Как правильно мариновать шашлык, чтобы он получился вкусным

Расскажем, какое мясо лучше выбрать, а главное, как его замариновать, чтобы было вкусно и полезно.

Шашлык — одно из любимых блюд россиян в теплое время года. Любая поездка на дачу или на природу автоматически ассоциируется с мясом, жаренным на мангале.

Мясо, приготовленное на мангале, любят люди всех возрастов. В длинные майские выходные в магазинах скупают большое количество мяса. При покупке необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Цвет свежего продукта имеет равномерный оттенок. Если есть жир, то он не должен быть матовым или с серо-желтым оттенком, а на ощупь липким. Говядина и баранина имеют цвет не темнее малины. Свиная шейка — бледно-розовая.

Качественный продукт при надавливании пальцем на кусок образует ямку, которая после возвращается в прежнюю форму.

Запах должен быть приятным парным.

Если на ощупь оно скользкое, это признак того, что в нем много жидкости, которая образуется, когда продукт испорчен.

Как выбрать мясо для шашлыка. АиФ

Выбор мяса

Шашлык, приготовленный из разных видов мяса или птицы, имеет свои уникальные полезные качества.

Свинина. В составе имеет арахидоновую кислоту, которая нужна для синтеза половых гормонов. А в сале накапливаются редкие радионуклиды. Но важно помнить, что это мясо очень калорийное. Вкуснее всего шашлык получается из шеи либо корейки.

Баранина. В нее входит большое количество лецитинов, улучшающих работоспособность мозга, укрепляющих зубную ткань и костную систему. Лопаточная часть по калорийности достаточно низкая — всего 280 Ккал на 100 г. Покупайте лучше каре или почечную часть.

Говядина. Мясо богато витамином А и микроэлементами (фосфор, натрий, кальций и железо). Если вырезка из молодой телятины, то прибавляется еще и природный белок, который участвует в строении клеток. При покупке обратите внимание на заднюю часть, она сочнее.

Курица. Самый диетический вариант. Курятина полезна для работы сердечной мышцы и нервной системы. Ее калорийность равна 140 Ккал.

Индейка. В ее составе есть фосфор (по количеству наравне с рыбой). Данный микроэлемент укрепляет кости, хрящи и суставы. Также есть вещества, ускоряющие выработку мелатонина (гормон, который отвечает за сон).

В последнее время популярны альтернативные виды шашлыка: из рыбы и морепродуктов. В таких вариантах нет вредных жиров, зато много витаминов и аминокислот.

10 секретов приготовления шашлыка. АиФ

Полезные свойства шашлыка

Если есть не в большом количестве, то шашлык несет пользу для организма человека.

Мясо на мангале имеет в составе витамины группы В, которые оказывают благотворное влияние на нервную систему, укрепляют волосы и ногтевые пластины.

Мясо богато железом, которое препятствует развитию и появлению анемии, а также обеспечивает полноценное дыхание тканей.

Микроэлементы, аскорбиновая кислота, ретинол, медь и цинк обладают антиоксидантными свойствами, снижающими риск появления онкологии.

Мясо — это в первую очередь источник полноценного животного белка, необходимого для роста и восстановления клеток.

На открытом огне теряет жиры, тем самым является отличным вариантом для тех, кто худеет или страдает ожирением. А также нет необходимости добавлять другие природные масла, поэтому шашлык является менее калорийным мясом, чем приготовленный на сковороде.

При запекании сохраняется большая часть полезных веществ. Приготовленное таким образом мясо препятствует развитию суставных болезней, сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет иммунитет.

Вредные свойства шашлыка

Чрезмерное употребление данного продукта может быть опасным.

Главный вред шашлыка заключается в бензпиренах, вещества образуются, когда жир попадает на горячие угли. При испарении они идут вверх, обволакивая мясо, тем самым наделяя его канцерогенными свойствами. При частом употреблении шашлыка увеличивается риск развития рака.

Самая вредная часть шашлыка — корочка, в ней содержится другой канцероген — ГАА. Как раз он создает типичный аромат шашлыка, однако провоцирует онкологию.

Если мясо плохо прожарилось, то в нем сохраняются вредные кишечные палочки и опасные бактерии.

При переедании могут появиться тяжесть, вздутие и тошнота. Если вы страдаете подагрой, острыми или хроническими заболеваниями пищеварения, сердечно-сосудистыми патологиями, повышенным холестерином, стоит сократить употребление шашлыка или отдать предпочтение нежирным сортам мяса.

Поэтому важно приготовить качественный маринад, полностью прожарить мясные кусочки, а перед употреблением срезать корочку.

Как минимизировать вред от шашлыка? Ешьте шашлык вместе с продуктами, которые богаты клетчаткой (свежие овощи и крупы). Если вы на диете, то закусывайте овощным салатом. Отдайте предпочтение нежирным сортам мяса.

Как определить порцию мяса для каждого конкретного человека? По размеру ладони. Кусок должен уместиться на ладони и быть толщиной 1 см.

К тому же любая жареная и жирная еда вызывает жажду. Не рекомендуется есть шашлык с маринованными или солеными овощами.

Суточная норма мяса. lifehacker.ru

Кому можно употреблять шашлык?

Стоит с осторожностью давать шашлык детям до 7-8 лет, это связано с еще незрелой пищеварительной системой. Также ее нагружают маринад и специи. Разрешается в маленьких порциях давать шашлык из курицы или индейки, маринованные в йогурте.

Беременным можно употреблять, если вынашивание протекает без осложнений. Для кормящих лучше есть нежирное мясо. Но выбирайте правильный маринад. Откажитесь, если есть в составе уксус и острые специи. Их можно заменить на натуральные кислоты: сок лимона, киви или минеральную воду. А лучше есть мясо без маринада.

Основные правила при маринаде

Данные советы помогут вам не допустить основные ошибки, тогда ваше мясо получится сочным и вкусным.

Любой маринад состоит из трех элементов: масло для сочности, кислота для мягкости и специи для вкуса и запаха.

Второе правило — чем дольше маринуется мясо, тем оно вкуснее. Оптимальное время — 12 часов. А вот минимальное составляет не менее 4 часов.

Чаще всего во многих рецептах соль добавляют в маринад сразу же, но сделайте это последним шагом, а лучше — откажитесь от нее. Так как она имеет свойство связывать жидкость. Есть еще вариант посолить мясо сразу же, как нанижите на шампур.

Не добавляйте слишком большое количество уксуса. В противном случае мясо получится сухим.

Самым популярным ингредиентом является репчатый лук. Стоит знать, что на один килограмм мяса добавляется 500 г лука.

Рецепты вкусных маринадов

Классический маринад

Данный рецепт известен всем, и использует его уже не одно поколение.

Ингредиенты:

Лук — 800 г

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Уксус — 60 мл

Оливковое масло — 3 ст. л.

Как готовить: Лук нужно порубить кольцами. Затем слоями выложить: мясо, лук, уксус и повторять, пока не закончатся продукты. Добавить растительное масло. Оставить в холодильнике на час. Достать и оставить настаиваться при комнатной температуре около 5 часов. Перед жаркой добавить соль и перец по вкусу.

Маринад из минералки

Ингредиенты:

Лук — 3 шт.

Минеральная газированная вода — 1 л

Розмарин — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль и перец по вкусу

Как готовить: В тару к мясному продукту необходимо добавить соль, перец и розмарин. Кольца лука нужно размять до мягкости, чтобы его сок быстрее пропитал мясо. Добавить измельченный лавровый лист и залить сильно газированной минеральной водой. Держать под крышкой от 1 до 4 часов.

Маринад на кефире

Ингредиенты:

Лук — 3 шт.

Кефир — 500 мл

Соль по вкусу

Сахар — 2 ч. л.

Черный перец по вкусу

Зелень по вкусу

Перец чили — 1 шт.

Как готовить: Кольца лука смешать с мясом. Добавить нарубленную зелень, нарезанный перец чили без семян, соль, сахар и черный перец. Полученную смесь залить кефиром. Закрыть и мариновать в холодильнике 12 часов.

Маринад с красным вином

Ингредиенты:

Лук — 4 шт.

Красное сухое вино — 1 ст.

Соль и перец по вкусу

Розмарин — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Красный перец — 1 щеп.

Как готовить: К мясу нужно добавить указанные специи. Лук кольцами размять до появления сока и отправить в кастрюлю. Дать настояться 15 минут и затем влить вино. Настаивать либо час при комнатной температуре, либо 12 часов в холодильнике.

Маринад с гранатовым соком

Ингредиенты:

Лук — 3 шт.

Гранатовый сок — 2 ст.

Соль и перец по вкусу

Кориандр — 1 щеп.

Как готовить: К мясу нужно добавить все приправы. Залить все соком. Затем один лук натереть не терке, оставшийся нарезать кружочками и добавить эти два вида в полученную смесь. Накрыть крышкой и настаивать в холодильнике 12 или 24 часа.

Маринад с томатным соком

Ингредиенты:

Лук — 3 шт.

Чеснок — 1 зуб.

Томатный сок — 500 мл.

Соль — 1 ч. л.

Перец (горошек) — 5 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Гвоздика — 10 шт.

Как готовить: Смешать мясо с лавровым листом, перцем и гвоздикой. Собрать слои: лук кольцами, мясо, лук, мясо, затем все пряности и специи. В середину нужно засунуть чеснок. Полить томатным соком. Мариновать не менее 4 часов.