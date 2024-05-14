Сериал «Мистер и миссис Смит» продлили на второй сезон
Сериал Amazon Prime Video «Мистер и миссис Смит» продлили на второй сезон, однако исполнители главных ролей Дональд Гловер и Майя Эрскин не вернутся к образам счастливой шпионской пары.
Тем не менее Гловер останется в шоу в качестве исполнительного продюсера.
«Мистер и миссис Смит» представляет собой адаптацию одноименного боевика 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. В конце первого сезона шоу главные герои решили не сдаваться и противостоять своим врагам до последнего.
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