Как проснуться утром без кофе: рецепты альтернативных бодрящих напитков

Рассказываем, какие бодрящие напитки можно приготовить, если к кофе организм стал толерантным.

Кофе давно стал неотъемлемой составляющей утра большинства работающих людей: без него глаза не открываются, а мозг отказывается работать. Но со временем привычной «дозы» напитка перестает хватать, чтобы взбодриться, а увеличение нормы потребления может привести к проблемам с сердцем, зубами и костями — кофе вымывает из организма кальций.

Масала

Масала готовится на основе черного чая. В черном чае есть кофеин, пусть и в меньшем количестве, чем в кофе. Стимулирующий эффект масалы достигается за счет сочетания «вареного» черного чая и приправ.

Приготовление:

1. Налить в турку воду и молоко в пропорции 1:2, поставить турку на огонь.

2. Всыпать 1 чайную ложку листового черного чая.

3. Дождаться нагревания смеси.

4. Добавить приправы: 1 см свежего натертого имбиря, 2-3 горошины черного перца, по щепотке молотого кардамона и мускатного ореха, несколько соцветий гвоздики.

5. Довести напиток до кипения, снять с огня.

6. Процедить, разлить по кофейным чашкам.

7. Добавить по вкусу сахар или мед.

Масала на основе черного чая. Фото Global Look Press

Масала употребляется в малых дозах, как эспрессо, поэтому подается в кофейных чашках. Количество и соотношение ингредиентов может варьироваться, однако в любом случае в напитке должны присутствовать листовой чай, молоко, какой-то сладкий компонент и жгучие приправы.

Чай с элеутерококком

Элеутерококк относится к семейству аралиевых, как и знаменитый женьшень, но гораздо доступнее последнего. Является мощным адаптогеном и обладает множеством полезных свойств. В магазинах и аптеках представлены сахар с элеутерококком и спиртовая настойка — то и другое можно добавлять в обычный черный чай.

Приготовление:

1. Заварить черный чай привычным способом.

2. Добавить 20-30 капель аптечной настойки элеутерококка.

3. По вкусу добавить в чай сахар или сироп.

Употреблять такой «энергетический напиток» желательно только в первой половине дня, но в любом случае не чаще трех раз в день. Вместо элеутерококка можно использовать настойки на основе других аралиевых: аралии маньчжурской, заманихи, женьшеня.

Джомба

Калмыцкий традиционный напиток, концептуально сходный с масалой. Для изготовления используется плиточный зеленый чай.

Приготовление:

1. Измельчить 1 плитку (50 г) чая.

2. Залить чайные листья 500 мл воды, поставить на огонь.

3. После закипания варить на слабом огне около 10 минут.

4. По частям влить 500 мл молока, довести смесь до кипения.

5. Добавить приправы: лавровый лист, 1/2 чайной ложки черного перца, 1 чайную ложку соли, по желанию — мускатный орех.

6. Варить 5 минут, снять с огня.

7. Накрыть чай крышкой, настаивать 10 минут.

8. Готовый напиток перемешать, процедить.

9. Разлить по пиалам, добавить немного сливочного масла.

Такой чай не только бодрит, но и придает силы на несколько часов.

Матча

Матча — это порошковый зеленый чай. Для его правильного заваривания необходимы специальные приспособления: чаша, венчик и бамбуковая ложка. Однако можно обойтись и без них — «чайные церемонии» во всех их проявлениях не влияют на свойства готовых напитков.

Матча — это порошковый зеленый чай. Фото Global Look Press

Приготовление:

1. Засыпать 1-2 чайные ложки (без «горки») чая в чашку.

2. Залить стаканом кипяченой воды.

3. Размешать специальным венчиком или простой вилкой до образования пенки.

Мате

Обычно говорят «чай мате», что не совсем правильно, так как используется совсем другое растение — падуб. Считается, что мате не вызывает привыкания, в отличие от классического чая. Заваривание мате требует наличия специальной посуды — калабаса (чайника) и бомбильи (трубочки для питья), но для того, чтобы попробовать напиток в первый раз, можно использовать френч-пресс или обычный чайник с ситечком.

Приготовление:

1. Засыпать в френч-пресс 1 столовую ложку листьев.

2. Залить стаканом кипятка.

3. Дать настояться 1 минуту или чуть меньше.

4. При необходимости повторить процесс до трех раз.

Чага («русский пуэр»)

Чага — это березовый гриб, имеющий не только тонизирующие свойства, но и использующийся для профилактики онкологии. Чагу можно заготовить самостоятельно или купить в свежем или сушеном виде в аптеке либо в магазине здорового питания

Приготовление:

1. Натереть свежий гриб на терке.

2. Положить в чайник 1-2 чайные ложки гриба.

3. Залить горячей водой (не выше 70 градусов) из расчета 1 часть гриба на 5 частей воды.

4. Дать настояться в течение 1-2 часов.

5. Употреблять, как обычный чай.

В чае также содержится кофеин, но в меньшем количестве. Фото Global Look Press

Чагу можно заваривать в термосе, но использовать для этого кипяток нежелательно.

Холодный напиток с лимонником

Лимонник относится к аралиевым, но выгодно отличается от других растений семейства: тонизирующим эффектом обладают все части растения, включая древесную лиану и листья. При этом сок и ягоды повышают давление, а косточки — понижают. В отличие от женьшеня и элеутерококка, имеющих специфический запах и привкус, которые с непривычки могут показаться неприятными, лимонник пахнет лимоном — даже лиана. Еще одно преимущество лимонника в том, что он, являясь эндемиком Дальнего Востока, прижился и распространился и в Европейской части России. Найти дикий лимонник можно даже в подмосковных лесах.

Приготовление:

1. Засыпать в чайник 1 чайную ложку измельченной лианы лимонника.

2. Залить кипятком.

3. Оставить настаиваться в течение 15 минут.

4. Перелить настой в чашку, остудить.

5. Добавить 1 чайную ложку сиропа лимонника или такое же количество тертых с сахаром ягод.

6. При необходимости положить в напиток дополнительную порцию сахара или меда.

По желанию можно пить только настой лианы или разведенный с водой сироп — по одиночке они приносят не меньше пользы. Напиток с лимонником нельзя пить кружку за кружкой во избежание чрезмерной активизации межклеточного обмена. Это правило касается и других аралиевых.

Бодрящим эффектом, пусть и не мгновенным, обладают горячий шоколад, молоко с куркумой и каркаде. Таким образом, подобрать альтернативу кофе можно всегда — скорее всего, найдется что-то подходящее как по вкусу, так и по соотношению показаний и противопоказаний к применению.