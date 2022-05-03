Как правильно мариновать шашлык, чтобы он получился вкусным
Шашлык — одно из любимых блюд россиян в теплое время года. Любая поездка на дачу или на природу автоматически ассоциируется с мясом, жаренным на мангале.
Мясо, приготовленное на мангале, любят люди всех возрастов. В длинные майские выходные в магазинах скупают большое количество мяса. При покупке необходимо обратить внимание на следующие моменты:
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Цвет свежего продукта имеет равномерный оттенок. Если есть жир, то он не должен быть матовым или с серо-желтым оттенком, а на ощупь липким. Говядина и баранина имеют цвет не темнее малины. Свиная шейка — бледно-розовая.
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Качественный продукт при надавливании пальцем на кусок образует ямку, которая после возвращается в прежнюю форму.
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Запах должен быть приятным парным.
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Если на ощупь оно скользкое, это признак того, что в нем много жидкости, которая образуется, когда продукт испорчен.
Выбор мяса
Шашлык, приготовленный из разных видов мяса или птицы, имеет свои уникальные полезные качества.
Свинина. В составе имеет арахидоновую кислоту, которая нужна для синтеза половых гормонов. А в сале накапливаются редкие радионуклиды. Но важно помнить, что это мясо очень калорийное. Вкуснее всего шашлык получается из шеи либо корейки.
Баранина. В нее входит большое количество лецитинов, улучшающих работоспособность мозга, укрепляющих зубную ткань и костную систему. Лопаточная часть по калорийности достаточно низкая — всего 280 Ккал на 100 г. Покупайте лучше каре или почечную часть.
Говядина. Мясо богато витамином А и микроэлементами (фосфор, натрий, кальций и железо). Если вырезка из молодой телятины, то прибавляется еще и природный белок, который участвует в строении клеток. При покупке обратите внимание на заднюю часть, она сочнее.
Курица. Самый диетический вариант. Курятина полезна для работы сердечной мышцы и нервной системы. Ее калорийность равна 140 Ккал.
Индейка. В ее составе есть фосфор (по количеству наравне с рыбой). Данный микроэлемент укрепляет кости, хрящи и суставы. Также есть вещества, ускоряющие выработку мелатонина (гормон, который отвечает за сон).
В последнее время популярны альтернативные виды шашлыка: из рыбы и морепродуктов. В таких вариантах нет вредных жиров, зато много витаминов и аминокислот.
Полезные свойства шашлыка
Если есть не в большом количестве, то шашлык несет пользу для организма человека.
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Мясо на мангале имеет в составе витамины группы В, которые оказывают благотворное влияние на нервную систему, укрепляют волосы и ногтевые пластины.
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Мясо богато железом, которое препятствует развитию и появлению анемии, а также обеспечивает полноценное дыхание тканей.
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Микроэлементы, аскорбиновая кислота, ретинол, медь и цинк обладают антиоксидантными свойствами, снижающими риск появления онкологии.
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Мясо — это в первую очередь источник полноценного животного белка, необходимого для роста и восстановления клеток.
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На открытом огне теряет жиры, тем самым является отличным вариантом для тех, кто худеет или страдает ожирением. А также нет необходимости добавлять другие природные масла, поэтому шашлык является менее калорийным мясом, чем приготовленный на сковороде.
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При запекании сохраняется большая часть полезных веществ. Приготовленное таким образом мясо препятствует развитию суставных болезней, сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет иммунитет.
Вредные свойства шашлыка
Чрезмерное употребление данного продукта может быть опасным.
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Главный вред шашлыка заключается в бензпиренах, вещества образуются, когда жир попадает на горячие угли. При испарении они идут вверх, обволакивая мясо, тем самым наделяя его канцерогенными свойствами. При частом употреблении шашлыка увеличивается риск развития рака.
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Самая вредная часть шашлыка — корочка, в ней содержится другой канцероген — ГАА. Как раз он создает типичный аромат шашлыка, однако провоцирует онкологию.
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Если мясо плохо прожарилось, то в нем сохраняются вредные кишечные палочки и опасные бактерии.
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При переедании могут появиться тяжесть, вздутие и тошнота. Если вы страдаете подагрой, острыми или хроническими заболеваниями пищеварения, сердечно-сосудистыми патологиями, повышенным холестерином, стоит сократить употребление шашлыка или отдать предпочтение нежирным сортам мяса.
Поэтому важно приготовить качественный маринад, полностью прожарить мясные кусочки, а перед употреблением срезать корочку.
Как минимизировать вред от шашлыка? Ешьте шашлык вместе с продуктами, которые богаты клетчаткой (свежие овощи и крупы). Если вы на диете, то закусывайте овощным салатом. Отдайте предпочтение нежирным сортам мяса.
Как определить порцию мяса для каждого конкретного человека? По размеру ладони. Кусок должен уместиться на ладони и быть толщиной 1 см.
К тому же любая жареная и жирная еда вызывает жажду. Не рекомендуется есть шашлык с маринованными или солеными овощами.
Кому можно употреблять шашлык?
Стоит с осторожностью давать шашлык детям до 7-8 лет, это связано с еще незрелой пищеварительной системой. Также ее нагружают маринад и специи. Разрешается в маленьких порциях давать шашлык из курицы или индейки, маринованные в йогурте.
Беременным можно употреблять, если вынашивание протекает без осложнений. Для кормящих лучше есть нежирное мясо. Но выбирайте правильный маринад. Откажитесь, если есть в составе уксус и острые специи. Их можно заменить на натуральные кислоты: сок лимона, киви или минеральную воду. А лучше есть мясо без маринада.
Основные правила при маринаде
Данные советы помогут вам не допустить основные ошибки, тогда ваше мясо получится сочным и вкусным.
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Любой маринад состоит из трех элементов: масло для сочности, кислота для мягкости и специи для вкуса и запаха.
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Второе правило — чем дольше маринуется мясо, тем оно вкуснее. Оптимальное время — 12 часов. А вот минимальное составляет не менее 4 часов.
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Чаще всего во многих рецептах соль добавляют в маринад сразу же, но сделайте это последним шагом, а лучше — откажитесь от нее. Так как она имеет свойство связывать жидкость. Есть еще вариант посолить мясо сразу же, как нанижите на шампур.
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Не добавляйте слишком большое количество уксуса. В противном случае мясо получится сухим.
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Самым популярным ингредиентом является репчатый лук. Стоит знать, что на один килограмм мяса добавляется 500 г лука.
Рецепты вкусных маринадов
Классический маринад
Данный рецепт известен всем, и использует его уже не одно поколение.
Ингредиенты:
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Лук — 800 г
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Соль по вкусу
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Перец по вкусу
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Уксус — 60 мл
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Оливковое масло — 3 ст. л.
Как готовить: Лук нужно порубить кольцами. Затем слоями выложить: мясо, лук, уксус и повторять, пока не закончатся продукты. Добавить растительное масло. Оставить в холодильнике на час. Достать и оставить настаиваться при комнатной температуре около 5 часов. Перед жаркой добавить соль и перец по вкусу.
Маринад из минералки
Ингредиенты:
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Лук — 3 шт.
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Минеральная газированная вода — 1 л
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Розмарин — 1 ч. л.
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Лавровый лист — 2 шт.
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Соль и перец по вкусу
Как готовить: В тару к мясному продукту необходимо добавить соль, перец и розмарин. Кольца лука нужно размять до мягкости, чтобы его сок быстрее пропитал мясо. Добавить измельченный лавровый лист и залить сильно газированной минеральной водой. Держать под крышкой от 1 до 4 часов.
Маринад на кефире
Ингредиенты:
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Лук — 3 шт.
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Кефир — 500 мл
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Соль по вкусу
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Сахар — 2 ч. л.
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Черный перец по вкусу
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Зелень по вкусу
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Перец чили — 1 шт.
Как готовить: Кольца лука смешать с мясом. Добавить нарубленную зелень, нарезанный перец чили без семян, соль, сахар и черный перец. Полученную смесь залить кефиром. Закрыть и мариновать в холодильнике 12 часов.
Маринад с красным вином
Ингредиенты:
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Лук — 4 шт.
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Красное сухое вино — 1 ст.
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Соль и перец по вкусу
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Розмарин — 1 ч. л.
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Лавровый лист — 2 шт.
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Красный перец — 1 щеп.
Как готовить: К мясу нужно добавить указанные специи. Лук кольцами размять до появления сока и отправить в кастрюлю. Дать настояться 15 минут и затем влить вино. Настаивать либо час при комнатной температуре, либо 12 часов в холодильнике.
Маринад с гранатовым соком
Ингредиенты:
-
Лук — 3 шт.
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Гранатовый сок — 2 ст.
-
Соль и перец по вкусу
-
Кориандр — 1 щеп.
Как готовить: К мясу нужно добавить все приправы. Залить все соком. Затем один лук натереть не терке, оставшийся нарезать кружочками и добавить эти два вида в полученную смесь. Накрыть крышкой и настаивать в холодильнике 12 или 24 часа.
Маринад с томатным соком
Ингредиенты:
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Лук — 3 шт.
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Чеснок — 1 зуб.
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Томатный сок — 500 мл.
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Соль — 1 ч. л.
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Перец (горошек) — 5 шт.
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Лавровый лист — 2 шт.
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Гвоздика — 10 шт.
Как готовить: Смешать мясо с лавровым листом, перцем и гвоздикой. Собрать слои: лук кольцами, мясо, лук, мясо, затем все пряности и специи. В середину нужно засунуть чеснок. Полить томатным соком. Мариновать не менее 4 часов.