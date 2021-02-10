Что будет, если есть много шоколада? Польза и вред

Рассказываем какой шоколад лучше есть и в каких количествах.

Шоколад имеет многовековую историю и является самой популярной сладостью на планете. Первые упоминания о нем относятся к временам племен Майя, которые заваривали какао-бобы и добавляли к ним острый перец. Не так давно (около 200 лет назад), когда кондитеры научились делать сравнительно недорогие твердые плитки, началось массовое производство шоколада, который употребляется в чистом виде, с различными добавками (орехи, сухофрукты, ягоды, тертые вафли, мармелад) и является компонентом для множества десертов и тортов.

Какой бывает шоколад

Можно сказать, что шоколад бывает четырех типов.

1. Горький. В этом варианте более 55% какао-бобов и меньше всего сахара. Имеет горький вкус с легкой кислинкой. Самый полезный вид шоколада.

2. Темный. Содержание тертого какао — 40-55%. Вкус более мягкий. Полезен в умеренных дозах.

3. Молочный. Наряду с какао содержит сухое молоко и большое количество сахара. Чаще всего готовится с добавками. Нельзя отнести к полезным видам шоколада.

4. Белый. Не имеет в составе тертого какао, светлый оттенок достигается из-за какао масла (жир, выжимаемый из тертого какао), сухого молока, сахара и ванилина. Никакой пользы не несет.

Чем полезен шоколад?

Если говорить о пользе шоколада, то, во-первых, из этого разговора мы исключаем белый и молочный сорта. Во-вторых, сразу оговариваемся, что для здорового человека оптимальная суточная дозировка — не более 50 г.

Итак, горький и черный виды шоколада:

— содержат большое количество полезных ингредиентов: фосфор, калий, магний, фтор, железо, которые укрепляют организм, помогают бороться с анемией, стимулирует мозговую деятельность;

— имеют в своем составе антиоксиданты, предупреждающие раннее старение;

— поддерживают нервную систему (в том числе благодаря эндорфинам, которые имеют легкий обезболивающий эффект);

— за счет своих антисептических свойств помогают предупредить кариес — на поверхности зубов образуется барьер, защищающий эмаль;

— препятствуют развитию язвы желудка;

— по данным ряда исследований, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

И специально для худеющих: темный и горький шоколад можно и даже нужно есть! Долька в день не только повысит настроение, но и не навредит фигуре (желательно — в первой половине дня).

Опасности шоколада

Шоколад оказывает и негативное влияние на человеческий организм. В первую очередь это касается молочного и белого видов, а также плиток с добавками и шоколадных конфет.

Вот основные риски:

— ожирение — из-за высокого содержания сахара;

— разрушение зубной эмали — и снова сахар;

— проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) — не ешьте большое количество;

— диабет — особенно опасен шоколад с добавками (чревато быстрым выбросом инсулина, повышением сахара в крови, что грозит гипогликемической комой);

— аллергия — возникает не из-за основных компонентов (какао-бобов и масла какао), а из-за сопутствующих: молоко, фрукты орехи, пальмовое масло (дешевый вариант какао-масло);

— проблемы с кожей — большое количество шоколада отрицательно сказывается на качестве кожи, появляются прыщи;

— шоколад вызывает зависимость.

Почему фастфуд такой вкусный и вредный?

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Резюмируем: в выборе шоколада лучше отдавать предпочтение горькому и темному видам. Молочный и белый сорта не представляют пользы, а их ценность заключается во вкусовых качествах. В любом случае, шоколад нельзя есть в больших количествах (в идеале — не больше 50 г в стуки).

Очень важно при выборе шоколада ориентироваться на проверенного производителя и внимательно изучать состав. Зачастую в нем присутствует пальмовое масло, от употребления которого лучше воздержаться.

И помните: шоколад не только поднимает настроение, но и уровень сахара в крови.

Сладкоежки, будьте аккуратнее!

Александра Эмм