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Фитнес-тренер объяснила, чем опасны тренировки натощак
Фитнес

Сегодня, 10:45

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, чем опасны тренировки натощак

Мария Маковей
Автор
Мужчина качает пресс
Фото BartekSzewczyk/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Елена Соболь в беседе с «СЭ» отметила, что интенсивные тренировки на голодный желудок могут привести к нежелательным реакциям со стороны организма.

Так из-за недостатка углеводов у спортсмена может упасть уровень сахара в крови, что сразу же отразится на самой тренировке и его самочувствии. Также усилится выработка гормона стресса — кортизола, который разрушает иммунитет и способствует набору лишнего веса. Во время тренировки натощак у человека нет энергии для занятий, он быстро устает, повышается риск травмирования.

Кроме того, эксперт перечислила категории людей, которым интенсивные тренировки натощак строго противопоказаны. Это беременные, спортсмены с пониженным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и эндокринными патологиями.

«Людям, проживающим в условиях жаркого климата, также следует отказаться от интенсивных тренировок натощак из-за чрезвычайно высокого риска обезвоживания», — заключила тренер.

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