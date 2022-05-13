Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Ликер — сладкий алкогольный напиток, который настаивают на фруктах, ягодах, травах, цветах, яйцах, какао-бобах, орехах, эфирных маслах, пряностях и специях. Он бывает разной крепости — от 16 до 50 об. В качестве подсластителя добавляют сахарный сироп, жженый сахар, мед или глюкозу. Расскажем, что станет с организмом человека, если употрбелять ликер ежедневно.
Нет информации, где впервые появился данный напиток. Однако принято считать прототипом современного варианта «Эликсир Бенедиктина», который был создан в XVI веке монахом Бернардо Винцелли из городка Фекам (Франция). Большую популярность ликеры приобрели в XVII веке, а уже к XIX веку их изготовление достигло своего пика. Произведение монахов повторяли и пытались усовершенствовать. Как итог — мы имеем разные виды ликеров.
Вне зависимости от вида ликер считается высококалорийной продукцией. Средний уровень калорийности — 287 ккал. Питательный состав — большое количество углеводов, отсутствие жиров и белков.
Технология производства
Каждый производитель держит свою технологию в тайне. Но есть общие этапы изготовления:
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В первую очередь настаивают растительные составляющие ликера около двух месяцев на бренди или водно-спиртовой основе.
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Следующий этап — фильтрация (напиток отделяют от фруктово-цитрусовых компонентов).
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Затем спиртовую основу соединяют с сиропом.
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Отстаивают ликер, снова повторяют фильтрацию и производят разлив в бутылки.
В отличие от вина, ликер хранят в бутылках в вертикальном положении, так не разрушается пробка от соприкосновения со спиртом. Срок хранения фруктовых ликеров — не более двух лет, дальше вкус ухудшается. На травах хранение может достигать до 10 лет.
Виды
По крепости:
Крепкие (35-45 об.) Содержание сахара в составе — от 32 до 50%. Популярные ликеры: Benedictine и Chartreuse.
Десертные (25-30 об.) Производятся только на основе фруктов, ягод и тропических растений. Обладают сладким или кисло-сладким вкусом. Есть ликеры на основе абрикоса, алычи, кизила, лимона, облепихи, черной смородины и цитрусовых.
Ликеры-кремы (16-23 об.) Содержание сахара в составе — от 49 до 60%. При изготовлении кремообразной консистенции, а также молочного цвета добавляются сливки. Популярные ликеры: Advocaat, Country Lane Cream, O'casey's Cream, Baileys. Данный вид используется для кондитерских изделий и алкогольных коктейлей.
По типу сырья:
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Травяные. Настаиваются на основе трав: мяты, аниса и других. Популярные ликеры: Sambuca Molinari, Campari, Jagermeister.
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Пряные. Созданы на основе пряностей. Популярные ликеры: Chai Liqueur от Dancing Pines Distillery, Barenfang, Drambuie, Curacao.
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Фруктово-ягодные. Производятся на основе фруктов или ягод. Как правило, используют лимон, померанец, яблоко, абрикос, вишню, черешню, персик, банан, дыни, землянику, малину, черную смородину, кизил, миндаль, кофейные зерна. Популярные ликеры: Sovrano Limoncello, Creme de Peche Peach от Merlet, Grand Marnier Cuvee du Centenaire Orange, Creme C2 de Cassis Saintonge Boisee Black Currant от Merlet, Amaretto.
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Яичные. На основе яичных желтков, имеют бархатистую текстуру. Популярные ликеры: Advocaat, Baileys Original Irish Cream.
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Сливочные. Производятся на основе сливок, виски, ванили и какао-бобов. Популярные ликеры: Amarula, Dooleys.
Польза
Важно отметить, что лечебные свойства есть лишь у натуральных ликеров. В остальных большое содержание вредных красителей и ароматизаторов.
Ликеры — одно из средств для лечения простудных заболеваний. Используются как добавка в чай (не более 2 ч.л.). Для укрепления иммунитета отличным вариантом станет лимонный, медовый или мятный ликер.
В качестве профилактики болезней верхних дыхательных путей можно поливать раскаленные камни в бане, создавая эффект ингаляции. Одна рюмка (кроме шоколадного, кофейного и яичного) сделает полезным воздух, наполненный эфирными маслами. Также данная процедура усилит выработку эндорфина, и как следствие — изменится настроение, появятся силы и бодрость.
Каждый из видов ликера обладает своими индивидуальными полезными свойствами. Грушевый — содержит большое количество витамин С, фолиевую кислоту и калий. Малиновый ликер — органические кислоты, витамин С, каротин, фенольные соединения. Помогает сбить температуру, выступает как потогонное средство при простуде и переохлаждении. При ангине можно делать полоскания теплым раствором с двумя столовыми ложками на один стакан воды.
Банановый ликер имеет в составе витамин В6 и железо, повышающие уровень гемоглобина в крови.
Абрикосовый ликер с витаминами В1, В2, В15, каротином, фолиевой кислотой, калием, железом, марганцем, кобальтом оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Поможет, если вы страдаете гипертонической болезнью, проблемами нервной системы и анемии.
Вред
Как и любой алкогольный продукт, ликер при частом употреблении может развить алкогольную зависимость и привести к онкологии.
Так как данный напиток содержит в себе сахар, он считается калорийным продуктом. Поэтому не рекомендован людям с лишним весом, страдающим ожирением, и тем, кто худеет. Напитки, которые содержат сахар в большом количестве, образуют пустые калории, они не дают чувства сытости, но способны повлиять на вес.
В основе ликера лежат фруктовые плоды, которые могут вызвать аллергию. Стоит с осторожностью употреблять, если есть склонность к данному недугу. Строго запрещено пить детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам.
Что будет с организмом, если употреблять ликер каждый день?
Маленькие дозы ликера в ежедневном рационе помогут сократить размеры жировых бляшек на стенках сосудов, снизить уровень плохого холестерина в крови, а также уменьшить количество солевых отложений в суставах.
Но помните, что употребление любого алкоголя при частом употреблении вызывает ряд болезней печени, поджелудочной железы и онкологические заболевания.