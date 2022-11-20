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Сегодня, 16:00

Из-за чего бывает одышка и как от нее избавиться

Светлана Бутова
Елена Титаренко
Врач-педиатр
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Фото unsplash.com
Фото unsplash.com
Фото unsplash.com
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Рассказываем, в каких случаях стоит обратиться к врачу.
Врач Елена Титаренко объясняет, стоит ли беспокоиться, если обнаружили у себя одышку.

Что такое одышка

Под одышкой мы обычно понимаем ощущение нехватки воздуха в процессе дыхания. При этом зачастую она сопровождает какое-либо физическое действие, но в некоторых случаях может возникнуть и в покое.

Одышка может вызвать другие неприятные симптомы:

  • ощущение стеснения в груди;

  • затруднение дыхания;

  • чувство тревоги и страха.

Так как одышка — это внутреннее ощущение, то каждый испытывает ее по-разному. У некоторых одышкой сопровождается активная и интенсивная физическая работа, а у других она может стать следствием пеших прогулок или даже развиться в покое.

О чем говорит одышка. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Когда одышка становится поводом для беспокойства

Если одышка возникает в ходе физической активности, вероятнее всего, это безопасное состояние. Оно обычно проходит после отдыха.

Тем не менее если это явление появляется вне тренировочного процесса, спонтанно и без видимой на то причины, следует уделить этому вопросу должное внимание. Это может быть симптомом какой-либо патологии, требующей медицинского наблюдения и лечения.

Что может вызывать одышку

Неподготовленный человек во время незначительной нагрузки может ощутить одышку. Также внешние условия способны спровоцировать это явление, например высокая температура воздуха.

Но причины могут быть и не столь безобидными. В некоторых случаях одышку вызывают респираторные и другие заболевания.

Респираторные заболевания

Заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей — частая причина одышки.

К ним относятся:

  • COVID-19;

  • астма;

  • хроническая обструктивная болезнь легких;

  • отек легких;

  • пневмоторакс;

  • круп;

  • туберкулёз;

  • плеврит;

  • бронхит.

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Сердечно-сосудистые заболевания

На процесс дыхания существенное влияние оказывает состояние сердечно-сосудистой системы.

К возникновению одышки может привести:

  • сердечная недостаточность;

  • порок сердца;

  • гипертензия;

  • внутрисердечное шунтирование;

  • аритмия.

Системные состояния

Ряд патологических состояний организма сопровождается одышкой. Среди них:

  • железодефицитная анемия;

  • почечная недостаточность;

  • заболевания печени;

  • тиреотоксикоз;

  • ожирение.

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Состояние окружающей среды опосредованно влияет на качество дыхания. Одышка может появиться из-за:

  • пыли;

  • дыма;

  • пыльцы;

  • табачного дыма.

Физическая нагрузка

Одышка, которая возникает при физической нагрузке, как правило, не является поводом для беспокойства.

В процессе регулярных тренировок нормализуется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что приводит к уменьшению частоты этого явления.

О чем говорит одышка. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Как избавиться от одышки

Лечить нужно основную причину, спровоцировавшую этот симптом. Поэтому в решении этого вопроса потребуется помощь врача.

Самостоятельно можно:

  • отказаться от курения;

  • избегать посещения мест с повышенной концентрацией пыли, пыльцы, дыма;

  • регулярно проветривать и увлажнять помещение;

  • при неизбежном контакте с химическими веществами использовать специальные респираторы.

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