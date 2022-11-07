7 продуктов для здоровья зубов и десен. Они позволят реже посещать стоматолога

Возможно, время пересмотреть свой рацион.

Забота о зубах не ограничивается их чисткой. Состояние эмали и десен также во многом зависит от продуктов, которые вы потребляете. Если про вред сахара уже много сказано, то что насчет полезных для зубов продуктов? «СЭ» разобрался, что стоит добавить в рацион, чтобы реже посещать стоматолога.

Жесткие овощи и фрукты

Полезным перекусом станут жесткие овощи и фрукты. Например, морковь, огурцы, яблоки. Пережевывая жесткую пищу, вы массажируете десны и избавляете зубы от отложений. К тому же такие продукты стимулируют выделение слюны, которая в свою очередь омывает ротовую полость, уменьшая количество бактерий. Не стоит забывать и о полезном составе овощей — витамины и микроэлементы понравятся не только вашим зубам, но и всему организму.

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Молочные продукты

В «белом списке» для зубов также находятся молочные продукты. Они богаты кальцием и калием. Казеин — молочный белок — способствует укреплению зубной эмали. Среди таких продуктов особенно выделяют твердый сыр и йогурт. Считается, что первый способен существенно повысить концентрацию кальция в эмали, а второй быстро поднимает уровень pH и благотворно влияет на минерализацию зубов.

Цитрусовые

Что касается десен, для них в свой рацион стоит добавить апельсин, лайм и грейпфрут. У цитрусовых богатый состав, среди которого есть витамины группы B, Е, С, РР. Грейпфрут снижает риск развития воспалительных процессов в ротовой полости, уменьшает кровоточивость десен, лимон поддерживает здоровую микрофлору, а органические кислоты в лайме обладают мягким отбеливающим эффектом. Что касается апельсина, то в нем содержится большая концентрация витамина С, который поддерживает здоровую коллагеновую сеть в деснах.

Зелень

Не стоит забывать про зелень. Укроп, петрушка, лук и сельдерей способны не только улучшить вкус еды, но и принести пользу зубам. В составе зелени: витамины группы В, Е, А, С, РР, калий, кальций, магний, йод, натрий, фосфор, железо, бета-каротин и фолиевая кислота. Благодаря этому она благотворно влияет на десны. К тому же петрушка и лук обладают естественным антибактериальным действием. Их сок может проникать в труднодоступные места и отбеливать зубы.

Фото Global Look Press

Рыба и морепродукты

Для здоровья зубов и десен стоит регулярно есть рыбу и морепродукты. Такая пища богата микроэлементами и витаминами. Кальций, фосфор, фтор, витамины В1 и D укрепляют зубы. Считается, что больше всего йода содержится именно в морской рыбе и морепродуктах.

Яйца

Яйца содержат белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. Так, например, витамин D является источником фосфора и помогает предотвратить порчу зубов. В рацион советуют добавлять как куриные, так и перепелиные яйца.

Орехи

В состав орехов входят аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А, В, С, D, Е, Р, калий, кальций, магний, фосфор и другие минеральные элементы. Так, кедровый орех содержит фосфор и ванадий, который способствует развитию костной ткани, а кешью и миндаль могут приглушать зубную боль.