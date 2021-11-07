Обзор лучших приложений.

Йога, которая изначально зародилась как духовная практика, в современном мире приобрела популярность в качестве физических упражнений и работой над своим телом. Можно долго копаться в аспектах и тонкостях, но так и не дать четкого ответа на вопрос, какой подход к занятиям йоги единственно верный. Если вы пришли к тому, что хотите практиковать йогу, то ваш путь будет правильным именно для вас. Ведь через асаны и медитации достигается гармония, а это одна из основных целей йоги. Современные же технологии позволяют не растеряться в разнообразии практик с помощью удобных приложений на смартфон.

Основными факторами при выборе человеком тренировок служат: количество времени, которое человек готов уделить спорту, его физическая готовность, состояние здоровья, результат, на который человек рассчитывает, и удобство пространства для тренировки. В случае с приложениями для йоги все эти факторы учитываются за вас, и вам остается только найти время и настроиться на практики.

Unagrande Yoga Club

Приложение, которое приводит в восторг всех своих пользователей. Отзывы, скачивания и оценки YogaClub не дают усомниться в его полезности.

В приложении вас ждут видеоуроки, которые рассчитаны на любой уровень подготовки, длительностью от 15 минут до полутора часов. Если вам непонятна живая демонстрация упражнений, вы всегда можете переключить урок на схематичное описание каждой асаны.

В рубрике «Асаны и упражнения» вы всегда можете прочитать о полезных эффектах, противопоказаниях и облегченных вариантах каждой позиции йоги.

Приложение предлагает бесплатный доступ как к отдельным тренировкам, так и к курсам тренировок от двух недель до месяца. Также здесь вы найдете уроки медитации и медитативного дыхания.

Из функционала также несомненными плюсами являются:

— возможность выбора музыкального сопровождения и изменение настроек громкости диктора и музыки. Все упражнения озвучиваются приятным женским голосом, который не отвлекает от практики;

— огромный выбор целей проработки с помощью йоги: грусть и горе, материнство и беременность, продуктивность и самооценка и многое другое;

— удобное и понятное меню приложения на русском языке;

— поскольку разработчиками YogaClub выступает производитель итальянских продуктов, в меню приложения вы можете найти множество полезных рецептов здорового питания на каждый день.

Unagrande Yoga Club.

Минусы

Для разблокировки некоторых практик придется оформить подписку стоимостью 3650 рублей в год.

Реклама. Она есть, но очень ненавязчивая.

Приложение не работает, если ваш телефон не подключен к интернету.

Доступно на Android и iOS.

Йога для новичков: асаны

Бесплатное приложение для людей, которые только делают первые шаги в области йоги. Приятный интерфейс, понятное управление.

Из преимуществ также можно выделить:

— план тренировок на 30 дней;

— три уровня сложности: новичок, практикующий и продвинутый;

— возможность выбора тренировок на проблемные зоны;

— регулирование громкости музыки и голосового помощника. Можно выбрать мужской или женский голос наставника;

— перед тренировкой есть возможность посмотреть все асаны, которые будут в предстоящей практике;

— каждая асана описана и, если схема непонятна, можно посмотреть видео выполнения упражнения;

— доступ к тренировкам даже при отсутствии подключения смартфона к интернету.

Йога для новичков: асаны.

Минусы

В приложении нет описаний того, на что направлена каждая асана.

Из минусов также стоит выделить то, что озвучивание происходит с помощью роботов и не дает расслабиться полностью. Озвучку можно отключить в любой момент в меню приложения.

Доступно только на iOS.

Down Dog

Пожалуй, самое популярное приложение в своем сегменте. И пользователей можно понять. Во-первых, в Down Dog очень красивый интерфейс.

Во-вторых, Down Dog подкупает тем, что здесь чувствуется полнейшая персонализация практик. На этапе регистрации в приложении вы указываете свой опыт в йоге, предпочтения в музыке, направление йоги, выбираете ту часть тела, на работе с которой вы бы хотели сфокусироваться в тренировке.

Практики проходят в сопровождении голоса диктора. В Down Dog можно регулировать громкость всего аудиосопровождения, даже количество информации, которую озвучивает наставник.

Down Dog.

Минусы приложения

Приложение работает бесплатно только один месяц. По истечении этого срока подписка будет стоить 4690 рублей в год или 390 рублей в месяц.

В Down Dog вы не найдете описания эффективности и техники выполнения асан.

Доступно на Android и iOS.

Йога 7

Авторское приложение от основателя проекта «Yogashkola» Льва Соловьева. Очень простое по функционалу и рассчитано на 7-минутные практики.

Бесплатная версия представляет собой комплекс из 12 асан, которые подойдут новичкам.

— Под каждым видеоуроком расписан эффект от упражнений, и в конце тренировки вам выдаются награды за достижения.

— В приложении также есть еще три варианта комплексов: утренняя йога, вечерняя йога и йога для похудения.

— Все три комплекса можно купить за 549 рублей, и доступ к тренировкам будет открыт вам без ограничений по времени.

— Большой плюс приложения — уроки доступны без подключения к интернету.

Йога 7.

Минусы

Йога 7 не имеет персонального подхода и изменений нагрузки для проработки определенных групп мышц.

Приложение можно назвать слишком простым из-за его скудного функционала: по своей сути это всего лишь 4 видеоурока.

Приложение доступно на Android и iOS.

Yoga Go

Многофункциональное приложение с приятным и понятным управлением на русском языке.

При регистрации, также как и Down Dog, собирает всю информацию о ваших физических возможностях, целях практик йоги и проблемных местах, которые требуют проработки.

— Перед каждой тренировкой вы будете иметь возможность посмотреть, какие асаны вам предстоит выполнить.

— В Yoga Go вы сможете найти такие необычные комплексы, как: йога для лица, комплекс для мужского здоровья, серия асан для повышения либидо.

— Каждый из комплексов рассчитан как план тренировок на несколько дней, что помогает не думать о том, что вы будете делать дальше.

Удивительно, но разработчики приложения не забыли о такой составляющей здоровья, как правильное питание. Во вкладке меню вас ждут несколько вариантов полезных завтраков, обедов и ужинов, а также перекусов.

Yoga Go.

Минусы

Приложение платное и не имеет пробного периода. Годовая подписка обойдется вам в 3590 рублей.

Меню приложения выполнено на русском языке, но сами уроки озвучиваются англоязычным диктором. Впрочем, голос за кадром можно отключить.

В Yoga Go нет описания воздействия асан на организм, также не описана их техника выполнения.

Доступно на Android и iOS.

Track Yoga

Полностью англоязычное приложение с легким и удобным интерфейсом, который позволяет интуитивно ориентироваться в Track Yoga. Даже с минимальным знанием английского языка вы без проблем найдете около 20 комплексов практик и множество программ тренировок.

— Подойдет как для начинающих, так и для продвинутых йогов.

— Во вкладке «Позы» вы всегда можете прочитать о пользе, противопоказаниях и технике выполнения всех асан.

— Также в приложении есть функция управления музыкальным сопровождением и голосом закадрового наставника.

— Возможность скачивания практик на смартфон, чтобы тренироваться без доступа в интернет.

Бесплатная версия включает в себя интересные комплексы для разминки перед бегом, программу для женского здоровья и даже практики восстановления после респираторных заболеваний.

Track Yoga.

Минусы

При незнании английского языка будет сложнее ориентироваться в Track Yoga, и функционал приложения для вас существенно сузится.

Бесплатно доступны не все уроки и программы тренировок. Стоимость платной версии — 1950 рублей в год или 399 рублей в месяц.

Приложение доступно на Android и iOS.

Сравнение приложений

Чтобы упростить выбор приложений для занятий йогой, предлагаем вам воспользоваться таблицей.

Надеемся, что вы определились с главным помощником в вашем увлечении йогой и занятия принесут вам удовольствие и гармонию.

Сравнение приложений.

«До того, как вы попробуете йогу на практике, теория бесполезна. После этого — теория очевидна». — David Williams, преподаватель Аштанга