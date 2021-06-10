Что будет, если носить кроссовки каждый день?

Что будет со здоровьем, если носить кроссовки каждый день, и какие модели для этого лучше выбрать.

Кроссовки уже давно перестали считаться исключительно спортивной обувью и прочно вошли в наш повседневный гардероб. Они удобны, вот уже несколько сезонов находятся в тренде и сочетаются практически с любой одеждой. Рассказываем, насколько вредно или полезно носить их ежедневно.

Можно ли носить кроссовки каждый день и какой от этого вред?

Важно различать типы кроссовок. Ношение кроссовок, предназначенных для занятий спортом, в долгосрочной перспективе может привести к появлению негативных последствий для здоровья. Но есть и большое количество кроссовок от модных брендов, которые выпускают модели, специально предназначенные для повседневной носки: из натуральных материалов, с приподнятой пяткой и рельефом в области подошвы. Ежедневное использование такой обуви вполне допустимо.

Как влияют кроссовки на осанку?

Правильно подобранная обувь позволяет распределить центр тяжести при ходьбе, сохранить красоту осанки и здоровье позвоночника. Однако, удобство кроссовок не всегда является плюсом для вашей спины. Если постоянно ходить на плоской подошве, то нагрузка на опорно-двигательный аппарат начинает распределяться неправильно. Отсюда появляется небольшая сутулость, развалистая походка, привычка высоко поднимать ноги при ходьбе и сильно топать. Физиологически нормальное распределение по всей стопе обеспечивает небольшой каблук — около 2-4 см, поэтому хотя бы иногда стоит надевать такую обувь вместо любимых кроссовок.

Кроссовки. Фото Reuters

Могут ли кроссовки развить плоскостопие?

Плоская подошва также представляет опасность для здоровья с точки зрения развития плоскостопия. При ежедневной ходьбе в кроссовках стопа длительное время находится в физиологически неправильном положении. Это приводит к постепенному опущению свода и деформации. К счастью, данный процесс очень длительный. Однако тем, кто сильно беспокоится по этому поводу, можно сделать рентген, который покажет, насколько опущены поперечные и продольные своды стоп.

Кроссовки и грибковая инфекция

Эта проблема особенно актуальна для любителей кроссовок летом. При ношении закрытой обуви, особенно из синтетических материалов, в летнее время увеличивается потоотделение. Если носить ее каждый день по несколько часов, на коже стоп могут появиться раздражение, опрелости и грибковые поражения. Чтобы избежать таких неприятных явлений, нужно стараться выбирать «дышащие» кроссовки с перфорацией, а также надевать с ними качественные носки из натуральных тканей.

Как выбрать кроссовки на каждый день?

Кроссовки для ежедневного ношения стоит выбирать прежде всего так, чтобы вашим ногам в них было максимально комфортно. Обувь не должна давить или быть свободной. Чтобы минимизировать риски, спортивная обувь должна соответствовать следующим критериям:

· быть по размеру — слишком тесные кроссовки могут привести к деформации, а свободные — к травмам из-за недостаточной фиксации стопы;

· иметь жесткий задник — для защиты пятки, на которую приходится большая нагрузка во время ходьбы и бега;

· имитировать каблук — это достигается за счет утолщения подошвы в области пятки и способствует равномерному распределению нагрузки по всей стопе;

· соответствовать сезону — летом в утепленных кроссовках ноги будут сильно потеть, поэтому от них лучше отказаться, даже если сильно понравилась модель;

· быть гибкими в передней части — согните область носка, если это легко получилось и подошва быстро вернулась в первоначальное положение, пальцы будут в безопасности;

· иметь неплоскую подошву — физиологичный подъем защитит от плоскостопия.

Также любителям кроссовок рекомендуется периодически ходить босиком, чтобы улучшить кровообращение и снизить отечность, которую в спортивной обуви легко не заметить.

*Данная информация является справочной и не может использоваться как медицинское заключение. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом.