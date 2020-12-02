Быстрый эффект и постоянный голод. Все о сиртфуд-диете
Ген стройности
Сиртфуд-диета- это новейшая методика похудения, основанная на способности химического состава продуктов влиять на обменные процессы организма. Ее создатели — нутрициологи из Великобритании Глен Маттен и Айдан Гоггинс — провели множество исследований и выявили метод, с помощью которого можно активизировать так называемый ген стройности. За него отвечают ферменты группы сиртуинов — они и запускают механизм сжигания жира и омоложения.
Диета довольно быстро вошла в моду. Например, ее придерживалась певица Адель, а принц Гарри подобным образом приводил себя в форму перед свадьбой.
«Зеленый сок» и другие основы сиртфуд-диеты
Диета длится две недели и включает в себя два этапа.
Первая неделя очень жесткая. В сутки допускается потреблять лишь 1000 ккал и три раза в день необходимо выпивать «зеленый сок» (напиток для очищения организма от шлаков). В первые три дня разрешен только один прием пищи, в остальные четыре дня — два приема.
Вторая неделя: калораж повышается до 1500 ккал в сутки, «зеленый сок» употребляется один раз в день, а количество приемов пищи увеличивается до трех.
«Зеленый сок» — напиток, помогающий вывести шлаки и токсины, стимулирующий очищение кишечника. Его готовят, помещая в соковыжималку или блендер следующие ингредиенты:
— белокочанная капуста или капуста кале (100 г);
— небольшой пучок петрушки;
— рукола (30 г);
— два стебля сельдерея;
— 1/2 зеленого яблока;
— 1/3 лимона;
— чайная ложка чая матча.
Продукты, разрешенные на сиртфуд-диете
Разнообразие продуктов, допустимых на сиртфуд-диете, мягко говоря, небольшое. Это:
— лук и петрушка;
— соя и яйца;
— куриное филе и говядина;
— капуста кале и рукола;
— сельдерей салатного типа;
— клубника и черника;
— гречневая крупа;
— красное вино (на второе неделе максимум три раза по 200 мл);
— оливковое масло;
— чай матча и кофе;
— темный шоколад (какао минимум 70%) и финики.
Категорически запрещены к употреблению:
— жареная пища;
— мясо (кроме говядины) и рыба;
— копченые и маринованные продукты;
— выпечка;
— сладости;
— газированные напитки;
— фастфуд.
Разрешается употребление до 500 г красного мяса (телятины) в неделю.
Примерное меню на первую неделю
|
|
Завтрак
|
Перекус
|
Обед
|
Ужин
|
Пн
|
Зеленый сок
|
Зеленый сок
|
200 г отварной гречки + 100 г сельдерея
|
Зеленый сок
|
Вт
|
Зеленый сок
|
Зеленый сок
|
150 г тофу + 200 г салата из зелени и каперсов
|
Зеленый сок
|
Ср
|
Зеленый сок
|
Зеленый сок
|
200 г соевых бобов, тушенных с луком, капустой и сельдереем + чашка кофе
|
Зеленый сок
|
Чт
|
150 г фруктового салата
|
Зеленый сок
|
150 г отварной гречки + 50 г отварного филе курицы
|
Зеленый сок
|
Пт
|
100 г ягод + 100 г фиников + 100 г тофу
|
Зеленый сок
|
200 г отварной гречки + зелень с овощами
|
Зеленый сок
|
Сб
|
Горсть орехов + чай + вареное яйцо
|
Зеленый сок
|
50 г отварной говядины + 100 г овощного салата с зеленью
|
Зеленый сок
|
Вск
|
2 запеченных яблока + 2 финика + вареное яйцо + кофе
|
Зеленый сок
|
100 г вареных бобов + 100 г овощного салата с зеленью
|
Зеленый сок
Польза
Положительный эффект от диеты неоспорим:
— активация скрытых ресурсов организма;
— быстрое похудение;
— очищение от шлаков и токсинов;
— ускорение метаболизма;
— омоложение и улучшение цвета лица.
Вред
Помимо плюсов похудения и очищения организма от шлаков у сиртфуд-диеты большое количество недостатков:
— cнижение калорийности рациона влечет за собой постоянное чувство усталости и голода;
— слишком ограниченный набор сиртфуд-продуктов не способен обеспечить организм всеми необходимыми макронутриентами (белками/жирами/углеводами), витаминами и минералами;
— кратковременный результат — как только в рацион снова вернутся углеводы и калории, вес снова начнет расти;
— подходит только здоровым людям, а страдающим диабетом, нестабильным давлением, проблемами с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом), патологиями печени может серьезно навредить — здесь необходима консультация врача;
— без активных физических нагрузок диета практически не работает.
Так что стоит десять раз подумать, прежде чем решиться на столь масштабный эксперимент над собственным организмом.
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