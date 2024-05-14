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Дом у дороги 2: что известно о продолжении фильма, актеры
Фильмы и сериалы

14 мая, 23:30

1 мин.

«Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом получит продолжение

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дом у дороги»
Фото Кадр из фильма «Дом у дороги»
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Криминальный боевик Дага Лаймона «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом получит продолжение. Актер вернется к роли Далтона Элвуда, проблемного бывшего бойца UFC.

Подробности создания сиквела пока держатся в секрете.

Руководитель Amazon MGM Studio Дженнифер Салк гордится успехом проекта: «Почти 8 миллионов зрителей по всему миру посмотрели «Дом у дороги». Нам нравится наблюдать за этими результатами, как младенцам».

«Дом у дороги» рассказывает историю Далтона Элвуда, зарабатывающего участием в подпольных боях без правил.

Дом у&nbsp;дороги: обзор, сюжет, Джейк Джилленхол, Конор Макгрегор. Обзор фильма «Дом у дороги» — олдскульный боевик про то, что добро должно быть с кулаками

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