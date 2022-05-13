Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?

Расскажем подробнее о сладком алкогольном напитке.

Ликер — сладкий алкогольный напиток, который настаивают на фруктах, ягодах, травах, цветах, яйцах, какао-бобах, орехах, эфирных маслах, пряностях и специях. Он бывает разной крепости — от 16 до 50 об. В качестве подсластителя добавляют сахарный сироп, жженый сахар, мед или глюкозу. Расскажем, что станет с организмом человека, если употрбелять ликер ежедневно.

Нет информации, где впервые появился данный напиток. Однако принято считать прототипом современного варианта «Эликсир Бенедиктина», который был создан в XVI веке монахом Бернардо Винцелли из городка Фекам (Франция). Большую популярность ликеры приобрели в XVII веке, а уже к XIX веку их изготовление достигло своего пика. Произведение монахов повторяли и пытались усовершенствовать. Как итог — мы имеем разные виды ликеров.

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Вне зависимости от вида ликер считается высококалорийной продукцией. Средний уровень калорийности — 287 ккал. Питательный состав — большое количество углеводов, отсутствие жиров и белков.

Технология производства

Каждый производитель держит свою технологию в тайне. Но есть общие этапы изготовления:

В первую очередь настаивают растительные составляющие ликера около двух месяцев на бренди или водно-спиртовой основе.

Следующий этап — фильтрация (напиток отделяют от фруктово-цитрусовых компонентов).

Затем спиртовую основу соединяют с сиропом.

Отстаивают ликер, снова повторяют фильтрацию и производят разлив в бутылки.

В отличие от вина, ликер хранят в бутылках в вертикальном положении, так не разрушается пробка от соприкосновения со спиртом. Срок хранения фруктовых ликеров — не более двух лет, дальше вкус ухудшается. На травах хранение может достигать до 10 лет.

Виды

По крепости:

Крепкие (35-45 об.) Содержание сахара в составе — от 32 до 50%. Популярные ликеры: Benedictine и Chartreuse.

Десертные (25-30 об.) Производятся только на основе фруктов, ягод и тропических растений. Обладают сладким или кисло-сладким вкусом. Есть ликеры на основе абрикоса, алычи, кизила, лимона, облепихи, черной смородины и цитрусовых.

Ликеры-кремы (16-23 об.) Содержание сахара в составе — от 49 до 60%. При изготовлении кремообразной консистенции, а также молочного цвета добавляются сливки. Популярные ликеры: Advocaat, Country Lane Cream, O'casey's Cream, Baileys. Данный вид используется для кондитерских изделий и алкогольных коктейлей.

Ликеры. Фото Global Look Press

По типу сырья:

Травяные. Настаиваются на основе трав: мяты, аниса и других. Популярные ликеры: Sambuca Molinari, Campari, Jagermeister.

Пряные. Созданы на основе пряностей. Популярные ликеры: Chai Liqueur от Dancing Pines Distillery, Barenfang, Drambuie, Curacao.

Фруктово-ягодные. Производятся на основе фруктов или ягод. Как правило, используют лимон, померанец, яблоко, абрикос, вишню, черешню, персик, банан, дыни, землянику, малину, черную смородину, кизил, миндаль, кофейные зерна. Популярные ликеры: Sovrano Limoncello, Creme de Peche Peach от Merlet, Grand Marnier Cuvee du Centenaire Orange, Creme C2 de Cassis Saintonge Boisee Black Currant от Merlet, Amaretto.

Яичные. На основе яичных желтков, имеют бархатистую текстуру. Популярные ликеры: Advocaat, Baileys Original Irish Cream.

Сливочные. Производятся на основе сливок, виски, ванили и какао-бобов. Популярные ликеры: Amarula, Dooleys.

Польза

Важно отметить, что лечебные свойства есть лишь у натуральных ликеров. В остальных большое содержание вредных красителей и ароматизаторов.

Ликеры — одно из средств для лечения простудных заболеваний. Используются как добавка в чай (не более 2 ч.л.). Для укрепления иммунитета отличным вариантом станет лимонный, медовый или мятный ликер.

В качестве профилактики болезней верхних дыхательных путей можно поливать раскаленные камни в бане, создавая эффект ингаляции. Одна рюмка (кроме шоколадного, кофейного и яичного) сделает полезным воздух, наполненный эфирными маслами. Также данная процедура усилит выработку эндорфина, и как следствие — изменится настроение, появятся силы и бодрость.

Каждый из видов ликера обладает своими индивидуальными полезными свойствами. Грушевый — содержит большое количество витамин С, фолиевую кислоту и калий. Малиновый ликер — органические кислоты, витамин С, каротин, фенольные соединения. Помогает сбить температуру, выступает как потогонное средство при простуде и переохлаждении. При ангине можно делать полоскания теплым раствором с двумя столовыми ложками на один стакан воды.

Банановый ликер имеет в составе витамин В6 и железо, повышающие уровень гемоглобина в крови.

Абрикосовый ликер с витаминами В1, В2, В15, каротином, фолиевой кислотой, калием, железом, марганцем, кобальтом оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Поможет, если вы страдаете гипертонической болезнью, проблемами нервной системы и анемии.

Вред

Как и любой алкогольный продукт, ликер при частом употреблении может развить алкогольную зависимость и привести к онкологии.

Так как данный напиток содержит в себе сахар, он считается калорийным продуктом. Поэтому не рекомендован людям с лишним весом, страдающим ожирением, и тем, кто худеет. Напитки, которые содержат сахар в большом количестве, образуют пустые калории, они не дают чувства сытости, но способны повлиять на вес.

Воздействие алкоголя на организм. borisovka-crb.belzdrav.ru

В основе ликера лежат фруктовые плоды, которые могут вызвать аллергию. Стоит с осторожностью употреблять, если есть склонность к данному недугу. Строго запрещено пить детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам.

Что будет с организмом, если употреблять ликер каждый день?

Маленькие дозы ликера в ежедневном рационе помогут сократить размеры жировых бляшек на стенках сосудов, снизить уровень плохого холестерина в крови, а также уменьшить количество солевых отложений в суставах.

Но помните, что употребление любого алкоголя при частом употреблении вызывает ряд болезней печени, поджелудочной железы и онкологические заболевания.