматологического центра «Ортодонт-Сити», кандидатом медицинских наук Дианаой Чертановой рассказываем, как правильно ухаживать за зубами.
В какое время нужно чистить зубы
Заниматься гигиеной рта лучше всего утром после приема пищи, а также вечером перед сном. Это необходимо для снижения кислотности на поверхности зубов, которая резко повышается после еды.
«В полости рта существует много бактерий, участвующих в процессе пищеварения. В течение 6-8 часов зубы покрываются бактериальным налетом, который питается углеводами и выделяет кислоту. Если упустить этот момент, кислота разъедает эмаль: происходит расщепление контактного слоя. На поверхности зуба образуется белое пятно. То есть происходит разрушение кальциевого слоя эмали и получается кариес в стадии белого пятна».
Самые опасные для зубной эмали приемы пищи — те, что, включают большое количество легкоусвояемых углеводов. Подтверждение тому — кислый привкус во рту через 10-15 минут после поедания шоколадки или пирожного.
Впрочем, кариес в стадии белого пятна не самый страшный, при нем эмаль все еще подлежит восстановлению. Помогут в этом кальцийсодержащие гели.
Можно ли чистить зубы один раз в день
Тех, кто упускает пиковый момент повышения кислотности во рту регулярно, ждут последствия посерьезнее белых пятен, с которыми самому дома уже не справиться. Например, зубной камень.
«Налет, который не счищается в течение 12-24 часов, минерализуется, так как слюна способствует кальцификации бактерий. Наглядно это можно увидеть с внутренней стороны нижней челюсти, от клыка до клыка — на шести передних зубах. На этом участке в большей степени происходит образование зубного камня, потому что рядом расположены слюнные протоки. Бактерии уплотняются и образуют кальцификаты. Их сможет убрать только стоматологический гигиенист, проведя специальную процедуру».
Бактерии, обитающие в зубном камне, будут уже посерьезнее тех, что содержатся в обычном налете. Они способны вызывать:
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воспаление десен;
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рецессию и убыль десны;
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кариес в стадии разрушения твердых тканей;
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язву двенадцатиперстной кишки.
Как часто можно делать исключения
Возможно, вы прямо сейчас задаете себе этот вопрос, уютно устроившись в теплой постели после долгого и непростого дня. Веки уже тяжелеют, и последнее, чего вам хочется — встать и пойти в ванную чистить зубы.
В таком случае продолжить валяться с чистой совестью получится, только если день был исключительно тяжелым.
«Единичные случаи вполне допустимы. Бывают разные обстоятельства: долгий перелет в самолете, длительные поездки и походы, болезнь, случаи, когда нет под рукой щетки, когда нет времени или физической возможности. Но без веских причин пропускать чистку зубов в ежедневном формате каждые 12 часов не рекомендуется».