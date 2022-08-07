5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови
Где содержится холестерин
С пищей в организм человека поступает только 20% холестерина, остальной объем вырабатывается печенью самостоятельно. В продуктах животного происхождения содержится наибольшее количество «плохого» холестерина, также он присутствует в в виде трансжиров в полуфабрикатах и кондитерских изделиях и, внезапно, в кофе. Однако нет необходимости полностью переходить на растительное питание. Достаточно подсчитывать количество поглощаемых «вредных» продуктов и включать в свой рацион ингредиенты, снижающие уровень холестерина.
Популярно мнение, что продукты, помогающие контролировать содержание холестерина в крови, могут позволить себе только обеспеченные люди. Это миф, поскольку пользу приносят не только авокадо и оливковое масло.
Список продуктов, снижающих уровень холестерина
Овсяная крупа
Каша из овсяной крупы, только не завариваемая кипятком, а приготовленная традиционным способом, — источник различных полезных веществ, а также клетчатки, которая не позволяет холестерину оседать на стенках сосудов и образовывать бляшки. Желательно есть овсяную кашу хотя бы раз в неделю. Чтобы она не приедалась, можно чередовать ее с кашей из ячменной крупы или использовать отруби.
Фасоль, соя, горох
В фасоли, сое и горохе содержатся стерины и станолы, которые снижают уровень холестерина. Такие же вещества присутствуют в муке грубого помола и макаронах из твердых сортов пшеницы.
Бобовые являются источником растительного белка, однако их рекомендуется есть с небольшим количеством мяса. Нельзя употреблять только один вид бобовых, их следует чередовать, поскольку каждый из данных продуктов, особенно соя, имеет свои противопоказания.
Растительное масло
Хорошую репутацию имеют исключительно оливковое и льняное масла, поэтому мало кто знает, что снижать уровень «плохого» холестерина способны почти все растительные масла: подсолнечное, соевое, кукурузное и т.д. — при условии, что они нерафинированные. Для достижения полезного эффекта достаточно использовать две столовые ложки масла. При этом важен способ использования: жарка не подойдет. Зато масло можно добавлять в салаты и тушеные блюда, готовить на нем маринады.
Овощи «борщевого набора»
Морковь, свекла, лук и чеснок содержат пектин — он обволакивает холестерин и избавляет от него организм. Также богаты пектином сезонные овощи: перец, баклажаны, тыква и, к большой радости всех дачников, кабачки. В день можно и нужно употреблять пять порций перечисленных овощей, чеснок же следует ограничить четырьмя зубчиками.
Тех, кто любит «поострее», порадует известие о том, что жгучие приправы, такие как черный перец, имбирь, корица, тоже способствуют выводу из организма «плохого» холестерина.
Чай
В отличие от коварного кофе, в чае содержатся флавоноиды, помогающие вывести холестерин из организма. Кроме того, можно использовать боярышник: добавлять его в чаи, компоты и другие напитки. Аптечная настойка боярышника тоже может помочь справиться с излишками холестерина, но необходимо помнить, что применение лекарственных средств требует консультации специалиста.
Дополнительные рекомендации
Полезно в целях снижения холестерина употреблять брокколи, авокадо, яблоки и орехи: грецкие, маньчжурские, кедровые, миндаль арахис и т.д. Орехи не должны быть солеными, сладкими или обжаренными (допускается только немного подсушить их перед употреблением).
Помимо контроля за соотношением полезных и вредных продуктов, поступающих в организм, следует отказаться от курения и алкоголя, а также проявлять двигательную активность. Все это поможет сохранить сосуды здоровыми и снизить негативные последствия употребления «вредного» холестерина.