5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару

От этих спиртных напитков может стать плохо.

В северо-западной части России температура воздуха доходит до 30 градусов. Летом человек испытывает самую сильную жажду. Когда жарко, то пить хочется абсолютно всё: воду, соки, газированные напитки и в том числе алкоголь. Употреблять спиртное в самое теплое время года можно, но важно делать это осторожно.

В этой статье мы расскажем вам о топ-5 алкогольных напитков, которые ни в коем случае не стоит пить в жару.

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Водка

Пиво

Вино

Коньяк

Виски

Виски. Фото Global Look Press

Первый представитель крепких напитков в списке. Процент алкоголя в виски может достигать от 40 до 60. В летнее время напиток сильно повышает нагрузку на сердце и сосуды. Согласно данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, у людей, выпивающих крепкий алкоголь во время жары, резко увеличивается шанс развития сердечных заболеваний.

Чрезмерное употребление виски также может стать причиной солнечного удара. Алкоголь затрудняет восприятие действительности, поэтому человек может перегреться на солнце или потерять сознание. Не рекомендуется купаться в таком состоянии.

Водка

Водка. Фото Global Look Press

По данным ВЦИОМа от 2021 года, водка является самым популярным алкогольным напитком в России. Однако употреблять ее знойным летом мы вам не советуем. Когда человек летом пьет водку, как в случае с любым алкоголем, стремительно возрастает жажда. Мы теряем много воды, и данный крепкий напиток только увеличивает обезвоживание, что может спровоцировать перегрев.

В жару организм человека испытывает серьезный стресс, так как он использует большие ресурсы для поддержки функционирования всех систем. Водка может повлечь развитие хронических заболеваний.

Если отказаться от крепкого напитка невозможно летом, то разрешенная норма составляет не более 30 грамм.

Пиво

Пиво. Фото Global Look Press

Пиво — второй по популярности напиток в России. Многие мужчины не могут представить себе отдых под палящим солнцем рядом с водоемом без пенного. Тем не менее к употреблению пива жарким летом стоит отнестись аккуратно.

Выбирать необходимо пиво с низким процентом алкоголя — в районе 4%. Медики рекомендуют пить не более 0,5-1 литра пива в день. Помните, что при этом пиво является сильнейшим мочегонным средством, которое вымывает жидкость из организма. Категорически не советуем потреблять пиво в больших объемах в жару.

Вино

Красное вино. Фото Global Look Press

Вино — третий по популярности в России крепкий напиток наряду с шампанским. По данным ВОЗ, «стандартная доза» употребления вина составляет 150 мл в день. Превышение этого порога может вызвать ухудшение самочувствия у человека в жару. Чрезмерное употребление вина может понизить оценку адекватного восприятия действительности и повлечь травмы/несчастные случаи.

В том числе вино может быть источником аллергических реакций у человека.

Коньяк

Коньяк. Фото Global Look Press

Коньяк является очень калорийным напитком, который, как и любой алкоголь, запускает мочегонный эффект. Высокий процент спирта в нем (40%) способствует спазмам сосудов. В жару коньяк увеличивает потоотделение, что приводит к обезвоживанию, ухудшению самочувствия и может привести к обмороку.

По информации американских специалистов, примерно половину смертей в пляжных зонах возможно избежать, если не употреблять алкоголь. Поэтому если планируете отдыхать на природе в жару, то будьте очень аккуратны со спиртными напитками. Помните, что слабоалкогольные напитки тоже могут быть вредны летом.