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Что будет, если чистить зубы один раз в день? Объясняет ортодонт

Руслана Бобкова
Диана Чертанова
Врач-ортодонт
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Фото unsplash.com
Фото unsplash.com
Фото unsplash.com
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И как часто можно пропускать уход за полостью рта.

Вместе с главным врачом стоматологического центра «Ортодонт-Сити», кандидатом медицинских наук Дианаой Чертановой рассказываем, как правильно ухаживать за зубами.

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В какое время нужно чистить зубы

Заниматься гигиеной рта лучше всего утром после приема пищи, а также вечером перед сном. Это необходимо для снижения кислотности на поверхности зубов, которая резко повышается после еды.

«В полости рта существует много бактерий, участвующих в процессе пищеварения. В течение 6-8 часов зубы покрываются бактериальным налетом, который питается углеводами и выделяет кислоту. Если упустить этот момент, кислота разъедает эмаль: происходит расщепление контактного слоя. На поверхности зуба образуется белое пятно. То есть происходит разрушение кальциевого слоя эмали и получается кариес в стадии белого пятна».
Чертанова Диана
Врач-ортодонт

Самые опасные для зубной эмали приемы пищи — те, что, включают большое количество легкоусвояемых углеводов. Подтверждение тому — кислый привкус во рту через 10-15 минут после поедания шоколадки или пирожного.

Впрочем, кариес в стадии белого пятна не самый страшный, при нем эмаль все еще подлежит восстановлению. Помогут в этом кальцийсодержащие гели.

Как правильно чистить зубы. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Можно ли чистить зубы один раз в день

Тех, кто упускает пиковый момент повышения кислотности во рту регулярно, ждут последствия посерьезнее белых пятен, с которыми самому дома уже не справиться. Например, зубной камень.

«Налет, который не счищается в течение 12-24 часов, минерализуется, так как слюна способствует кальцификации бактерий. Наглядно это можно увидеть с внутренней стороны нижней челюсти, от клыка до клыка — на шести передних зубах. На этом участке в большей степени происходит образование зубного камня, потому что рядом расположены слюнные протоки. Бактерии уплотняются и образуют кальцификаты. Их сможет убрать только стоматологический гигиенист, проведя специальную процедуру».
Чертанова Диана
Врач-ортодонт

Бактерии, обитающие в зубном камне, будут уже посерьезнее тех, что содержатся в обычном налете. Они способны вызывать:

  • воспаление десен;

  • рецессию и убыль десны;

  • кариес в стадии разрушения твердых тканей;

  • язву двенадцатиперстной кишки.

Как правильно чистить зубы. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Как часто можно делать исключения

Возможно, вы прямо сейчас задаете себе этот вопрос, уютно устроившись в теплой постели после долгого и непростого дня. Веки уже тяжелеют, и последнее, чего вам хочется — встать и пойти в ванную чистить зубы.

В таком случае продолжить валяться с чистой совестью получится, только если день был исключительно тяжелым.

«Единичные случаи вполне допустимы. Бывают разные обстоятельства: долгий перелет в самолете, длительные поездки и походы, болезнь, случаи, когда нет под рукой щетки, когда нет времени или физической возможности. Но без веских причин пропускать чистку зубов в ежедневном формате каждые 12 часов не рекомендуется».
Чертанова Диана
Врач-ортодонт
Здоровье
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