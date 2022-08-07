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5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови

Мария Сальникова
Читать «СЭ» в
Фасоль.
Рассказываем о продуктах, способных снизить уровень холестерина.

Где содержится холестерин

С пищей в организм человека поступает только 20% холестерина, остальной объем вырабатывается печенью самостоятельно. В продуктах животного происхождения содержится наибольшее количество «плохого» холестерина, также он присутствует в в виде трансжиров в полуфабрикатах и кондитерских изделиях и, внезапно, в кофе. Однако нет необходимости полностью переходить на растительное питание. Достаточно подсчитывать количество поглощаемых «вредных» продуктов и включать в свой рацион ингредиенты, снижающие уровень холестерина.

Обмен холестерина.
Обмен холестерина.

Популярно мнение, что продукты, помогающие контролировать содержание холестерина в крови, могут позволить себе только обеспеченные люди. Это миф, поскольку пользу приносят не только авокадо и оливковое масло.

Список продуктов, снижающих уровень холестерина

Овсяная крупа

Каша из овсяной крупы, только не завариваемая кипятком, а приготовленная традиционным способом, — источник различных полезных веществ, а также клетчатки, которая не позволяет холестерину оседать на стенках сосудов и образовывать бляшки. Желательно есть овсяную кашу хотя бы раз в неделю. Чтобы она не приедалась, можно чередовать ее с кашей из ячменной крупы или использовать отруби.

Овсяная крупа.
Овсяная крупа.

Фасоль, соя, горох

В фасоли, сое и горохе содержатся стерины и станолы, которые снижают уровень холестерина. Такие же вещества присутствуют в муке грубого помола и макаронах из твердых сортов пшеницы.

Бобовые являются источником растительного белка, однако их рекомендуется есть с небольшим количеством мяса. Нельзя употреблять только один вид бобовых, их следует чередовать, поскольку каждый из данных продуктов, особенно соя, имеет свои противопоказания.

Фасоль.
Фасоль.

Растительное масло

Хорошую репутацию имеют исключительно оливковое и льняное масла, поэтому мало кто знает, что снижать уровень «плохого» холестерина способны почти все растительные масла: подсолнечное, соевое, кукурузное и т.д. — при условии, что они нерафинированные. Для достижения полезного эффекта достаточно использовать две столовые ложки масла. При этом важен способ использования: жарка не подойдет. Зато масло можно добавлять в салаты и тушеные блюда, готовить на нем маринады.

Растительное масло.
Растительное масло.

Овощи «борщевого набора»

Морковь, свекла, лук и чеснок содержат пектин — он обволакивает холестерин и избавляет от него организм. Также богаты пектином сезонные овощи: перец, баклажаны, тыква и, к большой радости всех дачников, кабачки. В день можно и нужно употреблять пять порций перечисленных овощей, чеснок же следует ограничить четырьмя зубчиками.

Тех, кто любит «поострее», порадует известие о том, что жгучие приправы, такие как черный перец, имбирь, корица, тоже способствуют выводу из организма «плохого» холестерина.

Овощи “борщевого набора”.
Овощи «борщевого набора».

Чай

В отличие от коварного кофе, в чае содержатся флавоноиды, помогающие вывести холестерин из организма. Кроме того, можно использовать боярышник: добавлять его в чаи, компоты и другие напитки. Аптечная настойка боярышника тоже может помочь справиться с излишками холестерина, но необходимо помнить, что применение лекарственных средств требует консультации специалиста.

Чай.
Чай.

Дополнительные рекомендации

Полезно в целях снижения холестерина употреблять брокколи, авокадо, яблоки и орехи: грецкие, маньчжурские, кедровые, миндаль арахис и т.д. Орехи не должны быть солеными, сладкими или обжаренными (допускается только немного подсушить их перед употреблением).

Помимо контроля за соотношением полезных и вредных продуктов, поступающих в организм, следует отказаться от курения и алкоголя, а также проявлять двигательную активность. Все это поможет сохранить сосуды здоровыми и снизить негативные последствия употребления «вредного» холестерина.

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