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Сегодня, 08:00

Что приготовить на майские праздники?

Названы популярные блюда на майские праздники
Светлана Бутова
Читать «СЭ» в
Окрошка — популярное блюдо на майские праздники.
Окрошка.
Фото dnevniki.ykt.ru
Тарталетки с рыбой.
Фото attuale.ru
Ребрышки на грили.
Фото puzzleit.ru
Апельсины.
Фото wallbox.ru
Рулет из лаваша.
Фото kartinkin.net
«Холодник».
Фото lobsterhouse.ru
Цветная капуста на гриле.
Фото allrecipes.com
Творожный десерт.
Фото kartinkin.net
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Мы собрали рецепты блюд, для приготовления которых не потребуется много времени и сил.

Приближаются долгожданные майские праздники, которые принято проводить на свежем воздухе. На выходных можно больше времени провести за активным отдыхом, отвлечься от повседневных забот и обязанностей. Небольшие путешествия, пикники и прогулки сменят рабочие будни. Простые рецепты сократят время приготовления пищи и сэкономят ваши силы.

Холодные супы

В холодное время года наиболее питательны горячие супы. Первые блюда согревают, насыщая организм энергией. С наступлением весны и потеплением на замену им приходят холодные супы. В их составе, как правило, много овощей и зелени. Минимальная термическая обработка или ее отсутствие позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Окрошка

Окрошка. Фото dnevniki.ykt.ru
Окрошка.
dnevniki.ykt.ru

Ингредиенты:

  • картофель — 5 шт.;

  • яйца — 5 шт.;

  • редис — 100 г;

  • огурцы — 3-5 шт.;

  • докторская колбаса — 200 г;

  • зелень — 1 пучок;

  • кефир 1% — 300 г;

  • горчица и соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель «в мундире».

  2. Сварите вкрутую яйца. Все остудите и очистите.

  3. Огурцы, редис, картофель и колбасу (можно приготовить без нее) нарежьте кубиками или соломкой, перемешайте с измельченными яйцами.

  4. Залейте смесь кефиром (можно заменить на минеральную воду, квас, сыворотку, тан или айран).

  5. Добавьте мелко нарезанную зелень, соль, горчицу по вкусу.

"Холодник". Фото lobsterhouse.ru
«Холодник».
lobsterhouse.ru

Ингредиенты:

  • свекла — 6 шт.;

  • огурцы — 3 шт.;

  • яйца — 6 шт.;

  • сметана — 250 г;

  • зеленый лук — 1 пучок;

  • укроп, петрушка — 1 пучок;

  • уксус — 3 ст. л.;

  • вода — 2 литра;

  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите свеклу, яйца приготовьте вкрутую.

  2. Отделите белки от желтков. Огурцы очистите от зеленой кожицы. Измельчите белки, свеклу и огурцы в блендере или на терке.

  3. Мелко нарезанную зелень смешайте с желтками.

  4. Все смешайте, залейте водой и сметаной. В качестве заправки подойдет кефир или йогурт без сахара.

На пикниках не всегда есть возможность готовить еду. В месте отдыха может не оказаться специально отведенной зоны для разжигания костра и установленного мангала. В таком случае еду лучше взять с собой, чтобы перекусить на свежем воздухе. Приготовление быстрых закусок не занимает много времени. Свежие овощи, фрукты и ягоды станут прекрасным дополнением к перекусу.

Хлебные «стаканчики»

Ингредиенты:

  • багет — 1-2 шт.;

  • куриное филе — 200 г;

  • сыр — 100 г;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • помидор — 1 шт.;

  • зелень по вкусу.

Московские пробки. Когда лучше поехать на дачу на майские праздники?

Способ приготовления:

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите его и порежьте кубиками.

  2. Багет нарежьте на кусочки по 8-10 см. Выньте из него мякоть, оставляя небольшое «дно».

  3. Измельчите овощи, натрите яйцо и сыр. Все смешайте с отварным мясом.

  4. Получившейся смесью заполните «стаканчики» из багета.

  5. Застелите противень пекарской бумагой и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Тарталетки с красной рыбой

Тарталетки с рыбой. Фото attuale.ru
Тарталетки с рыбой.
attuale.ru

Ингредиенты:

  • тарталетки — 12 шт.;

  • филе красной слабосоленой рыбы — 100 г;

  • творожный сыр — 150 г;

  • зелень по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Рыбу порежьте на мелкие кусочки. Ее потребуется 50 г для начинки 12 тарталеток.

  2. Измельчите заранее вымытую и высушенную зелень.

  3. Все смешайте с творожным сыром. Если масса получилась слишком густая, добавьте немного сливок.

  4. При помощи кондитерского мешка или ложки заполните тарталетки смесью.

  5. Оставшуюся рыбу нарежьте на тонкие полоски, сверните и украсьте ими готовое блюдо.

Рулет из лаваша. Фото kartinkin.net
Рулет из лаваша.
kartinkin.net

Ингредиенты:

  • рыбные консервы — 100 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • тонкий лаваш — 1 шт.;

  • сыр плавленый — 50 г;

  • сыр твердый — 50 г;

  • укроп, петрушка, кинза по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Зелень вымойте под проточной водой и просушите.

  2. Рыбные консервы разомните вилкой, удалив предварительно крупные кости.

  3. При помощи терки измельчите яйцо и сыр. Мелко нарежьте зелень.

  4. Разверните лист лаваша, смажьте его плавленым сыром. Затем равномерно распределите на всей поверхности зелень, яйца, консервы и натертый сыр.

  5. Туго заверните в рулет и нарежьте на порции.

Обладателям приусадебных участков майские праздники можно провести на свежем воздухе за садово-огородными делами. В их завершение — организовать ужин и приготовить блюда на огне. Часто таким образом жарят мясо. Традиционно на углях готовится шашлык. Но можно разнообразить праздничный стол и другими блюдами, например из рыбы. В дополнение к ним таким же способом можно готовить овощи.

Запеченный на гриле картофель

Ингредиенты:

  • картофель среднего размера — 10 шт.;

  • оливковое масло — 3-5 ст. л.;

  • небольшой пучок зелени;

  • чеснок — 3-5 зубчиков;

  • соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель вымойте и очистите от кожуры. Нарежьте его на дольки. Затем 5 минут варите в подсоленной воде. Слейте воду и просушите.

  2. К оливковому маслу добавьте специи (соль, перец). Все смешайте с картофелем.

  3. Выложите картофель на решетку, прижмите второй половиной.

  4. Готовьте на гриле около 10 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.

  5. Подавайте картофель со свежей зеленью и мелко нарубленным чесноком.

Шашлыки. Что важно знать перед походом на шашлыки

Ингредиенты:

  • филе рыбы — 500 г;

  • шампиньоны — 100 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • лимон — 1 шт.;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте фольгу, нарежьте ее на части, чтобы затем завернуть в нее рыбу.

  2. Рыбу посолите и поперчите, добавьте оливковое масло.

  3. Нарежьте лук кольцами, натрите морковь, выложите овощи на фольгу. Сверху расположите филе рыбы и несколько кусочков лимона. Добавьте шампиньоны.

  4. Все заверните в фольгу. Готовьте на гриле около 20 минут.

Цветная капуста на гриле. Фото allrecipes.com
Цветная капуста на гриле.
allrecipes.com

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 1 кочан;

  • оливковое масло — 3-5 ст. л.;

  • тертый сыр — 100 г;

  • соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вымойте цветную капусту, разделите на большие соцветия.

  2. Оливковое масло смешайте со специями. Этой смесью смажьте капусту.

  3. Готовьте на гриле по 8 минут с обеих сторон.

  4. Посыпьте тертым сыром, украсьте свежей зеленью.

Ребрышки на грили. Фото puzzleit.ru
Ребрышки на грили.
puzzleit.ru

Ингредиенты:

  • свиные ребрышки — 2 кг;

  • оливковое масло — 3-5 ст. л.;

  • соевый соус — 50 мл;

  • винный уксус — 3 ст. л.;

  • томатный кетчуп — 3 ст. л.;

  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. К оливковому маслу добавьте соевый соус, винный уксус, кетчуп (можно заменить томатной пастой) и приправы.

  2. Замаринуйте в этой смеси ребрышки на один час.

  3. Затем мясо готовьте на гриле, поливая периодически его оставшимся маринадом.

  4. Готовое блюдо подавайте со свежими овощами.

Когда времени немного и нет возможности выпекать торты или пироги, то можно приготовить небольшие десерты. Удобно, когда это порционные блюда. Их можно взять с собой на пикник, на прогулку и в поездку. Любители сладкого не останутся без лакомства.

Творожный десерт

Творожный десерт. Фото kartinkin.net
Творожный десерт.
kartinkin.net

Ингредиенты:

  • творог — 300 г;

  • сметана — 100 г;

  • свежие ягоды — 100 г;

  • пектин или желатин — 1-2 ч. л.;

  • сахар по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Предварительно залейте пектин водой на 30 минут.

  2. Смешайте сметану с сахаром при помощи миксера.

  3. Добавьте к смеси творог, ягоды и пектин, все хорошо перемешайте.

  4. Заполните небольшие формы творожной массой и оставьте в холодильнике на 30 минут.

Цукаты из апельсинов

Апельсины. Фото wallbox.ru
Апельсины.
wallbox.ru

Ингредиенты:

  • апельсин — 2 шт.;

  • сахар — 50-70 г.

Способ приготовления:

  1. Перед приготовлением вымойте фрукты и высушите.

  2. Нарежьте апельсин кольцами или дольками.

  3. Противень застелите пергаментом и посыпьте его половиной сахара.

  4. На сахар положите нарезанный цитрус. Посыпьте его оставшимся сахаром.

  5. Запекайте в духовке при 160 градусах 40-50 минут.

  6. Переложите готовые цукаты в банку, посыпьте их немного сахарной пудрой.

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