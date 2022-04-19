Как бросить пить пиво каждый день?

Даже одна бутылка пенного напитка в день вызывает зависимость. Расскажем, как избавиться от нее.

У многих людей, особенно мужчин, есть привычка после тяжелого рабочего дня выпить баночку или две пива. И многим кажется, что от этого ничего не станет. Однако к пиву очень быстро приходит привыкание. Считается, что хронический алкоголизм развивается в разы быстрее как раз от употребления этого пенного напитка, чем от крепкой выпивки. Расскажем, как избавиться от привычки пить пиво каждый день.

Вред пива

Все спиртные напитки губительно сказываются на организме человека. Не говоря уже о том, что под воздействием алкоголя увеличивается склонность человека к совершению преступлений, происходит больше несчастных случаев и повышается риск получить травму. Пиво очень пагубно влияет на сердце. Немецкий профессор Болингер ввел даже такое понятие, как «пивное сердце». В этом напитке содержатся токсические вещества, включая тяжелые металлы. Они разрушают печень, почки и влияют на эндокринную систему. А еще на прилавках магазинов пиво продается не всегда качественное, что может вызвать сильное отравление.

Вред пива для мужчин. interesnyefakty.org

Пиво — очень мочегонный напиток, который вымывает из организма полезные микроэлементы, вызывая их дефицит. Также регулярное распитие пива вызывает отеки и способствует набору веса. Стоит помнить, что под воздействием любого алкоголя разрушаются суставы и мозг. Газ и дрожжи расширяют стенки желудка, а содержащийся спирт провоцирует раздражение пищеварительной системы, блокируя центры насыщения. Именно поэтому хочется больше съесть и выпить.

Согласно исследованию, даже небольшая доля алкоголя увеличивает риск развития различных болезней, включая рак, и преждевременной смерти. Те, кто выпивает регулярно, больше подвержен депрессии.

Спирт приводит к снижению выработки лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет на клеточном уровне. Именно поэтому те, кто выпивает регулярно, наиболее восприимчив к тяжелым инфекционным заболеваниям. Да и болезни у них протекают дольше и переносятся тяжелее. Также нужно помнить, что даже при однократном употреблении алкоголя защитные свойства нашего организма не действуют полноценно в течение двух дней, а если выпивать два-три раза в неделю, то иммунитет и вовсе не будет успевать восстанавливаться. Из-за ослабленного иммунитета могут развиться различные аутоиммунные заболевания, появиться раковые опухоли и нарушиться регенерация тканей.

Признаки пивного алкоголизма

Так как пиво многие пьют ежедневно, то запоев как таковых не бывает. Однако вы можете заметить другие признаки, которые говорят о пивном алкоголизме. Вот они:

— Перемены в настроении. Как правило, настроение портится, если нет возможности выпить. Из-за этого появляется агрессия или, наоборот, вялость. Хочется найти способ выпить.

— Внешние изменения. При регулярном употреблении пива появляется живот, увеличивается грудь, округляется лицо, появляются лишние килограммы и повышается потливость.

— Гормональный дисбаланс. При чрезмерном употреблении пива у мужчин появляются женские гормоны, из-за чего появляется жир. У женщин, наоборот, начинают обильно расти волосы и грубеет голос.

— Желание похмелиться с утра. Появляется тяга к пиву. Без стаканчика пивного напитка пропадает аппетит.

— Проблемы с сердцем. От этого напитка утолщаются стенки сосудов и сердечной мышцы.

— Скачки давления. Под воздействием алкоголя повышается артериальное давление, которое начинает скакать без ведомых причин.

Признаки пивного алкоголизма. zbulvar.ru

Как бросить пить пиво?

Чтобы перестать пить пиво ежедневно, есть несколько способов. Расскажем о них подробнее.

Обзавестись хобби

Некоторые выпивают по вечерам от отсутствия каких-либо дел. Занять вечер можно полезным хобби, которое поможет снять стресс и отвлечься. Например, стоит начать заниматься спортом, ходить в тренажерный зал, заняться йогой или плаванием. Попробуйте ходить в театр, кино и на выставки.

Больше времени стоит уделять семье. Например, забирайте детей из садика и школы, делайте с ними домашнее задание и играйте в интересные игры. Можно с семьей отправляться за покупками. Помогает держать себя в руках нахождение за рулем. Отправляйтесь вечером куда-нибудь на машине. Это все еще помогает почувствовать себя востребованным человеком.

Помощь врачей

В некоторых случаях справиться самостоятельно с зависимостью сложно. Тогда стоит обратиться за помощью к психологу, психиатру или отправиться в наркологическую клинику. Специалисты окажут психологическую помощь, поставят капельницы и медикаменты, которые снизят тягу к алкоголю, а также пропишут витаминный комплекс для восстановления здоровья.

Помните, что существует много служб поддержки, где могут помочь вам анонимно.

Важно понимать, что многие выпивают пиво именно из-за душевных терзаний и переживаний. Поэтому иногда врачи прибегают к методам гипноза. Рекомендуется также посещать клуб анонимных алкоголиков.

Народные средства

Если нельзя употреблять медикаменты, то можно попробовать народные средства. Например, известна помощь лимонного сока. В течение двух недель нужно выпить литр жидкости, контролируя суточную дозу. Однако людям с проблемами ЖКТ, язвенными болезнями и гастритом этот метод не подходит.

Также можно пару дней есть мед, который восполнит в организме дефицит калия и глюкозы. Тягу к алкоголю поможет побороть и лавровый лист. Достаточно два листика заварить на 200 миллилитров кипятка. Выпивать настойку стоит порционно в течение дня.

Другие методы

Помимо этого, стоит изучить, как алкоголь влияет на жизнь и здоровье, а также почитать мотивирующую литературу по данной тематике. Стоит сократить или сменить круг общения. В компаниях, где постоянно выпивают, будет трудно сдержаться. Важно еще, чтобы родные и близкие поддержали в этом вопросе.

Как восстановить организм?

После отказа от пива стоит заняться восстановлением. Ведь при регулярном распитии алкогольных напитков страдают печень, органы пищеварения, сердце и нервная система. Важно снять интоксикацию и восстановить здоровье.

К общим рекомендациям относят:

— полноценный сон;

— правильное и сбалансированное питание;

— обильное питье;

— прогулки на свежем воздухе;

— умеренные физические нагрузки;

— прием витаминов и другое.