Оптимальное питание для бегуна: советы эксперта

Пища — топливо для нашего тела, оно должно соответствовать образу жизни и тем задачам и целям, которые мы хотим достичь.

Правильное питание не только поможет получить впечатляющие спортивные результаты, но и обеспечит здоровое функционирование организма при серьезных нагрузках и ускорит восстановление. О том, как построить оптимальный рацион при занятиях бегом, нам рассказал Александр Владимирович Колесов , врач по спортивной медицине и заведующий отделением реабилитации Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне.

Врач Александр Колесов.

Основные принципы питания при занятиях бегом

Для начала необходимо определить свой вес и состав тела, а именно соотношение жировой и мышечной ткани. Это можно сделать, используя метод биоимпедансометрии. Средний процент жировой массы у бегунов-мужчин должен быть примерно 8%, у женщин — около 15%. Если жировая масса выше, то это влияет на результат, соответственно, снижая его.

Средний процент жировой массы.

Для серьезных занятий бегом очень важен оптимальный вес. То есть если вы будете слишком тяжелым, даже за счет мышечной массы, то вряд ли сможете преодолевать длительные расстояния. Поэтому необходимо взвешиваться, проводить беговые тесты и определять корреляцию между весом и выполнением этих тестов. Соответственно, чем лучше вы выполняете тот или иной тест, тем ближе вы к оптимальному весу, который обеспечит вам хороший результат на соревнованиях.

Затем необходимо начать подсчитывать калорийность потребляемой пищи, а также все те калории, которые тратятся в течение дня. Сюда относятся калории основного обмена организма — те, которые теряются вне тренировок, и калории, которые сгорают непосредственно на тренировках.

Уровень основного обмена по формуле Харриса — Бенедикта:

Для мужчин: = 447.593 + (9.247 * вес) + (3.098 * рост (см) — (4.330 * возраст)

Для женщин: = 88.362 + (13.397 * вес) + (4.799 * рост в см)) — (5.677 * возраст)

Далее необходимо определить расход энергии, умножив получившуюся цифру на коэффициент, соответствующий уровню активности.

Уровень активности.

При питании желательно соблюдать следующие моменты: обязательно завтракать и есть достаточно часто, но небольшими порциями в течение дня. Также нужно принимать пищу за 1,5-2 часа перед тренировкой, а если она длительная, то и перекусывать во время нее. Для этого подойдут специальные гели или батончики. После тренировки рекомендуется поесть в течение ближайшего часа.

Какие продукты включать в рацион

Все продукты питания можно условно разделить на две группы: более приоритетные для употребления и не очень желательные, но возможные, учитывая разнообразие питания.

К первой группе относятся:

— фрукты и овощи;

— постный белок — рыба, курица, индейка, нежирная говядина;

— цельнозерновые продукты: крупы, макароны из твердых сортов пшеницы;

— маложирные молочные продукты: творог с низкой жирностью, молоко с пониженной концентрацией жира и другие;

— незаменимые жиры, например, авокадо, и оливковое, льняное масло.

Продукты, которые менее полезны:

— очищенные зерновые продукты, например, белый хлеб;

— быстрые углеводы: выпечка, конфеты, молочный шоколад и т. д.;

— жареная пища;

— жирные молочные продукты и жирный белок, например, свинина.

Кроме того, для спортсменов, стремящихся к высокому профессиональному уровню, противопоказан алкоголь.

Соотношение белков, жиров и углеводов

Для спортсменов, профессионально занимающихся бегом, готовящихся к соревнованиям, и для всех других, которым важна выносливость, необязательно делать акцент на высоком употреблении белка, а вот получать с пищей достаточное количество углеводов и жиров — очень важно. Оптимальное соотношение жиров, белков и углеводов — это порядка 15% белка, 25% жиров и 60% углеводов.

Оптимальное соотношение жиров, белков и углеводов.

«Очень важно употреблять достаточное количество медленных углеводов. Оно должно варьироваться в зависимости от того, какие объемы тренировок выполняются. При занятиях от 25 часов в неделю и более необходимо съедать не меньше 12 граммов углеводов на килограмм массы тела спортсмена», — отмечает Александр Колесов.

Витамины и добавки

Их употребление зависит от индивидуальных особенностей. Поэтому очень важно не назначать себе самостоятельно никаких препаратов. Прежде всего необходимо сделать расширенный биохимический анализ крови, чтобы понимать, где есть дефицит, а также проконсультироваться со специалистом.

При регулярных тренировках биохимический анализ крови рекомендуется сдавать примерно один раз в месяц. Важно обратить внимание на такие показатели, как:

— общий белок;

— альбумины;

— креатинин;

— мочевина;

— АЛТ и АСТ;

— кортизол (гормон, который свидетельствует об уровне стресса в организме).

В общем анализе крови особенно важными показателями являются гемоглобин, эритроциты и гематокрит.

Чаще всего на постоянной основе бегунам назначают омега-3 (в объеме до 2000 мг), витамин D3, месячный курс препаратов магния 3-4 раза в год, а также поливитамины.

Для улучшения качества питания вполне допустимо включать в рацион гейнеры с высоким содержанием углеводов, которые следует употреблять перед тренировками, а после пробежки — получение необходимого количества белка — протеиновых смесей.

«Также бегунам можно использовать креатин, он дает дополнительную энергию, но не в высоких дозах, как в силовых видах спорта. Для улучшения утилизации жира можно принимать карнитин», — рассказывает врач по спортивной медицине Александр Владимирович Колесов.