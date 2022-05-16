Боль в горле: причины, симптомы, лечение

Расскажем, что делать, если болит горло.

Симптомы боли в горле

Боль в горле является не столько самостоятельным недугом, сколько симптомом некоторых заболеваний ЛОР-органов. Она возникает, как правило, при поражении верхних отделов дыхательных путей. Также она может появиться при нарушении основ здорового образа жизни.

Боль в горле сопровождается рядом характерных признаков:

— першение в горле;

— выраженный болевой синдром;

— покраснение слизистой оболочки горла;

— изменение голоса, осиплость;

— сухой или влажный кашель в зависимости от локализации очага воспаления и течения заболевания;

— затруднение глотания из-за отечности;

— гипертермия, озноб.

Что вызывает боль в горле

Факторы, провоцирующие боль в горле, можно условно разделить на две группы.

1. Экзогенные — внешние причины, связанные с образом жизни. Эти факторы поддаются коррекции, человек может справиться с ними самостоятельно.

2. Эндогенные — те, которые зависят от состояния здоровья внутренних органов и систем. За этими причинами кроются различные патологии и заболевания. Избавиться от боли в горле можно, только устранив основную причину. В таком случае проблему стоит взять под медицинский контроль, обратиться за помощью к специалисту.

Экзогенные факторы

Причины, побудившие возникновение боли в горле, могут быть результатом деятельности человека. Устранив их, можно избавиться от нежелательных проявлений в области верхних дыхательных путей.

Сухость воздуха

Слизистые носа, глаз и горла нуждаются в постоянном увлажнении. Следует контролировать влажность воздуха в помещении. Ее уровень легко проверить при помощи специальных индикаторов, которые есть в продаже. Если она опускается ниже 40%, то следует принять меры по ее изменению. По нормам Роспотребнадзора оптимальный показатель влажности воздуха в помещении составляет 40-60%.

Для того чтобы воздух в помещении не был сухим, необходимо:

— открыть окно для проветривания;

— поставить на подоконник открытую банку с широким горлышком, наполнив ее водой;

— развесить влажные полотенца;

— принять душ, умыться;

— сделать влажную уборку;

— воспользоваться специальным приспособлением — увлажнителем воздуха;

— аквариум в помещении также выполняет аналогичную функцию.

Немаловажную роль играет соблюдение температурного режима в помещении. Особенно в период отопительного сезона при включенных батареях бывает сухой воздух.

По рекомендации Роспотребнадзора температура в помещении должна быть:

— во время бодрствования — 18-24 градуса;

— во время сна — 19-21 градус.

Этот показатель варьируется в зависимости от возрастной группы населения. Он не превышает 24 градусов.

Курение

Табачный дым, попадая в носовые ходы и горло, иссушает слизистую, выстилающую эти органы и части тела. При этом страдают не только курильщики, но и те, кто находится рядом.

Прием лекарственных препаратов

Долговременный и неконтролируемый прием лекарств, помимо терапевтического значения, имеет обратную сторону. Ряд побочных эффектов может негативно сказаться на общем самочувствии человека.

Через носовые ходы поступающий воздух должен согреваться, очищаться и увлажняться. При нарушении дыхания через нос человек вынужден дышать ртом. Слизистая ротовой полости не приспособлена для дыхания и быстро пересыхает. Возникает першение в горле, боль и кашель. Сосудосуживающие капли и спреи хорошо справляются с заложенностью носа. Но их не следует принимать длительно. В противном случае вероятно возникновение обратного эффекта. Появляется хронический ринит, избавиться от которого самостоятельно крайне сложно. Назальные средства вызывают привыкание.

Острая и соленая пища

Употребление в пищу таких продуктов, как острый перец, способно вызвать болевые ощущения в горле. Это скорее можно отнести к индивидуальной непереносимости. Подобные проявления не требуют лечения. Необходимо просто исключить эти продукты питания из привычного рациона.

Эндогенные факторы

Существует ряд заболеваний, одним из симптомов которых является боль и першение в горле.

Заболевания, которые вызывают боль в горле. Фото Global Look Press

Фарингит

Фарингит — воспалительный процесс на слизистой оболочке разных отделов глотки. Он сопровождается кашлем, болью и першением в горле, головной болью. Кашель, как правило, усиливается в ночное время. Также характерно повышение температуры, общее недомогание, увеличение регионарных лимфатических узлов. В зависимости от этиологии возникновения фарингита врач назначает медикаментозное лечение.

По этиологическому фактору фарингит может быть:

— инфекционным (вирусные, бактериальные, грибковые);

— неинфекционным (аллергические, травматические и вызванные воздействием раздражающих факторов).

Ларингит

Ларингит — это воспаление слизистой оболочки гортани и голосовых связок.

Ларингит, как и фарингит, может быть вызван разными факторами:

- инфекционные;

- неинфекционные (курение, голосовые нагрузки, воздействие химических веществ).

В каждом конкретном случае метод лечения ларингита определяет врач.

Основной задачей является борьба с инфекцией и уменьшение отека слизистой ткани. Заболевание характерно для людей, профессиональная деятельность которых связана с нагрузкой на голос. Певцы, педагоги, радиоведущие, телефонные операторы должны следить за состоянием голосового аппарата. При необходимости следует обратиться за помощью к ЛОР-врачу или фониатру.

Самостоятельно необходимо:

- обеспечить голосовой покой;

- регулярно увлажнять слизистую горла;

- охладить, проветрить и увлажнить помещение;

- отказаться от курения и других раздражающих факторов.

В некоторых случаях ларингит сопровождается крупом, отличительной особенностью которого будет затруднение дыхания на вдохе. Вызов бригады скорой помощи и своевременное обращение к врачу — это самые необходимые меры, которые следует предпринять. При значительном сужении стенок гортани человек испытывает нехватку кислорода. Стеноз может привести к гипоксии органов и тканей.

Характерные особенности крупа:

- «лающий» кашель;

- затрудненный вдох;

— изменение голоса, осиплость.

У ларингита схожие симптомы, но при этом дыхание не затруднено. Крупу в большей степени подвержены дети. Связано это с особенностями строения гортани. У детей она уже, чем у взрослых, а эпителиальные клетки одинаковы у всех. Поэтому при возникновении ларингита у детей очень быстро развивается отек, появляются приступы «лающего» кашля и удушья.

Трахеит

Трахеит — воспалительное заболевание трахеи (полая хрящевая трубка между гортанью и бронхами). Этот недуг, как правило, не протекает изолированно. Трахеит сочетается с фарингитом и ларингитом. Он сопровождается не только болью в горле, но сильным сухим кашлем в первые дни заболевания.

Как и у других заболеваний, поражающих верхние отделы дыхательных путей, трахеит имеет две основные причины:

- инфекционная (грипп, стафилококк, пневмококк, стрептококк и т. д.);

- неинфекционная (механические травмы, термическое воздействие, химические ожоги и курение).

Лечение трахеита — комплексное. Оно сочетает в себе борьбу с фоновыми заболеваниями дыхательных путей и уменьшением общей симптоматики.

Важно не допустить возможных осложнений и поражения нижних отделов дыхательных путей.

Болезни зубов

За здоровьем полости рта необходимо внимательно следить, соблюдая элементарные правила гигиены. Кариозные изменения, которые во время не были обнаружены и пролечены, могут негативно сказаться на здоровье организма в целом. Как правило, при инфицировании полости рта, болезнетворные микроорганизмы поражают близлежащие ткани носоглотки. Также инфекция попадает внутрь организма через пищеварительную систему. Особенную опасность заболевания зубов представляют для сердца. С кровотоком бактерии попадают в главный насос тела человека.

Аллергия

Болевые ощущения в горле могут быть вызваны как пищевой, так и сезонной аллергической реакцией на цветение деревьев и растений. Неприятные ощущения в горле появляются из-за нарушения носового дыхания. Также причиной может послужить отечность в области носоглотки и гортани. В таких случаях следует незамедлительно обратиться к врачу. Аллергия может вызвать отек Квинке. Если он возникает в верхних или нижних отделах дыхательных путей, это может привести к апноэ. Поэтому вовремя оказанная медицинская помощь и прием антигистаминных препаратов способны спасти жизнь пациента.

Храп

Храп (ронхопатия) — нарушение дыхания во сне, обусловленное вибрацией мягких тканей носоглотки и гортани, сопровождающееся низкочастотным дребезжащим звуком.

Храп вызывает негативные последствия для горла, так как человек вынужден дышать, как правило, ртом. Следует отметить, что храп опасен не только этим. Во сне нарушается сам процесс дыхания, это может привести к апноэ — полной его остановке. За помощью в решении этой проблемы следует обратиться к оториноларингологу. Возможно, храп возник по причине какой-либо патологии органов дыхания. Лечением подобных проблем со здоровьем должен заниматься квалифицированный специалист.

Профилактика и лечение боли в горле

Профилактика боли в горле. Фото Global Look Press

Профилактика

Основной мерой профилактики является ведение здорового образа и отказ от вредных привычек. Соблюдение температурного режима и регулярное увлажнение позволят не допустить пересыхания слизистых оболочек. Формирование иммунитета — это длительный процесс. Его состояние на данный момент отображает образ жизни в течение 2-3 последних лет. Старайтесь формировать полезные привычки, чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь физической активностью и закаливанием. Последнее не является стопроцентной гарантией того, что вы не будете подвержены вирусным и бактериальным заболеваниям. Но холодовая устойчивость позволит не реагировать на снижение температуры болезненными проявлениями.

Лечение

Лечебные мероприятия и манипуляции по устранению боли в горле должны проводиться медицинскими работниками. Зачастую за этими проявлениями кроются заболевания. Не стоит заниматься самолечением и принимать медикаменты без назначения врача. Боль в горле может быть вызвана вирусным возбудителем. В этом случае прием антибиотиков окажется бессмысленным и только усугубит ситуацию. Человек, принимающий курсовое лечение подобными препаратами, становится более уязвим. Если антибиотик действительно понадобится, он уже не окажет должного эффекта, так как появляется резистентность — невосприимчивость к препарату.

Выявить причину возникновения боли в горле, подобрать необходимое лечение на основе лабораторных исследований и сбора анамнеза может только врач.

Светлана Бутова