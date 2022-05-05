Что будет, если часто пить водку?

Врач объяснил, что будет с организмом при регулярном распитии водки

Расскажем, почему стоит быть осторожными при употреблении водки.

Злоупотребление любыми спиртными напитками пагубно влияет на организм человека. Однако регулярное распитие водки вызывает необратимые изменения гораздо быстрее. Как именно этот напиток влияет на здоровье, помогает разобраться врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Химический состав

В 100 граммах чистой водки (С2Н5ОН 40% + H2O 60%) содержится:

— белки — 0 г,

— жиры — 0 г,

— углеводы — 0,4 г,

— калории — 237 ккал.

Главный ингредиент водки — спирт, который получают из различного растительного сырья. По российским стандартам крепость водки может быть 40-45, 50 или 56 процентов. Химический состав должен содержать установленное количество щелочей, концентрацию уксусного альдегида, сивушных масел и сложных эфиров.

По ГОСТу водка может быть:

— классической (не содержит ничего кроме воды и спирта);

— особой (может иметь добавки, которые могут менять вкус водки, ее аромат, но не цвет).

У особой водки допускается, чтобы вкус был пшеничный, ячменный, ржаной, цитрусовый, ягодный, ванильный и другой.

Полезные свойства

К удивлению многих, у водки есть полезные свойства. Она обладает антибактериальным эффектом, ей можно обрабатывать ушибы, раны и укусы насекомых.

Рюмка водки поможет снять напряжение, уменьшить головную боль, так как расширяет сосуды и улучшает кровообращение. Этот напиток поможет бороться с простудными заболеваниями, прогревая организм. Однако речь идет только об одной рюмке.

Также водка обладает антигрибковыми свойствами. Помимо этого, ей можно обтираться, чтобы снять жар и ускорить регенерацию тканей.

Важно закусывать водку, чтобы минимизировать поражение желудка. Фото Global Look Press

Водку добавляют при приготовлении блюд. Например, одну рюмку наливают в уху или консервацию. В бытовых целях и уборке водка поможет избавиться от бактерий и устранить неприятные запахи.

Помните, что суточная норма для женщин составляет не более 30 граммов, а для мужчин — не более 50.

Вред

Водка — напиток, который вызывает привыкание, что наносит невосполнимый ущерб организму. Когда водка попадает в желудок, она стимулирует выработку ферментов, которые в сочетании со спиртом разрушают слизистую и стенки желудка. При пищеварении может начаться и процесс гниения. Это приводит к развитию гастрита, язвы и рака желудка. Когда спирт оказывается в поджелудочной железе, то начинаются спазмы ее протоков. В результате поджелудочная железа разбухает, воспаляется и также начинается гниение. Все это приводит к развитию панкреатита. Не говоря уже о том, что водка уничтожает микрофлору, нарушает кровообращение, а в слизистой кишечника образуются эрозии. Это приводит к образованию злокачественных опухолей.

Пагубное воздействие оказывается и на печень. Это тот орган, который чистит наш организм и выводит токсины. Постоянное употребление водки приводит к гибели клеток печени, а затем она полностью «изнашивается». Чаще всего развиваются такие болезни, как алкогольный гепатит и цирроз печени. Раньше было принято считать, что цирроз печени — «мужское» заболевание, но в последние несколько лет количество страдающих от него мужчин и женщин в мире стало почти одинаковым. Нарушения в работе печени опасны для жизни человека. Когда печень уже не справляется со своими функциями, пагубное влияние распространяется на другие органы: страдают сердце, сосуды и другое.

Водка уничтожает и клетки головного мозга. Даже самое небольшое количество спиртного сразу же убивает несколько тысяч нейронов. И при этом они никогда уже больше не восстановятся. Не стоит забывать, что мозг — это важнейший орган, который отвечает за правильную работу всего организма. А вы знали, почему человек пьянеет? Сгустки слипшихся эритроцитов из-за сворачивания крови перестают проходить сквозь сосуды, в результате этого всем тканям не хватает кислорода. И именно кислородное голодание мозга (гипоксия) приводит к состоянию опьянения.

Распитие водки вызывает необратимые изменения в организме. Фото Global Look Press

На алкоголь в организме мгновенно реагирует и наша нервная система. Нарушается зрительная функция, происходят сбои в работе вестибулярного аппарата, появляются проблемы с памятью. Большой удар водка наносит сердечно-сосудистой системе. Сразу же при попадании спирта в организм наше сердце увеличивается в размере. Из-за этого на тканях жизненно важного органа образуются рубцы, которые впоследствии приводят к инфарктам. Из-за спиртного может как повышаться давление, так и понижаться. Даже разовый прием водки повышает кровяное давление сразу на несколько дней, а также вызывает необратимые изменения в работе всей сердечно-сосудистой системы.

Все спиртосодержащие напитки провоцируют и такие болезни, как артериальная гипертензия (синдром повышения систолического артериального давления в покое), ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма.

Как выбрать

На сегодняшний день злоумышленники пускают в продажу много «паленых» вариантов, которые вызывают отравления, иногда даже смертельные. Именно поэтому к выбору водки стоит подходить с большим вниманием.

Роскачество рекомендует обращать внимание на вкус и запах водки. Они должны быть характерными для этого напитка и без постороннего привкуса и аромата. Проверьте упаковку, дозатор и этикетку. Они должны быть ровными и без клея.

Водка сегмента «стандарт» стоит до 500 рублей. За «премиум» придется заплатить от 500 до 1000 рублей. Такая водка изготавливается, как правило, по уникальной рецептуре и с дополнительными технологиями очистки. У сегмента «суперпремиум», который стоит больше 1000 рублей, обычно и красивые бутылки. Подделать такой вариант сложно.

Обращайте внимание и на качество спирта, который указывают на этикетке. Его делят по категориям: «базис», «экстра», «люкс» и «альфа». Лучшими считаются категории «люкс» и «альфа», а вот «экстра» и «базис» изготавливают из бюджетного спиртного.

Стоит покупать водку только в проверенных и известных торговых точках.

Чем закусывать

Помните, что водку необходимо закусывать, чтобы минимизировать проблемы для желудка. Лучшей закуской для этого напитка будут квашеная капуста, соленые, маринованные и консервированные огурцы, селедка, сало или холодец. Хорошей будет также картошка, бутерброды, салаты и мясо. Из фруктов подойдут яблоки, лимоны или апельсины.

Не стоит пить водку на голодный желудок. Также не рекомендуется закусывать водку шоколадом, сладкой ягодой, острой пищей и свежими помидорами.