Быстрый эффект и постоянный голод. Все о сиртфуд-диете

Помогла принцу Гарри, но способна и навредить.

Ген стройности

Сиртфуд-диета- это новейшая методика похудения, основанная на способности химического состава продуктов влиять на обменные процессы организма. Ее создатели — нутрициологи из Великобритании Глен Маттен и Айдан Гоггинс — провели множество исследований и выявили метод, с помощью которого можно активизировать так называемый ген стройности. За него отвечают ферменты группы сиртуинов — они и запускают механизм сжигания жира и омоложения.

Диета довольно быстро вошла в моду. Например, ее придерживалась певица Адель, а принц Гарри подобным образом приводил себя в форму перед свадьбой.

«Зеленый сок» и другие основы сиртфуд-диеты

Диета длится две недели и включает в себя два этапа.

Первая неделя очень жесткая. В сутки допускается потреблять лишь 1000 ккал и три раза в день необходимо выпивать «зеленый сок» (напиток для очищения организма от шлаков). В первые три дня разрешен только один прием пищи, в остальные четыре дня — два приема.

Вторая неделя: калораж повышается до 1500 ккал в сутки, «зеленый сок» употребляется один раз в день, а количество приемов пищи увеличивается до трех.

«Зеленый сок» — напиток, помогающий вывести шлаки и токсины, стимулирующий очищение кишечника. Его готовят, помещая в соковыжималку или блендер следующие ингредиенты:

— белокочанная капуста или капуста кале (100 г);

— небольшой пучок петрушки;

— рукола (30 г);

— два стебля сельдерея;

— 1/2 зеленого яблока;

— 1/3 лимона;

— чайная ложка чая матча.

Продукты, разрешенные на сиртфуд-диете

Разнообразие продуктов, допустимых на сиртфуд-диете, мягко говоря, небольшое. Это:

— лук и петрушка;

— соя и яйца;

— куриное филе и говядина;

— капуста кале и рукола;

— сельдерей салатного типа;

— клубника и черника;

— гречневая крупа;

— красное вино (на второе неделе максимум три раза по 200 мл);

— оливковое масло;

— чай матча и кофе;

— темный шоколад (какао минимум 70%) и финики.

Категорически запрещены к употреблению:

— жареная пища;

— мясо (кроме говядины) и рыба;

— копченые и маринованные продукты;

— выпечка;

— сладости;

— газированные напитки;

— фастфуд.

Разрешается употребление до 500 г красного мяса (телятины) в неделю.

Примерное меню на первую неделю

Завтрак Перекус Обед Ужин Пн Зеленый сок Зеленый сок 200 г отварной гречки + 100 г сельдерея Зеленый сок Вт Зеленый сок Зеленый сок 150 г тофу + 200 г салата из зелени и каперсов Зеленый сок Ср Зеленый сок Зеленый сок 200 г соевых бобов, тушенных с луком, капустой и сельдереем + чашка кофе Зеленый сок Чт 150 г фруктового салата Зеленый сок 150 г отварной гречки + 50 г отварного филе курицы Зеленый сок Пт 100 г ягод + 100 г фиников + 100 г тофу Зеленый сок 200 г отварной гречки + зелень с овощами Зеленый сок Сб Горсть орехов + чай + вареное яйцо Зеленый сок 50 г отварной говядины + 100 г овощного салата с зеленью Зеленый сок Вск 2 запеченных яблока + 2 финика + вареное яйцо + кофе Зеленый сок 100 г вареных бобов + 100 г овощного салата с зеленью Зеленый сок

Польза

Положительный эффект от диеты неоспорим:

— активация скрытых ресурсов организма;

— быстрое похудение;

— очищение от шлаков и токсинов;

— ускорение метаболизма;

— омоложение и улучшение цвета лица.

Вред

Помимо плюсов похудения и очищения организма от шлаков у сиртфуд-диеты большое количество недостатков:

— cнижение калорийности рациона влечет за собой постоянное чувство усталости и голода;

— слишком ограниченный набор сиртфуд-продуктов не способен обеспечить организм всеми необходимыми макронутриентами (белками/жирами/углеводами), витаминами и минералами;

— кратковременный результат — как только в рацион снова вернутся углеводы и калории, вес снова начнет расти;

— подходит только здоровым людям, а страдающим диабетом, нестабильным давлением, проблемами с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом), патологиями печени может серьезно навредить — здесь необходима консультация врача;

— без активных физических нагрузок диета практически не работает.

Так что стоит десять раз подумать, прежде чем решиться на столь масштабный эксперимент над собственным организмом.