Что важно знать перед походом на шашлыки

Поход на шашлыки: советы от МЧС, как выбрать место, какая ответственность предусмотрена за правонарушение.

Нормализовалась теплая весенняя погода, преддверие майских праздников для россиян означает начало поры походов на шашлыки. Разберемся, какие правила важно соблюдать, чтобы все прошло безопасно для людей и природы.

Место для жарки шашлыков

Лучшим местом для жарки шашлыка является дача. Важно, чтобы место для костра было оборудовано на открытом пространстве с использованием мангала. Он должен быть расположен на расстоянии до дома и хозяйственных построек не менее 5 м, и более чем в 2 м от мангала расположите все горючие материалы. Основное условие, чтобы трава не была затронута огнем. При отсутствии мангала разрешается разводить огонь в яме шириной до 1 м и глубиной не меньше 30 см.

Как обезопасить свой дачный участок от пожара. grandruzapark.ru

Используйте в парках и у прудов специально выделенные зоны для жарки. Запрещено законом это делать в лесу. Необходимо, чтобы огонь был не менее чем в 100 м от хвойных растений, в 30 м от лиственных и в 50 м от построек.

Основные правила

При каких условиях запрещено жарить:

— ветер сильнее 10 м/с;

— расположенные вблизи кроны деревьев;

— использование прогоревшего мангала;

— имеется противопожарный режим в этом месте.

МЧС дает свои рекомендации

— при жарке мяса разрешено использовать различные вещества для розжига, но лучше всего иметь рядом огнетушитель и телефон для экстренных вызовов пожарных;

— после того как вы закончите, необходимо тщательно потушить огонь с помощью земли или воды;

— одно из главных правил — запрещено оставлять горящий мангал без присмотра;

— нельзя доверять детям разведение огня;

— помните, что раздуваемые искры могут разлететься на большое расстояние, после чего начинается тление.

Не рекомендуется использовать для розжига легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, так как горючие пары при поднесении спичек могут опалить вас, а бутылка с жидкостью может вспыхнуть прямо в руках.

Как правильно разжигать и тушить костер. fireman.club

Для жарки в лесу есть отдельный ряд рекомендаций:

— используйте для разведения костра только специально оборудованные места или уже имеющиеся старые кострища;

— не разводите слишком большой костер;

— разжигайте вдали от гнилых пней и сухой травы.

Отдельная просьба к родителям не оставлять детей без присмотра у огня. Игры с огнем могут привести к плачевным исходам. Обязательно проводите разъяснительные беседы об опасности огня, какие последствия могут быть, какие правила обязательно нужно соблюдать.

Что делать при пожаре?

Если вы стали свидетелем небольшого возгорания, нужно применить срочные меры, обратившись в ближайший населенный пункт за помощью. За полчаса 5 человек могут остановить небольшой пожар без специальных средств. Использовать можно мешковину или брезент. Огонь надо сметать в сторону очага пожара, а маленькое пламя легко убирается затаптыванием ногами или закидыванием огня землей, так чтобы полоса из нее была толщиной в 2 см и шириной до 500 см.

При большом пожаре быстро покиньте зону возгорания и позвоните по номеру 112, чтобы вызвать службу спасения. Предоставьте им следующую информацию: место, размеры и характер возгорания.

Есть важное правило, которые стоит помнить: любой пожар легче предотвратить, чем потушить. Поэтому не забывайте о мерах безопасности.

В магазинах продается специальный уголь, лучше использовать его. Откажитесь от специальной жидкости для розжига, которая несет в себе большую опасность для здоровья человека и вред окружающей природе. Экологи ведут споры о безопасности данной жидкости. В ее состав входит жидкий бесцветный парафин без запаха. Но есть производители, которые добавляют вредные летучие примеси, при сгорании они образовывают гексамин, вредный для организма человека. Именно жидкость для розжига является частым случаем, влекущим за собой сильные ожоги на теле человека.

Поэтому лучше отдать предпочтение старым методам — использовать опавшие еловые ветки, которые остаются сухими даже в мокрую погоду. Также приобретите специальные туристские спички, они горят две минуты, так у вас будет время, чтобы запалить костер. Либо выберите зажигалку-пистолет, так вы не обожжете руки, а вот от обычных зажигалок лучше отказаться.

Порядок использования открытого огня и разведения костров.

Административная и уголовная ответственность

После того как вы пожарили шашлыки и собрались уходить, уберите мусор за собой.

Не оставляйте мешки с отходами у дорог или не предусмотренных для этого местах, штраф за нарушение составляет до 4 тысяч рублей.

За нарушение основных правил предусмотрены штрафы (при условии, что ваши действия не привели к ущербу). При нарушении противопожарного режима придется заплатить 4 тысячи рублей. За небольшое возгорание или средний ущерб штраф составит 5 тысяч рублей. За тяжкий вред здоровью человека — 80 тысяч рублей, а за смерть положено от 7 лет колонии. Крупный ущерб — 120 тысяч рублей, в крайних ситуациях может быть и лишение свободы на срок до 1 года. Крупный штраф за ущерб лесу может достигать до 3 миллионов рублей — или тюремный срок.