Из-за чего бывает одышка и как от нее избавиться
Что такое одышка
Под одышкой мы обычно понимаем ощущение нехватки воздуха в процессе дыхания. При этом зачастую она сопровождает какое-либо физическое действие, но в некоторых случаях может возникнуть и в покое.
Одышка может вызвать другие неприятные симптомы:
-
ощущение стеснения в груди;
-
затруднение дыхания;
-
чувство тревоги и страха.
Так как одышка — это внутреннее ощущение, то каждый испытывает ее по-разному. У некоторых одышкой сопровождается активная и интенсивная физическая работа, а у других она может стать следствием пеших прогулок или даже развиться в покое.
Когда одышка становится поводом для беспокойства
Если одышка возникает в ходе физической активности, вероятнее всего, это безопасное состояние. Оно обычно проходит после отдыха.
Тем не менее если это явление появляется вне тренировочного процесса, спонтанно и без видимой на то причины, следует уделить этому вопросу должное внимание. Это может быть симптомом какой-либо патологии, требующей медицинского наблюдения и лечения.
Что может вызывать одышку
Неподготовленный человек во время незначительной нагрузки может ощутить одышку. Также внешние условия способны спровоцировать это явление, например высокая температура воздуха.
Но причины могут быть и не столь безобидными. В некоторых случаях одышку вызывают респираторные и другие заболевания.
Респираторные заболевания
Заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей — частая причина одышки.
К ним относятся:
-
COVID-19;
-
астма;
-
хроническая обструктивная болезнь легких;
-
отек легких;
-
пневмоторакс;
-
круп;
-
туберкулёз;
-
плеврит;
-
бронхит.
Сердечно-сосудистые заболевания
На процесс дыхания существенное влияние оказывает состояние сердечно-сосудистой системы.
К возникновению одышки может привести:
-
сердечная недостаточность;
-
порок сердца;
-
гипертензия;
-
внутрисердечное шунтирование;
-
аритмия.
Системные состояния
Ряд патологических состояний организма сопровождается одышкой. Среди них:
-
железодефицитная анемия;
-
почечная недостаточность;
-
заболевания печени;
-
тиреотоксикоз;
-
ожирение.
Внешние раздражители
Состояние окружающей среды опосредованно влияет на качество дыхания. Одышка может появиться из-за:
-
пыли;
-
дыма;
-
пыльцы;
-
табачного дыма.
Физическая нагрузка
Одышка, которая возникает при физической нагрузке, как правило, не является поводом для беспокойства.
В процессе регулярных тренировок нормализуется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что приводит к уменьшению частоты этого явления.
Как избавиться от одышки
Лечить нужно основную причину, спровоцировавшую этот симптом. Поэтому в решении этого вопроса потребуется помощь врача.
Самостоятельно можно:
-
отказаться от курения;
-
избегать посещения мест с повышенной концентрацией пыли, пыльцы, дыма;
-
регулярно проветривать и увлажнять помещение;
-
при неизбежном контакте с химическими веществами использовать специальные респираторы.