Полезен ли кофе перед тренировкой. Мнение фитнес-тренера

Как напиток влияет на процесс и результат и почему это удовольствие не для каждого.

Стоит ли пить кофе перед занятиями спортом — одна из вечных тем для оживленных обсуждений и споров в качалках. Информацией, проверенной на опыте работы с подопечными, поделился фитнес-тренер Дмитрий Дутов.

Кому нельзя пить кофе перед тренировкой

Стоит оговориться сразу — есть категория людей, для которых все нижеследующие аргументы «за» и «против» неактуальны, потому что бодрящий напиток перед походом на фитнес им просто противопоказан. Это люди с повышенной чувствительностью к кофеину.

«Буквально после чашки у них учащается сердцебиение, а после двух-трех возбуждается центральная нервная система. Таким людям от кофе перед спортивными занятиями лучше воздержаться».

Если вы входите в небольшой процент людей с такой реакцией, то и сами наверняка знаете об этом. Если сомневаетесь — можете убедиться по списку симптомов, которые кофе в той или иной степени и комбинации может вызывать у особо чувствительных к нему людей:

бессонница;

частое сердцебиение;

чувство тревоги и нервозность;

тошнота, расстройство желудка;

головная боль;

дрожь в теле;

обезвоживание за счет мочегонного эффекта.

Если ваш организм реагирует на кофе подобными симптомами, тренировка, «разгоняющая» обмен веществ, только усугубит ситуацию.

Кофе должен вызывать лишь прилив энергии. Тогда воспользоваться им как легким стимулятором можно, отмечает эксперт, но выпивать надо не больше чашки за полчаса до занятий.

Кофе. Фото Global Look Press

Какой кофе лучше пить перед тренировкой

Правильный ответ, конечно же, — натуральный. А встретить натуральный продукт на магазинных полках с растворимым кофе — задача не из простых. Поэтому тренер советует не тратить время зря:

«В растворимом кофе могут быть консерванты, ароматизаторы и синтетические добавки, и он может не бодрить, а, напротив, вызывать расслабленность и усталость. Тогда как в молотом нет ничего, кроме природных ингредиентов».

Плюсы употребления кофе перед тренировкой

Продуктивность тренировки кофе повышает за счет того, что:

Повышает выработку адреналина

«Адреналин высвобождает жиры, которые используются как топливо. Поэтому кофе можно считать легким жиросжигателем».

Влияет на мышцы

«Кофеин стимулирует и улучшает их функцию. Исследования доказали, что спортсмен, употребивший кофе перед тренировкой, испытывал после нее на 47% меньше болевых ощущений».

Подавляет ощущение усталости

«Он как бы нашептывает на ухо: «Ты не устал! Ты можешь больше работать!» Правда, подобный эффект кратковременный и носит функцию «разгона». Если ничего не делать, то через 30-60 минут после употребления напитка можно вернуться к вялотекущему состоянию».

Повышает уровень тестостерона

«Такой временный эффект дополнительно увеличивает силу и скорость».

Кофе. Фото Global Look Press

Минусы употребления кофе перед тренировкой

Для того чтобы вынести кофе окончательный приговор, следует ознакомиться и со списком минусов его употребления в качестве легального «допинга»:

Подходит только для утренних и дневных тренировок

«Вечерние тренировки зачастую не обходятся без кофе, который открывает нам второе дыхание. Но все же стоит помнить, что кофе влияет на ваш режим сна, поскольку он возбуждает центральную нервную систему. Поэтому кофе в вечернее время пить не рекомендуется».

Влияние на надпочечники

«Кофеин изнашивает их — заставляет их вырабатывать гормоны неестественным путем. Со временем надпочечники могут стать «ленивыми» и начать плохо работать».

Кофеин выводит из организма кальций

«А кальций — это здоровье и красота наших волос, ногтей, зубов».

Кофеин еще обезвоживает организм

Поэтому, если вы решите выпить его перед тренировкой, не забывайте в достаточном количестве пить воду.

Организм вырабатывает толерантность к кофеину

«Если вы почувствовали, что точно рассчитанная доза уже не поднимает показатели силы и выносливости, нужно сделать перерыв».

В качестве альтернативы на время перерыва или на постоянной основе тренер рекомендует использовать чай: «Конечно, по содержанию кофеина он может уступать, но зато эффект сохраняется дольше».