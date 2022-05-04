Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы

Советы о том, когда и как сажать огурцы в огороде.

Огурец — один из самых популярных овощных культур. Их добавляют в салаты, маринуют и консервируют. И те люди, у которых есть дача и огород, в первую очередь сажают именно огурцы. И сделать это не так сложно. Расскажем подробнее об этом процессе, а также поделимся советами от садовода с многолетним стажем Галины Нестеровой.

Польза огурцов для людей и спортсменов

Огурец на 95 процентов состоит из воды, также в нем содержится 2 процента сахаров, белковых веществ — 0,6-1 процент и 0,5-0,7 процентов клетчатки. Огурцы богаты калием, содержат фосфор, натрий, кремний, магний, хлор и другие микроэлементы.

Они являются природным абсорбентом, который способен выводить яды из организма. Более того, они повышают аппетит и способствуют выделению соляной кислоты в желудке. И обладают мочегонным эффектом, так как состоят преимущественно из воды.

Спортсменам ферменты, находящиеся в составе огурцов, еще и помогают лучше усваивать белки.

Огурцы в теплице. Фото Global Look Press

Выбор семян

В первую очередь необходимо определиться с сортом огурцов. Их делят по разным классификациям. Они бывают кустовые и плетистые, опыляемые насекомыми и партенокарпические (самоопыляемые), для выращивания в теплицах и в открытом грунте, салатные и засолочные. По срокам созревания их подразделяют на скороспелые, среднеранние и среднеспелые. А сортов и гибридов такое огромное количество, что просто так все не перечислить. Самые популярные: Емеля F1, Бенефис F1, Мальчик-с-пальчик, Мурашка F1, Муравей F1, Конкурент, Подмосковные вечера F1 и другие.

Гибридные семена, как правило, продаются уже готовыми к посеву. С ними легче всего. Некоторые же дачники предпочитают высаживать свои собственные сорта. Ведь семена огурцов способны длительное время сохранять всхожесть.

Для самостоятельной подготовки семян к посеву нужна полноценная подготовка, которая включает в себя следующие этапы:

— Отделение семян от огурца (крупные можно сделать вручную, а мелкие можно опустить в раствор поваренной соли).

— Прогревание (лучше всего на несколько дней оставить их у батареи).

— Обеззараживание (подойдет крепкий раствор перманганата калия, в котором стоит их сначала замочить на 15 минут, а затем тщательно промыть).

Сорта огурцов. bee-master.ru

— Замачивание в стимуляторах роста (подойдет сок алоэ или готовые препараты, например, Циркон или Эпин).

— Замачивание в воде до небольшого набухания.

— Закаливание (необходимо только для высадки в незащищенный грунт).

— Прорастание (можно сделать во влажных опилках, в тряпочке, стаканчиках).

Не многие знают, что у огурцов есть женские и мужские цветки. У мужских цветков 5 тычинок, на которых находятся пыльники с пыльцой. У женских имеются только пестики без тычинов.

Когда высаживать огурцы в 2022 году

Для того чтобы высадить огурцы, нужно учитывать сразу несколько факторов. В первую очередь стоит следить за прогнозом погоды. Если температура будет ниже 10 градусов, то семена могут не прорасти.

В средней полосе России сеять сухими семенами рекомендуются после 25 мая, а проросшими только в первых днях лета. На юге (Краснодарский край, Северный Кавказ) можно высаживать в начале или середине мая, а на севере (Урал, Сибирь), наоборот, только летом стоит заниматься этим. Также нужно учитывать, высаживаются ли они в теплицу или в открытый грунт. В связи с этим имейте в виду, что процесс с момента посева семян до высадки рассады составляет максимум 35 дней.

Второй момент, который соблюдают почти все опытные садоводы, это лунный календарь. Высаживать рекомендуется именно на растущую луну.

Благоприятные дни в 2022 году Неблагоприятные дни в 2022 году Март 19-24, 27-28 1-3, 16, 30 Апрель 5-9, 20-24 15-17, 29-30 Май 4-9, 19-23 14-16, 28-30

Схемы посадки

Высаживают огурцы на грядку также по определенным схемам. Самые популярные это:

— Рядовой способ (посадка на грядке в один ряд на расстоянии 15-30 сантиметров друг от друга).

— Двухстрочный способ или ленточный (посадка в два ряда на расстоянии 30-50 сантиметров).

— Шахматный способ (в шахматном порядке, в лунку можно высадить до 10 семян, а когда появятся всходы, нужно оставить только 5-6 из них).

Схемы посадки огурцов в теплице. klopabei.ru

Как посадить на рассаду

Чтобы посадить огурцы на рассаду, необходима достаточно большая подготовка. Лучше их сеять сразу в разные стаканчики или горшочки. В садовых магазинах грунт можно купить уже готовый или сделать его самостоятельно. Для последнего варианта необходимо взять почву и обогатить ее удобрениями.

Затем по 1-2 семечки выложить на заранее политую почву, прикрыть их слоем почвы толщиной около 1,5 сантиметра, аккуратно полить водой (лучше всего из пульверизатора) и после укрыть пленкой. Расположить стаканчики необходимо на балконе или подоконнике, где много света и тепло.

Появляются всходы примерно через 4-8 дней, после стоит убирать пленку и поставить уже в немного прохладное место на несколько дней, затем вернуть обратно в подоконник или балкон. В некоторых случаях стоит прибегнуть к помощи люминесцентных ламп или диодных светильников.

В течение роста растений важно умеренно поливать и добавлять подкормку.

Как посадить в грунт

Для посадки в грунт необходимо заранее подготовить грядки, сделав бороздки согласно выбранной схеме, обильно и аккуратно полить их водой. После того как вода впитается, нужно разложить подготовленные семена.

Следующим шагом будет присыпка почвой и перегноем. Лучше всего для огурцов выбрать коровий навоз из расчета 4-6 килограммов на один квадратный метр. Как вариант, можно выбрать также куриный помет или покупную прикормку в магазине. Чтобы сохранить влагу, некоторые предпочитают укрыть лунки полиэтиленовой пленкой, которую снимают сразу после появления всходов.

Учитывайте и то, что сами грядки должны быть не ниже 25 см.

Уход за грядками

Когда огурцы высадили, стоит тщательно следить за ними. И в теплицах, и на открытых грунтах огурцы могут болеть и подвергаться атаке насекомых. Стоит наблюдать за листочками, цветочками и почвой.

Почву можно обеззараживать химическими препаратами, опрыскивать особей вредителя тиофосом или хлорофосом. Если на листочках появились клещи (белые пятнышки), необходимо обработать кусты перекисью водорода.

Поливать огурцы тоже стоит по правилам. Так в период роста нужно это делать один раз в пять дней (обычно на каждый квадратный метр площади от 3 до 5 литров воды). Когда появятся завязи и до активного сбора плодов поливать достаточно трижды в неделю, увеличив количество воды. Стоит учитывать и погоду: при жарком климате поливать можно чаще, в умеренном — реже. Также рекомендуется поливать огурцы в одно и то же время. Лучше всего — вечером или утром, но обязательно до начала жары. Следите обязательно, чтобы воды не попадала на листья.

Многие предпочитают давать огурцам подкормку для хорошего роста и увеличения завязей. Обычно это делают при помощи раствора борной кислоты, капель йода и марганцовки.

Не забывайте и об окучивании. Это поможет нарастить дополнительные корешки и защитить стебель от грибковых заболеваний. Делать это необходимо несколько раз в сезон, но не часто.

Народные советы от садовода

Садовод с многолетним стажем Галина Нестерова дала несколько советов для выращивания огурцов.

Так, по словам Галины Ивановны, для подкормки лучше всего использовать траву, которая растет на полях или около дач. В первую очередь, это мать-и-мачеха и одуванчик. Траву необходимо залить водой в ведре и настоять. Рекомендуется это делать на открытом воздухе, так как запах очень едкий и не самый приятный от такого раствора. Помимо этого, можно добавлять в воду немного золы и настаивать. Когда растворы будут готовы, нужно их обязательно процедить. Пропорции следующие: одна кружка получившейся подкормки на ведро воды. Поливать удобрением стоит раз в 10 дней, но не чаще.

Огурцы легко высадить у себя в огороде. Фото Global Look Press

Можно также поливать огурцы водой с обычной молочной сывороткой. Необходим литр сыворотки на одно ведро. Сыворотку очень любят растения. Если огурцы растут вялыми, нужно попробовать укрепить их раствором с пищевыми дрожжами и сахаром. Защитить от болезней огурцы можно при помощи настоя из луковой шелухи. Пропорции: один стакан шелухи на ведро воды.

Помимо этого, не стоит пренебрегать прищипыванием или подвязыванием при помощи хлопчатых тряпочек ветки, чтобы не было много зарослей. Также лучше всего поливать огурцы теплой водой, а не холодной.