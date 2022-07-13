Топ-5 продуктов с высоким содержанием холестерина

Рассказываем о продуктах, содержащих наиболее высокое количество холестерина.

Закупая продукты на каждый день, мы обычно руководствуемся их вкусовыми качествами и пользой, которые они могут принести организму. Мало кто задумывается, что «всё есть яд и всё есть лекарство», поэтому даже морепродукты — казалось бы, соцветие всевозможных пищевых достоинств — содержат опасно высокое количество холестерина. И если перенасыщение холестерином за счет лобстеров и омаров грозит лишь некоторым из нас, то превысить количество холестерина, употребляя повседневную пищу, рискуют многие.

В каких продуктах содержится вредный холестерин и чем он опасен

Холестерин — соединение, служащее основой для строительства клеточных мембран. Около 80% этого вещества вырабатывается организмом самостоятельно, оставшиеся 20% синтезируются из пищи. Избыток холестерина закупоривает сосуды и служит одним из факторов развития атеросклероза. Именно поэтому во избежание проблем со здоровьем с момента начала биологического старения организма (с 24 лет) нужно контролировать уровень содержания холестерина в крови и следить за питанием.

Норма холестерина непостоянна: показатели различаются в зависимости от возраста (чем старше человек, тем меньше холестерина ему разрешено потреблять) и от пола.

Хорошая новость для веганов: вредный холестерин содержится только в продуктах животного происхождения, причем во всех.

Хорошая новость для фитоняшей и поклонников ЗОЖ: уровень холестерина в продукте напрямую зависит от процента жирности. То есть в 9-процентном твороге холестерина больше, чем в твороге жирностью 2%. Так что любители фастфуда заведомо в группе риска.

Хорошая новость для всех: существуют продукты питания, помогающие снизить количество холестерина в крови.

Как выбрать продукты. Фото Global Look Press

Список продуктов с высоким содержанием холестерина

Яичные желтки

В одном курином желтке больше 200 мг холестерина. Чтобы не превысить суточную норму за счет одних яиц, рекомендуется при готовке яичницы или омлета использовать только один желток, а от остальных яиц брать только белки. Правда, не уточняется, как поступать с остающимися желтками.

Жирное мясо

Холестерин, как уже было сказано выше, содержится во всех животных продуктах, при этом чем выше количество жира, тем больше холестерина. В стограммовом куске жирной свинины 98 мг холестерина, а в постном — 88. Для сравнения, в 100 граммах куриного мяса с кожей уже только 80 мг холестерина.

Рыба и рыбные консервы

Рыба. Фото Global Look Press

В 100 г рыбных консервов содержится в среднем 95 мг холестерина — в зависимости от жирности вида рыбы.

Количество холестерина в свежей рыбе — от 80 до 88 мг на 100 граммов. При этом важно, что процент холестерина зависит не только от вида рыбы, но и от способа ее приготовления: предпочтительнее готовить на пару или запекать.

Сложность заключается в том, что в рыбе содержатся полезные вещества: рыбий жир, витамины группы В, кислоты омега-3. Их уровень тоже напрямую связан с жирностью рыбы. Поэтому важно соблюдать баланс пользы и вреда веществ, которые можно получить из одного и того же продукта.

Сыр

Сыр. Фото Global Look Press

В сыре, если сравнивать его с мясом и яичным желтком, относительно немного холестерина: 68 мг на 100 г. Это касается всех видов сыров, то есть твердых, плавленых и даже брынзы. Рекомендуется употреблять в день не более 160 граммов сыра. При этом нужно учитывать, что в других молочных продуктах тоже содержится холестерин. Поэтому, возможно, придется решать, можно ли позволить ли себе бутерброд с сыром к чашке кофе с 20-процентными сливками. Или класть ли сливочное масло на тот же бутерброд с сыром.

Майонез

Майонез. Фото Global Look Press

Многие добавляют майонез во все виды еды и даже едят с ним бутерброды. Майонез не только способствует набору веса, так как является очень калорийным, но и вреден с точки зрения количества холестерина: 5 мг на 5 мл, то есть одну чайную ложку. Поскольку редко какое блюдо требует добавления майонеза в столь малых количествах, стоит задуматься о смене майонеза на более полезные продукты. В ряде случаев майонез можно заменить растительным маслом или йогуртом. Замена на сметану не слишком спасет ситуацию. Другой вариант — снизить частоту употребления майонеза. Например, оставить майонезные салаты только для праздников.