Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?

Любительский бег становится все популярнее в современном обществе. Только за последние семь лет прирост участников беговых марафонов составил 500 процентов. Открываются беговые клубы, беговые сообщества, люди перестают стесняться выходить на пробежку на улицу. «Спорт-Экспресс» уже освещал тему выбора кроссовок , но почему это так важно?

Какие последствия несет за собой неправильный выбор обуви на пробежку и как избежать травм во время занятий бегом, рассказывает персональный тренер «Academy of bodybuilding and fitness», дипломированный тренер «FC Barcelona innovation Hub» по физподготовке в командных видах спорта, а также в прошлом профессиональная спортсменка, член сборной команды России по легкой атлетике Анастасия Федяева.

Травмы стопы

Стопа первой касается поверхности во время ходьбы, бега и любой другой физической деятельности. Следовательно, то, какая на нас обувь, играет очень важную роль. От этого зависит, как нагрузка пойдет дальше по нашему организму — на колени, таз и позвоночник.

Стопа человека имеет физиологические изгибы, которую должны повторять выбранные кроссовки. Только если обувь подобрана правильно, мышцы и связки способны преобразовывать ударную нагрузку и рационально распределять ее по всему телу.

В кроссовках для бега подошва на пятке всегда толще, чем в других областях стопы, так как именно пятка поглощает основную ударную нагрузку.

Травмы стопы, которые могут возникнуть при беге

Подошвенный фасциит. Подошвенная фасция — большая связка, которая поддерживает свод стопы. В результате неправильного распределения нагрузки на стопу во время бега происходит растяжение связки. Частые повторные натяжения этой области приводят к появлению в ней мелких разрывов. Это приводит к появлению боли и отека.

Стопа.

Растяжение связок голеностопа. Другими словами — то, что происходит, когда вы подворачиваете ногу. Острая боль, опухоль на месте растяжения связок, повышение температуры тела в локализации травмы — лишь малая часть последствий растяжения голеностопа. В серьезных случаях, при полном разрыве связок, может потребоваться операция.

Стрессовые переломы. Возникают при систематической ударной нагрузке на стопу, когда нагрузка не смягчается подошвой обуви и не распределяется равномерно. Подобно молоточкам, каждый беговой шаг в неподходящей обуви локально ударяет в одну область кости, где со временем образуется трещина.

Травмы коленей

Связкам колена приходится работать в усиленном режиме, чтобы фиксировать колено в нужном положении. При плохом сцеплении подошвы обуви с покрытием и дальнейшем неправильном распределении нагрузки происходит воспаление связочного аппарата. Очень часто воспаляется собственная связка надколенника.

У бегуна, не уделившего должного внимания правильному выбору кроссовок, со временем могут начаться приступы боли в коленях. Все та же ударная нагрузка, которую не самортизировали стопы, несется вверх по телу, и колени принимают удар на себя. Вследствие этого происходит постепенное разрушение хрящей коленного сустава — артроз.

Травмы коленей при неправильном выборе кроссовок

Повреждения мениска. Мениск коленного сустава — это своеобразная прокладка между суставными поверхностями, выполняющая роль амортизатора при прыжках, беге и резких движениях. Повреждения мениска — частая травма среди людей, активно занимающихся спортом, и самая распространенная внутренняя травма колена.

Наглядный пример повреждения мениска. Фото upswinghealth.com

Тендинит связки надколенника. Также известен как «колено прыгуна». Он представляет собой воспаление сухожилия, соединяющего большую берцовую кость с коленной чашкой.

Травмы позвоночника

В тазу при неправильном распределении нагрузки мышцам и связкам приходится работать в усиленном режиме, чтобы удержать равновесие и правильное положение тела. Благодаря этому мы получаем гипертонус с одной стороны тела, который приводит к болевым ощущениям в области поясницы и далее выше по позвоночнику.

Стрессовая нагрузка, полученная во время бега, не смогла погаситься на ранних этапах и дошла до позвоночника. Тот импульс от соприкосновения ноги с покрытием, который амортизируется специальными беговыми кроссовками, в случае с неудачным выбором обуви проходит через весь ваш организм и несет негативное влияние на все здоровье.

Позвоночник не терпит неравномерного распределения нагрузки. Если ударная сила приводит к гипертонусу одной стороны тела, мышечный корсет старается компенсировать этот зажим другими мышцами. Нарушается симметрия не только в мышечном скелете, но и в суставах и позвоночном столбе.

Спортивные травмы позвоночника

Грыжа межпозвоночных дисков. Грыжа вызывает структурные изменения в межпозвоночных дисках. Чаще всего подобный диагноз ставится относительно поясничного отдела позвоночника. Зачастую боль в спине после занятий спортом связана с наличием грыжи.

Ущемление нервных корешков. Наиболее распространенной причиной являются последствия грыжи межпозвоночных дисков. Наличие изменений в межпозвоночном диске в шейных и поясничных областях может также вызывать компрессию отдельных нервных корешков.

Позвоночник. Фото clinica-opora.ru

Спазм мышц спины. Это внезапное кратковременное сокращение мышцы или группы мышц. Спазмы могут возникать у здоровых людей во время или после физической нагрузки. Для снятия мышечного спазма в спине при хроническом течении показаны мануальная терапия, физиопроцедуры и массаж.

Такая незначительная на первый взгляд деталь, как выбор кроссовок, оборачивается колоссальными последствиями для нашего здоровья. Обувь — основа бега. Современные технологии позволяют найти кроссовки на любую стопу, для любого покрытия, для любой погоды. Если вы подойдете к вопросу выбора более ответственно, ваши ноги и организм в целом скажут вам спасибо. Ну а результат от ваших пробежек не заставит себя ждать, и в новых удобных кроссовках вы полюбите бегать.

Валерия Андреева