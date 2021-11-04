Прыжки на месте без скакалки: техника выполнения, польза и вред
У большинства людей прыжки ассоциируются со скакалкой, но прыгать можно и без нее. Это простой и эффективный способ похудеть и укрепить сердце. Прыжки на месте — отличные упражнения, особенно для утра или первой половины дня. Выполняя их, вы будете полны энергией весь день.
Польза прыжков на месте без скакалки
Главный плюс прыжков на месте — это сжигание калорий и жира. Помимо этого, отлично подтягивается кожа, улучшается общее состояние здоровья, а кислород активно поступает в ткани. Благодаря таким энергичным упражнениям активизируется весь организм. А работа идет на все группы мышц, особенно на ягодицы, пресс, бедра и икры.
Другие плюсы прыжков на месте:
- укрепляется сердечная мышца;
- улучшается кровообращение;
- сжигаются и выводятся жировые отложения;
- вентиляция легких;
- тренируется выносливость;
- укрепляется мускулатура;
- разгоняется обмен веществ;
- выводятся вредные вещества из организма;
- уходят отеки на ногах;
- разгоняется застоявшаяся жидкость и другое.
Ну и, конечно, прыжки — это просто и весело. Особенно если прыгать под музыку. Для них не нужно много пространства. Необходимо иметь только свободную форму, коврик для фитнеса и кроссовки. Помните, что на слишком твердой поверхности прыгать не рекомендуется дабы избежать травм ног или позвоночника.
Противопоказания
Однако выполнять прыжки можно не всем. Запрещается прыгать тем, у кого есть травмы спины или позвоночника. Не рекомендуются такие упражнения и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами связок, суставов или варикозным расширением вен, а также если имеется избыточный вес.
Прыгать нельзя и тем, кто проходит послеоперационный период реабилитации, у кого есть гинекологические заболевания в стадии обострения, травмы опорно-двигательного аппарата и имеются хронические болезни. Прыжки нельзя выполнять беременным и в первые месяцы после родов.
Перед тренировками лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Техника выполнения прыжков на месте без скакалки
Для начала нужно понимать, что новичкам рекомендуется прыгать по 5-10 минут, постепенно увеличивая нагрузку до 15-20. Заниматься стоит с перерывами не менее 48 часов. А вот опытные могут прыгать и до шести раз в неделю по 20-30 минут.
Техника выполнения прыжков: поставьте ноги на ширине плеч и согните их в коленях. Втяните живот, немного прогните поясницу, но осанку держите прямо. Руки согните в локтях. Вверх подпрыгивайте, отталкиваясь от пола передней частью стопы и пальцами ног. Приземляйтесь на носочки, не на пятки, чтобы избежать травмы позвоночника или суставов. Выполняя это, вы должны имитировать прыжки на скакалке.
Важно: не делайте сильные махи руками и дышите правильно. Не прыгайте очень высоко — для начала достаточно будет и 10 сантиметров. К завершению тренировки сбавляйте темп, но при этом учтите, что нельзя останавливаться резко.
Распространенной ошибкой новичков является и то, что прыгать начинают на прямых ногах, а это совершенно неправильно.
Как еще можно прыгать?
Прыгать можно абсолютно разными способами и с разной скоростью, регулируя тем самым нагрузки. Если вы хотите сделать тренировки еще более интенсивными, то можно использовать утяжелители и гантели. Например, возьмите в руки нетяжелые гантели (максимальный вес не должен превышать 2 кг), а на ноги наденьте груз. Можно нагружать как только руки, так и только ноги, но эффективнее всего будет делать это одновременно.
Чтобы калории сжигались быстрее, желательно после прыжков прогуляться или позаниматься на велотренажере, то есть сделать что-то в размеренном темпе. Можно дополнить подпрыгивания бегом, приседаниями или наклонами. Советуем прыгать не только на одном месте, а вперед-назад и влево-вправо.
Попробуйте также скакать и на одной ноге: сначала на правой, а затем на левой. Рекомендуем и подпрыгивать с разным приземлением ног на пол, например, в виде ножниц, когда ноги расставлены в стороны или одна вперед, а другая назад.
Для разнообразия можно использовать и степ-платформу, ящик и даже батут, например, на даче.
Комплекс упражнений
Предлагаем вам и комплекс упражнений, который можете выполнять дома.
Прыжки на двух ногах. Начните тренировку с классического упражнения. В течение минуты-двух прыгайте невысоко с немного согнутыми в коленях ногами. Руки при этом расположите на поясе.
Приседание и прыжок. После приседания прыгните вверх из прямой стойки. Приземляйтесь на стопы, а не на носки, но при этом ноги должны быть немного согнуты в коленях, а не в бедрах.
Прыжки с высоким подниманием колен. Ноги поставьте на ширине плеч, руки держите свободно. В прыжке поднимайте колени к животу. Если вам тяжело, то для начала поднимайте колени невысоко. Сделайте так 15-20 раз. Если у вас получается отлично, то можете после прыжка еще сделать приседание.
Прыжки в позе планки. Встаньте в планку, вытянув ноги и втянув пресс. Из такого положения прыгните ногами вперед к рукам, при этом максимально разведите ноги в стороны.
Прыжки на одной ноге. Выполните стандартные прыжки сначала на левой, а потом и на правой ноге. Попрыгайте на каждой ноге по 20 раз.
Прыжки с выпадом. Из положения стоя сделайте выпад правой ноги вперед, затем подпрыгните вверх на прямых ногах. Повторите то же самое с левой ногой. Выполняйте это упражнение 15-20 раз для каждой ноги.
Прыжки с поворотами корпуса. Поставьте ноги вместе, но ступни поверните в одну сторону вправо, руки держите параллельно полу. В прыжке разверните корпус и поставьте ступни в противоположную сторону. Выполняйте это упражнение 10-15 раз в каждую сторону и без остановки.
Эти несложные упражнения помогут держать себя в форме во время локдауна.
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