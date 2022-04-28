Что приготовить на майские праздники?

Мы собрали рецепты блюд, для приготовления которых не потребуется много времени и сил.

Приближаются долгожданные майские праздники, которые принято проводить на свежем воздухе. На выходных можно больше времени провести за активным отдыхом, отвлечься от повседневных забот и обязанностей. Небольшие путешествия, пикники и прогулки сменят рабочие будни. Простые рецепты сократят время приготовления пищи и сэкономят ваши силы.

Холодные супы

В холодное время года наиболее питательны горячие супы. Первые блюда согревают, насыщая организм энергией. С наступлением весны и потеплением на замену им приходят холодные супы. В их составе, как правило, много овощей и зелени. Минимальная термическая обработка или ее отсутствие позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Окрошка

Окрошка. dnevniki.ykt.ru

Ингредиенты:

картофель — 5 шт.;

яйца — 5 шт.;

редис — 100 г;

огурцы — 3-5 шт.;

докторская колбаса — 200 г;

зелень — 1 пучок;

кефир 1% — 300 г;

горчица и соль по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите картофель «в мундире». Сварите вкрутую яйца. Все остудите и очистите. Огурцы, редис, картофель и колбасу (можно приготовить без нее) нарежьте кубиками или соломкой, перемешайте с измельченными яйцами. Залейте смесь кефиром (можно заменить на минеральную воду, квас, сыворотку, тан или айран). Добавьте мелко нарезанную зелень, соль, горчицу по вкусу.

Суп «Холодник»

«Холодник». lobsterhouse.ru

Ингредиенты:

свекла — 6 шт.;

огурцы — 3 шт.;

яйца — 6 шт.;

сметана — 250 г;

зеленый лук — 1 пучок;

укроп, петрушка — 1 пучок;

уксус — 3 ст. л.;

вода — 2 литра;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите свеклу, яйца приготовьте вкрутую. Отделите белки от желтков. Огурцы очистите от зеленой кожицы. Измельчите белки, свеклу и огурцы в блендере или на терке. Мелко нарезанную зелень смешайте с желтками. Все смешайте, залейте водой и сметаной. В качестве заправки подойдет кефир или йогурт без сахара.

Быстрые закуски

На пикниках не всегда есть возможность готовить еду. В месте отдыха может не оказаться специально отведенной зоны для разжигания костра и установленного мангала. В таком случае еду лучше взять с собой, чтобы перекусить на свежем воздухе. Приготовление быстрых закусок не занимает много времени. Свежие овощи, фрукты и ягоды станут прекрасным дополнением к перекусу.

Хлебные «стаканчики»

Ингредиенты:

багет — 1-2 шт.;

куриное филе — 200 г;

сыр — 100 г;

болгарский перец — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите его и порежьте кубиками. Багет нарежьте на кусочки по 8-10 см. Выньте из него мякоть, оставляя небольшое «дно». Измельчите овощи, натрите яйцо и сыр. Все смешайте с отварным мясом. Получившейся смесью заполните «стаканчики» из багета. Застелите противень пекарской бумагой и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Тарталетки с красной рыбой

Тарталетки с рыбой. attuale.ru

Ингредиенты:

тарталетки — 12 шт.;

филе красной слабосоленой рыбы — 100 г;

творожный сыр — 150 г;

зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Рыбу порежьте на мелкие кусочки. Ее потребуется 50 г для начинки 12 тарталеток. Измельчите заранее вымытую и высушенную зелень. Все смешайте с творожным сыром. Если масса получилась слишком густая, добавьте немного сливок. При помощи кондитерского мешка или ложки заполните тарталетки смесью. Оставшуюся рыбу нарежьте на тонкие полоски, сверните и украсьте ими готовое блюдо.

Рулет из лаваша

Рулет из лаваша. kartinkin.net

Ингредиенты:

рыбные консервы — 100 г;

яйца — 3 шт.;

тонкий лаваш — 1 шт.;

сыр плавленый — 50 г;

сыр твердый — 50 г;

укроп, петрушка, кинза по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Зелень вымойте под проточной водой и просушите. Рыбные консервы разомните вилкой, удалив предварительно крупные кости. При помощи терки измельчите яйцо и сыр. Мелко нарежьте зелень. Разверните лист лаваша, смажьте его плавленым сыром. Затем равномерно распределите на всей поверхности зелень, яйца, консервы и натертый сыр. Туго заверните в рулет и нарежьте на порции.

Блюда на мангале

Обладателям приусадебных участков майские праздники можно провести на свежем воздухе за садово-огородными делами. В их завершение — организовать ужин и приготовить блюда на огне. Часто таким образом жарят мясо. Традиционно на углях готовится шашлык. Но можно разнообразить праздничный стол и другими блюдами, например из рыбы. В дополнение к ним таким же способом можно готовить овощи.

Запеченный на гриле картофель

Ингредиенты:

картофель среднего размера — 10 шт.;

оливковое масло — 3-5 ст. л.;

небольшой пучок зелени;

чеснок — 3-5 зубчиков;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель вымойте и очистите от кожуры. Нарежьте его на дольки. Затем 5 минут варите в подсоленной воде. Слейте воду и просушите. К оливковому маслу добавьте специи (соль, перец). Все смешайте с картофелем. Выложите картофель на решетку, прижмите второй половиной. Готовьте на гриле около 10 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки. Подавайте картофель со свежей зеленью и мелко нарубленным чесноком.

Рыба с овощами на гриле

Ингредиенты:

филе рыбы — 500 г;

шампиньоны — 100 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте фольгу, нарежьте ее на части, чтобы затем завернуть в нее рыбу. Рыбу посолите и поперчите, добавьте оливковое масло. Нарежьте лук кольцами, натрите морковь, выложите овощи на фольгу. Сверху расположите филе рыбы и несколько кусочков лимона. Добавьте шампиньоны. Все заверните в фольгу. Готовьте на гриле около 20 минут.

Цветная капуста на гриле

Цветная капуста на гриле. allrecipes.com

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 кочан;

оливковое масло — 3-5 ст. л.;

тертый сыр — 100 г;

соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте цветную капусту, разделите на большие соцветия. Оливковое масло смешайте со специями. Этой смесью смажьте капусту. Готовьте на гриле по 8 минут с обеих сторон. Посыпьте тертым сыром, украсьте свежей зеленью.

Свиные ребрышки в маринаде

Ребрышки на грили. puzzleit.ru

Ингредиенты:

свиные ребрышки — 2 кг;

оливковое масло — 3-5 ст. л.;

соевый соус — 50 мл;

винный уксус — 3 ст. л.;

томатный кетчуп — 3 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

К оливковому маслу добавьте соевый соус, винный уксус, кетчуп (можно заменить томатной пастой) и приправы. Замаринуйте в этой смеси ребрышки на один час. Затем мясо готовьте на гриле, поливая периодически его оставшимся маринадом. Готовое блюдо подавайте со свежими овощами.

Десерты на скорую руку

Когда времени немного и нет возможности выпекать торты или пироги, то можно приготовить небольшие десерты. Удобно, когда это порционные блюда. Их можно взять с собой на пикник, на прогулку и в поездку. Любители сладкого не останутся без лакомства.

Творожный десерт

Творожный десерт. kartinkin.net

Ингредиенты:

творог — 300 г;

сметана — 100 г;

свежие ягоды — 100 г;

пектин или желатин — 1-2 ч. л.;

сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Предварительно залейте пектин водой на 30 минут. Смешайте сметану с сахаром при помощи миксера. Добавьте к смеси творог, ягоды и пектин, все хорошо перемешайте. Заполните небольшие формы творожной массой и оставьте в холодильнике на 30 минут.

Цукаты из апельсинов

Апельсины. wallbox.ru

Ингредиенты:

апельсин — 2 шт.;

сахар — 50-70 г.

Способ приготовления: