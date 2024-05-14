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Мистер и миссис Смит сериал: будет ли 2 сезон, что известно о продолжении
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Сегодня, 19:35

1 мин.

Сериал «Мистер и миссис Смит» продлили на второй сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Мистер и миссис Смит»
Фото Кадр из сериала «Мистер и миссис Смит»
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Сериал Amazon Prime Video «Мистер и миссис Смит» продлили на второй сезон, однако исполнители главных ролей Дональд Гловер и Майя Эрскин не вернутся к образам счастливой шпионской пары.

Тем не менее Гловер останется в шоу в качестве исполнительного продюсера.

«Мистер и миссис Смит» представляет собой адаптацию одноименного боевика 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. В конце первого сезона шоу главные герои решили не сдаваться и противостоять своим врагам до последнего.

Мистер и&nbsp;миссис Смит. Не ремейк, а лучше: почему стоит смотреть сериал «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером

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