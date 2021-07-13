Современные исследования говорят , что занятия йогой и медитация могут уменьшать симптомы депрессии и помогают снимать боли в области поясницы и шеи.

Йога — древняя практика и медитация, которая становится все более популярной в современном загруженном обществе. В широком смысле йога — это совокупность различных духовных, психических и физических практик. Сегодня для многих людей она дает возможность отвлечься от хаотичной и занятой жизни. Независимо от того, занимаетесь ли вы на коврике у себя дома, в индийском храме или даже в центре мегаполиса. Но какие есть противопоказания для таких практик и кому не стоит ей заниматься? Поговорили с тренером по йоге Диной Петренко.

Тренер по йоге Дина Петренко.

Что такое йога?

Обычно, когда я рассказываю про йогу, мне говорят: «Йога? Это там, где надо сидеть в позе лотоса на гвоздях?»

Я отвечаю: «Вообще да, но и нет».

Первое, что приходит на ум человеку, когда он слышит слово «йога», — это аскет в набедренной повязке, который закрутился в сложную позу. Но на самом деле физические упражнения — это всего лишь одна из ступеней большого пути самосовершенствования. Изначально йога — это философская школа в древней Индии. Как у философского течения, у йоги есть задачи ответить на глубокие вопросы о смысле жизни и устройстве мира. Один из выводов — что суть проблем человека в чрезмерном беспокойстве человеческого ума. А значит, нужно его успокоить.

Занятия йогой. Фото Pexels

С чего начать занятия йогой?

Человека, который изучает и практикует йогу, называют йогином или йогом. Изначально будет отлично, если он познакомится и будет соблюдать морально-этические нормы, описанные в книгах о йоге. Это необходимо, чтобы человек понимал, чем он будет заниматься и какие возможности для него могут открыть эти занятия. Потом можно подключать физические практики на коврике.

Для начала занятий вам нужно только:

— удобное, проветриваемое и теплое помещение;

— место, в котором вас никто не будет беспокоить;

— убрать все раздражающие факторы: телефон, громкие звуки и др.;

— спортивный комфортный коврик или коврик для йоги;

— спортивная или любая другая одежда, которая не сковывает ваши движения.

А после этого, когда человек будет готов физически и морально, можно попробовать приступать к медитации. Такой путь, например, описан в основной книге всех, кто занимается йогой, — «Йога-сутрах» индийского философа Патанджали.

Сегодня человеку, воспитанному в западной культуре, это может показаться эзотерикой. Поэтому для многих в современном мире йога — это просто необычный и интересный вид физкультуры. Ну а потом, уже при более глубоком погружении в тему, человек может получить для себя что-то большее.

Чем полезна йога для женщин и мужчин?

Я придерживаюсь позиции, что пользу дают те занятия, которые приносят удовольствие. А также те, где есть внимательный и подготовленный преподаватель. Если, например, это полуторачасовые групповые занятия, где вы постоянно мучаете себя и страдаете от необычных упражнений на коврике, а при этом в зале еще 30 человек и преподаватель не видит вас и ваших проблем, то вряд ли тут будет какая-то польза.

Йога как гимнастика бывает очень разной, например:

— Аштанга-йога (здесь будут и стойки на голове, и резкие перемены положения вашего тела. После такой практики вы, наверняка, очень устанете и хорошо пропотеете);

— Хатха-йога (в такой практике вы будете очень долго стоять в определенной позе в одном положении, тренируя тем самым свою выносливость);

— Йога-терапия (помогает решать проблемы здоровья с помощью разных физических упражнений);

— женская йога;

— йога для беременных;

— детская йога.

Существует еще много других практик, но, естественно, как любая физкультура, йога может быть как полезной, так и травматичной. И очень важно выбрать то направление, которое подойдет именно вам. Поэтому перед занятиями обязательно консультируйтесь с преподавателем и с врачом.

Также занятия йогой помогут вам:

— снизить стресс и снять беспокойство;

— поможет улучшить качество сна;

— сделает лучше баланс и гибкость вашего тела;

— укрепит ваше здоровье.

Американская академия педиатрии (AAП) рекомендует йогу как безопасную и потенциально эффективную терапию для детей и подростков, которая может помочь справиться с эмоциональными, психическими, физическими и поведенческими расстройствами здоровья. Йога также может улучшить равновесие, снять напряжение и увеличить силу, если заниматься регулярно. Поскольку некоторые позы йоги очень сложные, AAП предупреждает, что даже при отличной гибкости тела и здоровом физическом состоянии начинать занятия нужно медленно и под присмотром (примечание редакции).

Преимущества йоги. Фото aforismo.ru

Какие есть противопоказания для занятия йогой?

В первую очередь, если у человека есть какие-либо заболевания в острой фазе:

— гастриты;

— язвы;

— болезни сердца;

— камни в желчном пузыре;

— открытые раны;

— любые опухоли.

Большой список противопоказаний для беременных женщин и молодых мам. Именно поэтому очень важно предупредить своего преподавателя об особенностях своего организма перед началом занятия. Если у вас есть временные травмы и вы только начинаете заниматься, тоже лучше полностью восстановиться после заболевания, а только потом приступать к практикам.

Есть ли альтернативы для тех, кто хочет, но не может заниматься?

Все зависит от вашей цели. Если вы хотите просто улучшить физическое самочувствие, то при грамотном подходе йога может помочь решить многие проблемы со здоровьем. В самой йоге есть множество разных и прекрасных направлений, например йога-терапия. В ней для человека подбирается индивидуальный комплекс упражнений для работы с телом с помощью практики из обычной йоги.

А если ваша цель — спокойствие ума и гармония в душе, то прекрасно подойдет дыхательная гимнастика. В ней начинающий йог садится в удобное положение, закрывает глаза и старается сосредоточиться на своем дыхании, не вовлекаясь в посторонние мысли. Дыхательная гимнастика — это то, что отдаленно напоминает настоящую медитацию.

Лучше заниматься самому или с тренером?

Одного ответа на этот вопрос нет. Есть люди, которым очень нужен тренер рядом. По факту — тот человек, с которым можно поговорить, которому можно доверить себя, рассказать какие-то особенности своего организма, чтобы профессионал смог правильно все подсказать.

А есть те, кому комфортнее заниматься у себя дома по видеокурсам. Оба варианта прекрасны. Но важно учитывать свои исходные данные. Если были травмы, если есть вопросы к самочувствию, то разумнее будет иметь рядом надежного тренера.

В чем отличие йоги от фитнеса?

Йога — это большой путь. И этот путь выходит далеко за рамки таких понятий, как фитнес и физкультура. Мне кажется, что любое другое занятие, например бег или танцы, тоже можно рассматривать как йогу. Если оно помогает решить ваши главные задачи — освободить свой ум от бессмысленных колебаний или стать лучше телом и душой, — то это может быть хорошей альтернативой.