Когда лучше поехать на дачу на майские праздники?

Расскажем, когда лучше поехать на дачу, чтобы избежать пробок.

Многие россияне на майские праздники отправляются на дачи, чтобы подготовить огород к летнему сезону, пожарить шашлыки, попариться бане и просто отдохнуть от городской суеты. Объясним, когда лучше поехать в область, чтобы избежать характерных для этого времени километровых пробок.

Когда и сколько отдыхают россияне на майские

В общем майские праздники продлятся восемь дней. Сначала россияне отдохнут с 30 апреля по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а затем с 7 по 10 мая по случаю Дня Победы.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 55 процентов россиян собираются майские праздники провести дома. 42 процента опрошенных сообщили, что отправятся на дачи. Это больше на 8 процентов по сравнению с прошлым годом. 8 процентов поедут по городам и селам России.

Как правило, москвичей интересует главный вопрос — когда лучше отправиться на дачу, чтобы избежать пробок? Дачные заторы особенно характерны перед майскими праздниками.

Когда пробки?

Столичный департамент транспорта отмечает, что самым загруженным днем будет 29 апреля, потому что россияне планируют уехать за город сразу после работы. Соответственно, 10 мая, наоборот, пробки будут в сторону города, так как все начнут возвращаться домой после длинных выходных. Стоит учитывать и перерыв между двумя майскими праздниками. 3 мая также начнут возвращаться в город те, кто работает 4, 5 и 6 мая. Также 6 мая будет небольшая загруженность в сторону области.

Самые большие пробки в часы пик ожидаются по следующим направлениям: Ярославское шоссе, Щелковское шоссе, проспект Вернадского. Стоит учитывать, что наиболее свободными будут Ленинградское шоссе, Кутузовский проспект и Рублевское шоссе.

Самые загруженные направления. transport.mos.ru

Планируйте свои поездки заранее. Лучше всего поехать в область до 15.00. Если же не получилось до этого времени, то тогда уже стоит отправиться в путь после 21.00.

«Лучше выбирайте МЦД, так будет быстрее. 15 апреля общий поток автомобилей, которые отправились за город, вырос на 3 процента, а в целом на дорогах количество машин увеличилось на 100 тысяч по сравнению с началом апреля. Стройте маршруты с умом», — говорится на сайте департамента транспорта.

Дорожная ситуация в Москве

А вот в самой столице дороги будут свободнее, чем в рабочие дни. Традиционно порадуют москвичей и гостей столицы бесплатные парковки. Они будут работать без тарифов 1, 2, 3, 9 и 10 мая. Об этом официально сообщил дептранс.

«Просим всех водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила и парковаться только в разрешенных местах для безопасности всех участников дорожного движения», — отмечается в заявлении департамента.

8 мая парковки будут действовать по правилам воскресного дня, то есть бесплатно можно будет поставить автомобиль везде, кроме мест с повышенными тарифами. За парковки со шлагбаумами придется заплатить.

Парковки в Москве на майские праздники. transport.mos.ru

Единственное, стоит учесть, что на 9 Мая и в дни репетиции парада некоторые дороги в центре города будут перекрыты.

Что взять с собой в дорогу

Учитывайте то, что дорога в область и обратно может затянуться из-за пробок, а значит, стоит подготовиться заранее и собрать все необходимое с собой в салон. Особенно если вы едете с детьми, продумывайте все досконально.

Обязательно возьмите попить: воду лучше брать и в бутылке, и горячую в термосе для чая или кофе, соки помогут утолить голод детям. Не забывайте о перекусе. Подойдут бутерброды, фрукты, батончики, но самое главное — чтобы не было быстропортящихся продуктов. Положите с собой влажные и сухие салфетки, а также необходимые лекарства (обезболивающие, жаропонижающие, таблетки от укачивания и от давления, лейкопластыри и прочее). Детям стоит взять в салон автомобиля игрушки, книжки или гаджеты, чтобы они не капризничали. Не забывайте про детское кресло.

Если вы отправляетесь в путь с младенцем, то заранее подготовьте детскую бутылочку, смеси, памперсы. Положите все на видное место.

Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, медицинский полис, водительское удостоверение). Для комфортной дороги можно положить плед и подушки под голову.