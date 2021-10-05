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Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?

Сегодня, 08:00
К чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
К чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
Любительский бег становится все популярнее в современном обществе. Только за последние семь лет прирост участников беговых марафонов составил 500 процентов. Открываются беговые клубы, беговые сообщества, люди перестают стесняться выходить на пробежку на улицу. «Спорт-Экспресс» уже освещал тему выбора кроссовок, но почему это так важно?

Какие последствия несет за собой неправильный выбор обуви на пробежку и как избежать травм во время занятий бегом, рассказывает персональный тренер «Academy of bodybuilding and fitness», дипломированный тренер «FC Barcelona innovation Hub» по физподготовке в командных видах спорта, а также в прошлом профессиональная спортсменка, член сборной команды России по легкой атлетике Анастасия Федяева.

Травмы стопы

Стопа первой касается поверхности во время ходьбы, бега и любой другой физической деятельности. Следовательно, то, какая на нас обувь, играет очень важную роль. От этого зависит, как нагрузка пойдет дальше по нашему организму — на колени, таз и позвоночник.

Стопа человека имеет физиологические изгибы, которую должны повторять выбранные кроссовки. Только если обувь подобрана правильно, мышцы и связки способны преобразовывать ударную нагрузку и рационально распределять ее по всему телу.

В кроссовках для бега подошва на пятке всегда толще, чем в других областях стопы, так как именно пятка поглощает основную ударную нагрузку.

Травмы стопы, которые могут возникнуть при беге

Подошвенный фасциит. Подошвенная фасция — большая связка, которая поддерживает свод стопы. В результате неправильного распределения нагрузки на стопу во время бега происходит растяжение связки. Частые повторные натяжения этой области приводят к появлению в ней мелких разрывов. Это приводит к появлению боли и отека.

Стопа.
Стопа.

Растяжение связок голеностопа. Другими словами — то, что происходит, когда вы подворачиваете ногу. Острая боль, опухоль на месте растяжения связок, повышение температуры тела в локализации травмы — лишь малая часть последствий растяжения голеностопа. В серьезных случаях, при полном разрыве связок, может потребоваться операция.

Стрессовые переломы. Возникают при систематической ударной нагрузке на стопу, когда нагрузка не смягчается подошвой обуви и не распределяется равномерно. Подобно молоточкам, каждый беговой шаг в неподходящей обуви локально ударяет в одну область кости, где со временем образуется трещина.

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Травмы коленей

Связкам колена приходится работать в усиленном режиме, чтобы фиксировать колено в нужном положении. При плохом сцеплении подошвы обуви с покрытием и дальнейшем неправильном распределении нагрузки происходит воспаление связочного аппарата. Очень часто воспаляется собственная связка надколенника.

У бегуна, не уделившего должного внимания правильному выбору кроссовок, со временем могут начаться приступы боли в коленях. Все та же ударная нагрузка, которую не самортизировали стопы, несется вверх по телу, и колени принимают удар на себя. Вследствие этого происходит постепенное разрушение хрящей коленного сустава — артроз.

Травмы коленей при неправильном выборе кроссовок

Повреждения мениска. Мениск коленного сустава — это своеобразная прокладка между суставными поверхностями, выполняющая роль амортизатора при прыжках, беге и резких движениях. Повреждения мениска — частая травма среди людей, активно занимающихся спортом, и самая распространенная внутренняя травма колена.

Наглядный пример повреждения мениска. Фото upswinghealth.com
Наглядный пример повреждения мениска. Фото upswinghealth.com

Тендинит связки надколенника. Также известен как «колено прыгуна». Он представляет собой воспаление сухожилия, соединяющего большую берцовую кость с коленной чашкой.

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Травмы позвоночника

В тазу при неправильном распределении нагрузки мышцам и связкам приходится работать в усиленном режиме, чтобы удержать равновесие и правильное положение тела. Благодаря этому мы получаем гипертонус с одной стороны тела, который приводит к болевым ощущениям в области поясницы и далее выше по позвоночнику.

Стрессовая нагрузка, полученная во время бега, не смогла погаситься на ранних этапах и дошла до позвоночника. Тот импульс от соприкосновения ноги с покрытием, который амортизируется специальными беговыми кроссовками, в случае с неудачным выбором обуви проходит через весь ваш организм и несет негативное влияние на все здоровье.

Позвоночник не терпит неравномерного распределения нагрузки. Если ударная сила приводит к гипертонусу одной стороны тела, мышечный корсет старается компенсировать этот зажим другими мышцами. Нарушается симметрия не только в мышечном скелете, но и в суставах и позвоночном столбе.

Спортивные травмы позвоночника

Грыжа межпозвоночных дисков. Грыжа вызывает структурные изменения в межпозвоночных дисках. Чаще всего подобный диагноз ставится относительно поясничного отдела позвоночника. Зачастую боль в спине после занятий спортом связана с наличием грыжи.

Ущемление нервных корешков. Наиболее распространенной причиной являются последствия грыжи межпозвоночных дисков. Наличие изменений в межпозвоночном диске в шейных и поясничных областях может также вызывать компрессию отдельных нервных корешков.

Позвоночник. Фото clinica-opora.ru
Позвоночник. Фото clinica-opora.ru

Спазм мышц спины. Это внезапное кратковременное сокращение мышцы или группы мышц. Спазмы могут возникать у здоровых людей во время или после физической нагрузки. Для снятия мышечного спазма в спине при хроническом течении показаны мануальная терапия, физиопроцедуры и массаж.

Такая незначительная на первый взгляд деталь, как выбор кроссовок, оборачивается колоссальными последствиями для нашего здоровья. Обувь — основа бега. Современные технологии позволяют найти кроссовки на любую стопу, для любого покрытия, для любой погоды. Если вы подойдете к вопросу выбора более ответственно, ваши ноги и организм в целом скажут вам спасибо. Ну а результат от ваших пробежек не заставит себя ждать, и в новых удобных кроссовках вы полюбите бегать.

Валерия Андреева

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