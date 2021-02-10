Что будет, если есть много шоколада? Польза и вред
Шоколад имеет многовековую историю и является самой популярной сладостью на планете. Первые упоминания о нем относятся к временам племен Майя, которые заваривали какао-бобы и добавляли к ним острый перец. Не так давно (около 200 лет назад), когда кондитеры научились делать сравнительно недорогие твердые плитки, началось массовое производство шоколада, который употребляется в чистом виде, с различными добавками (орехи, сухофрукты, ягоды, тертые вафли, мармелад) и является компонентом для множества десертов и тортов.
Какой бывает шоколад
Можно сказать, что шоколад бывает четырех типов.
1. Горький. В этом варианте более 55% какао-бобов и меньше всего сахара. Имеет горький вкус с легкой кислинкой. Самый полезный вид шоколада.
2. Темный. Содержание тертого какао — 40-55%. Вкус более мягкий. Полезен в умеренных дозах.
3. Молочный. Наряду с какао содержит сухое молоко и большое количество сахара. Чаще всего готовится с добавками. Нельзя отнести к полезным видам шоколада.
4. Белый. Не имеет в составе тертого какао, светлый оттенок достигается из-за какао масла (жир, выжимаемый из тертого какао), сухого молока, сахара и ванилина. Никакой пользы не несет.
Чем полезен шоколад?
Если говорить о пользе шоколада, то, во-первых, из этого разговора мы исключаем белый и молочный сорта. Во-вторых, сразу оговариваемся, что для здорового человека оптимальная суточная дозировка — не более 50 г.
Итак, горький и черный виды шоколада:
— содержат большое количество полезных ингредиентов: фосфор, калий, магний, фтор, железо, которые укрепляют организм, помогают бороться с анемией, стимулирует мозговую деятельность;
— имеют в своем составе антиоксиданты, предупреждающие раннее старение;
— поддерживают нервную систему (в том числе благодаря эндорфинам, которые имеют легкий обезболивающий эффект);
— за счет своих антисептических свойств помогают предупредить кариес — на поверхности зубов образуется барьер, защищающий эмаль;
— препятствуют развитию язвы желудка;
— по данным ряда исследований, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.
И специально для худеющих: темный и горький шоколад можно и даже нужно есть! Долька в день не только повысит настроение, но и не навредит фигуре (желательно — в первой половине дня).
Опасности шоколада
Шоколад оказывает и негативное влияние на человеческий организм. В первую очередь это касается молочного и белого видов, а также плиток с добавками и шоколадных конфет.
Вот основные риски:
— ожирение — из-за высокого содержания сахара;
— разрушение зубной эмали — и снова сахар;
— проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) — не ешьте большое количество;
— диабет — особенно опасен шоколад с добавками (чревато быстрым выбросом инсулина, повышением сахара в крови, что грозит гипогликемической комой);
— аллергия — возникает не из-за основных компонентов (какао-бобов и масла какао), а из-за сопутствующих: молоко, фрукты орехи, пальмовое масло (дешевый вариант какао-масло);
— проблемы с кожей — большое количество шоколада отрицательно сказывается на качестве кожи, появляются прыщи;
— шоколад вызывает зависимость.
Почему фастфуд такой вкусный и вредный?
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Резюмируем: в выборе шоколада лучше отдавать предпочтение горькому и темному видам. Молочный и белый сорта не представляют пользы, а их ценность заключается во вкусовых качествах. В любом случае, шоколад нельзя есть в больших количествах (в идеале — не больше 50 г в стуки).
Очень важно при выборе шоколада ориентироваться на проверенного производителя и внимательно изучать состав. Зачастую в нем присутствует пальмовое масло, от употребления которого лучше воздержаться.
И помните: шоколад не только поднимает настроение, но и уровень сахара в крови.
Сладкоежки, будьте аккуратнее!
Александра Эмм
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