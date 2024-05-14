«Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом получит продолжение
Криминальный боевик Дага Лаймона «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом получит продолжение. Актер вернется к роли Далтона Элвуда, проблемного бывшего бойца UFC.
Подробности создания сиквела пока держатся в секрете.
Руководитель Amazon MGM Studio Дженнифер Салк гордится успехом проекта: «Почти 8 миллионов зрителей по всему миру посмотрели «Дом у дороги». Нам нравится наблюдать за этими результатами, как младенцам».
«Дом у дороги» рассказывает историю Далтона Элвуда, зарабатывающего участием в подпольных боях без правил.
Последние новости
14 мая 22:55
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже