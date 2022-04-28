Что приготовить на майские праздники?
Приближаются долгожданные майские праздники, которые принято проводить на свежем воздухе. На выходных можно больше времени провести за активным отдыхом, отвлечься от повседневных забот и обязанностей. Небольшие путешествия, пикники и прогулки сменят рабочие будни. Простые рецепты сократят время приготовления пищи и сэкономят ваши силы.
Холодные супы
В холодное время года наиболее питательны горячие супы. Первые блюда согревают, насыщая организм энергией. С наступлением весны и потеплением на замену им приходят холодные супы. В их составе, как правило, много овощей и зелени. Минимальная термическая обработка или ее отсутствие позволяет сохранить полезные свойства продуктов.
Окрошка
Ингредиенты:
-
картофель — 5 шт.;
-
яйца — 5 шт.;
-
редис — 100 г;
-
огурцы — 3-5 шт.;
-
докторская колбаса — 200 г;
-
зелень — 1 пучок;
-
кефир 1% — 300 г;
-
горчица и соль по вкусу.
Способ приготовления:
-
Отварите картофель «в мундире».
-
Сварите вкрутую яйца. Все остудите и очистите.
-
Огурцы, редис, картофель и колбасу (можно приготовить без нее) нарежьте кубиками или соломкой, перемешайте с измельченными яйцами.
-
Залейте смесь кефиром (можно заменить на минеральную воду, квас, сыворотку, тан или айран).
-
Добавьте мелко нарезанную зелень, соль, горчицу по вкусу.
Суп «Холодник»
Ингредиенты:
-
свекла — 6 шт.;
-
огурцы — 3 шт.;
-
яйца — 6 шт.;
-
сметана — 250 г;
-
зеленый лук — 1 пучок;
-
укроп, петрушка — 1 пучок;
-
уксус — 3 ст. л.;
-
вода — 2 литра;
-
соль по вкусу.
Способ приготовления:
-
Отварите свеклу, яйца приготовьте вкрутую.
-
Отделите белки от желтков. Огурцы очистите от зеленой кожицы. Измельчите белки, свеклу и огурцы в блендере или на терке.
-
Мелко нарезанную зелень смешайте с желтками.
-
Все смешайте, залейте водой и сметаной. В качестве заправки подойдет кефир или йогурт без сахара.
Быстрые закуски
На пикниках не всегда есть возможность готовить еду. В месте отдыха может не оказаться специально отведенной зоны для разжигания костра и установленного мангала. В таком случае еду лучше взять с собой, чтобы перекусить на свежем воздухе. Приготовление быстрых закусок не занимает много времени. Свежие овощи, фрукты и ягоды станут прекрасным дополнением к перекусу.
Хлебные «стаканчики»
Ингредиенты:
-
багет — 1-2 шт.;
-
куриное филе — 200 г;
-
сыр — 100 г;
-
болгарский перец — 1 шт.;
-
яйцо — 1 шт.;
-
помидор — 1 шт.;
-
зелень по вкусу.
Способ приготовления:
-
Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите его и порежьте кубиками.
-
Багет нарежьте на кусочки по 8-10 см. Выньте из него мякоть, оставляя небольшое «дно».
-
Измельчите овощи, натрите яйцо и сыр. Все смешайте с отварным мясом.
-
Получившейся смесью заполните «стаканчики» из багета.
-
Застелите противень пекарской бумагой и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.
Тарталетки с красной рыбой
Ингредиенты:
-
тарталетки — 12 шт.;
-
филе красной слабосоленой рыбы — 100 г;
-
творожный сыр — 150 г;
-
зелень по вкусу.
Способ приготовления:
-
Рыбу порежьте на мелкие кусочки. Ее потребуется 50 г для начинки 12 тарталеток.
-
Измельчите заранее вымытую и высушенную зелень.
-
Все смешайте с творожным сыром. Если масса получилась слишком густая, добавьте немного сливок.
-
При помощи кондитерского мешка или ложки заполните тарталетки смесью.
-
Оставшуюся рыбу нарежьте на тонкие полоски, сверните и украсьте ими готовое блюдо.
Рулет из лаваша
Ингредиенты:
-
рыбные консервы — 100 г;
-
яйца — 3 шт.;
-
тонкий лаваш — 1 шт.;
-
сыр плавленый — 50 г;
-
сыр твердый — 50 г;
-
укроп, петрушка, кинза по вкусу.
Способ приготовления:
-
Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Зелень вымойте под проточной водой и просушите.
-
Рыбные консервы разомните вилкой, удалив предварительно крупные кости.
-
При помощи терки измельчите яйцо и сыр. Мелко нарежьте зелень.
-
Разверните лист лаваша, смажьте его плавленым сыром. Затем равномерно распределите на всей поверхности зелень, яйца, консервы и натертый сыр.
-
Туго заверните в рулет и нарежьте на порции.
Блюда на мангале
Обладателям приусадебных участков майские праздники можно провести на свежем воздухе за садово-огородными делами. В их завершение — организовать ужин и приготовить блюда на огне. Часто таким образом жарят мясо. Традиционно на углях готовится шашлык. Но можно разнообразить праздничный стол и другими блюдами, например из рыбы. В дополнение к ним таким же способом можно готовить овощи.
Запеченный на гриле картофель
Ингредиенты:
-
картофель среднего размера — 10 шт.;
-
оливковое масло — 3-5 ст. л.;
-
небольшой пучок зелени;
-
чеснок — 3-5 зубчиков;
-
соль и специи по вкусу.
Способ приготовления:
-
Картофель вымойте и очистите от кожуры. Нарежьте его на дольки. Затем 5 минут варите в подсоленной воде. Слейте воду и просушите.
-
К оливковому маслу добавьте специи (соль, перец). Все смешайте с картофелем.
-
Выложите картофель на решетку, прижмите второй половиной.
-
Готовьте на гриле около 10 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.
-
Подавайте картофель со свежей зеленью и мелко нарубленным чесноком.
Рыба с овощами на гриле
Ингредиенты:
-
филе рыбы — 500 г;
-
шампиньоны — 100 г;
-
морковь — 1 шт.;
-
лук — 1 шт.;
-
лимон — 1 шт.;
-
оливковое масло — 3 ст. л.;
-
соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
-
Подготовьте фольгу, нарежьте ее на части, чтобы затем завернуть в нее рыбу.
-
Рыбу посолите и поперчите, добавьте оливковое масло.
-
Нарежьте лук кольцами, натрите морковь, выложите овощи на фольгу. Сверху расположите филе рыбы и несколько кусочков лимона. Добавьте шампиньоны.
-
Все заверните в фольгу. Готовьте на гриле около 20 минут.
Цветная капуста на гриле
Ингредиенты:
-
цветная капуста — 1 кочан;
-
оливковое масло — 3-5 ст. л.;
-
тертый сыр — 100 г;
-
соль, перец, зелень по вкусу.
Способ приготовления:
-
Вымойте цветную капусту, разделите на большие соцветия.
-
Оливковое масло смешайте со специями. Этой смесью смажьте капусту.
-
Готовьте на гриле по 8 минут с обеих сторон.
-
Посыпьте тертым сыром, украсьте свежей зеленью.
Свиные ребрышки в маринаде
Ингредиенты:
-
свиные ребрышки — 2 кг;
-
оливковое масло — 3-5 ст. л.;
-
соевый соус — 50 мл;
-
винный уксус — 3 ст. л.;
-
томатный кетчуп — 3 ст. л.;
-
соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
-
К оливковому маслу добавьте соевый соус, винный уксус, кетчуп (можно заменить томатной пастой) и приправы.
-
Замаринуйте в этой смеси ребрышки на один час.
-
Затем мясо готовьте на гриле, поливая периодически его оставшимся маринадом.
-
Готовое блюдо подавайте со свежими овощами.
Десерты на скорую руку
Когда времени немного и нет возможности выпекать торты или пироги, то можно приготовить небольшие десерты. Удобно, когда это порционные блюда. Их можно взять с собой на пикник, на прогулку и в поездку. Любители сладкого не останутся без лакомства.
Творожный десерт
Ингредиенты:
-
творог — 300 г;
-
сметана — 100 г;
-
свежие ягоды — 100 г;
-
пектин или желатин — 1-2 ч. л.;
-
сахар по вкусу.
Способ приготовления:
-
Предварительно залейте пектин водой на 30 минут.
-
Смешайте сметану с сахаром при помощи миксера.
-
Добавьте к смеси творог, ягоды и пектин, все хорошо перемешайте.
-
Заполните небольшие формы творожной массой и оставьте в холодильнике на 30 минут.
Цукаты из апельсинов
Ингредиенты:
-
апельсин — 2 шт.;
-
сахар — 50-70 г.
Способ приготовления:
-
Перед приготовлением вымойте фрукты и высушите.
-
Нарежьте апельсин кольцами или дольками.
-
Противень застелите пергаментом и посыпьте его половиной сахара.
-
На сахар положите нарезанный цитрус. Посыпьте его оставшимся сахаром.
-
Запекайте в духовке при 160 градусах 40-50 минут.
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Переложите готовые цукаты в банку, посыпьте их немного сахарной пудрой.