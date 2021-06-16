Чем опасно купание в водоемах?

В июне и июле во многих регионах России официально стартует купальный сезон.

Большинство современных городов расположено на берегах рек, озер, морей, а во многих есть искусственные пруды или водохранилища. Сегодня мало кого волнует вопрос: «Можно ли купаться в таких водоемах в жару и чем это может быть опасно?» Рассматриваем, какие болезни можно «подцепить» во время купания. И разбираемся со спасателем и членом центрального совета всероссийского общественного движения «Школа Безопасности» Дмитрием Пацаем, где и как купаться правильно.

Почему может стоять знак «Купаться запрещено»?

Прежде всего нужно помнить: если на берегу установлен знак «Купаться запрещено», не нужно нарушать этот запрет. Помимо этого знака на территории Москвы встречаются таблички «Купать детей запрещено», «Входить в воду запрещено», «Опасно! Грязная вода!», «Стой! Опасное дно», «Опасно! Слив горячей воды». Причин для появления таких табличек может быть много: из-за загрязнения дна стеклом, острой затонувшей арматурой или выходом грунтовых вод и сточных вод, часто это связано с загрязнением воды паразитарными инфекциями, например от водоплавающих птиц. Помимо этого, в водоемах нередко обнаруживаются личинки комаров, которые могут переносить малярию. Ну и, конечно, никогда не купайтесь в нетрезвом виде. В большинстве случаев трагедии на воде происходят во время заплывов в нетрезвом состоянии при купании в несанкционированных местах.

Однако, если на водоеме нет знака «Купаться запрещено», это еще не значит, что купание в этом месте разрешено. При желании совершить заплыв оглядитесь вокруг. Если рядом с водоемом есть свалка, то мусор с нее может оказаться источником кишечных проблем, аллергических реакций и может привлекать к воде крыс. А если рядом с водоемом расположены участ­ки со сточными трубами, идущими к воде, а от самих труб исходит специфический запах, то плавание также чревато кишечными инфекциями.

В июне — июле во многих регионах России стартует купальный сезон. Фото AFP

Чем можно заразиться в водоемах?

Поверхностные воды — это источник жидкости для многих населенных пунктов, поэтому основная причина загрязнения водоемов — это человеческая деятельность. Основные источники загрязнения водоемов для купания:

· бытовые сточные воды;

· плотины и водохранилища;

· использование агрохимии;

· биологические организмы.

Поэтому не стоит купаться там, где происходят бытовые сбросы, в таких местах существует опасность отравления и развития аллергии. Часто из-за купания в грязных водоемах в организм человека попадают энтеровирусные инфекции. Это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Симптомы заражения — чаще всего диарея, тошнота и лихорадка. В редких случаях может развиться менингит и даже могут возникнуть проблемы с сердцем. Такие вирусы могут попасть в организм человека вместе с водой, например при случайном заглатывании воды. Поэтому самая оптимальная защита в данном случае — это следить, чтобы во время купания вода не попала в рот.

Лептоспироз

Одно из самых часто встречающихся заболеваний, которое можно встретить в загрязненных водоемах, — это лептоспироз. Бактерии лептоспиры попадают в воду от заболевших животных и особенно хорошо себя чувствуют в стоячих водах в течение 25 дней. Бактерии достаточно поспать на слизистую человека или на поврежденный участок кожи, чтобы вызвать заболевание. Обычно симптомы лептоспироза — это повышение температуры тела, мышечная боль, как при ОРВИ. Бактерии лептоспиры поражают почки, печень и селезенку, что может привести к нарушению работы органов и даже стать причиной летального исхода.

Микозы и грибковые инфекции

Также большое количество микозов или грибковых инфекций попадает в воду через купание в водоемах пораженных ими людей, животных, птиц или просто от зараженных предметов быта. Эти заболевания отлично приспособлены для того, чтобы жить на коже человека. Такие грибки и инфекции могут находиться на людях, животных или на предметах, к которым они прикасались. Если после купания на теле появились пятна или наросты на коже, то это может быть признаком заражения.

Церкариоз

Довольно распространенное заболевание после купания в плохих водоемах — церкариоз, или «зуд купальщика». Проявляется в виде красных пятен и зуда по всему телу и вызывается церкариями — паразитами, которые скапливаются на хорошо прогреваемом мелководье и водорослях. Увидеть их в воде невооруженным глазом очень трудно, так как их длина составляет всего около миллиметра. Заразиться этим заболеванием можно, купаясь в неположенных местах, в водоемах с утками или другими водоплавающими птицами, которые являются основными переносчиками этих паразитов. Симптомы заболевания могут быть выражены температурой и бессонницей. Поэтому, чтобы обезопасить себя, старайтесь не ходить по водорослям и не плавать рядом с водоплавающими птицами, такими как лебеди или гуси.

Гепатит А

Часто летом происходят вспышки вирусного заболевания гепатитом А, так как этот вирус может попасть в организм человека при купании в загрязненных водоемах. Это заболевание характеризуется поражением печени, а первые признаки проявляются в среднем через 30 дней. Обычно это плохое самочувствие, температура, потемнение мочи.

Холера

Еще одна типичная кишечная инфекция, распространение которой происходит через воду, — это холера. Вызывается она холерными вибрионами, которые колонизируют тонкий кишечник и приводят к нарушению водно-солевого обмена и обезвоживанию организма. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 80-90% случаев болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести, и ее может быть даже сложно отличить от простой острой диареи. Но тяжелая степень холеры характеризуется сильным обезвоживанием, слабостью, одышкой, тоническими судорогами мышц конечностей и лица и анурией. Бактерии холеры — одни из немногих, которые способны выжить даже в морской воде. Они могут попасть в организм через открытые раны или рот.

Когда и где лучше всего купаться?

По словам нашего эксперта Дмитрия Пацая, даже если купание в водоеме все-таки разрешено, лучшие плавать в специально отведенных для этого местах. На пляжах из воды обычно убирается опасный мусор, а также вы находитесь в окружение других людей, которые в случае непредвиденных обстоятельств смогут прийти на помощь. Никогда не оставляйте детей без присмотра, даже если пляж подготовлен для купания: небольшие волны или маленькие ямы на дне могут быть очень опасны для малышей. Рекомендуется, если дети не умеют плавать, использовать спасжилет. Следите, чтобы он был по размеру и не болтался на ребенке.

Есть у вас есть надувной матрас, используйте его на берегу. Ни в коем случае не надо заплывать на нем далеко от берега. Во-первых, матрасы могут спускать воздух, и при чрезвычайных обстоятельствах вдалеке от берега вам может просто не хватит сил доплыть обратно. Во-вторых, реки с активным течением могут унести вас за пределы разрешенных пляжей, что может привести к негативным последствиям.

Специалисты рекомендуют купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Лучшее время для плавания — с 8 до 11 часов утра и с 16 до 19 часов вечера. Температура воды должна быть не ниже +18 , но оптимальным для человека будет в пределах плюс от +20 до +24 градусов. Помните, что при длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Рекомендуемая температура воздуха должна быть в диапазоне от +20 до +25 градусов. Также не рекомендуется купаться, если с момента последнего приема пищи прошло менее чем 1,5 часа.

Продолжительность времени купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Рекомендуется находиться в воде 10-15 минут, а перед заплывом предварительно обтереть тело водой. Сразу после купания в открытых водоемах необходимо принимать душ и смывать остатки воды с кожи. Обтирайтесь жестким полотенцем. Это позволяет механическим образом удалять паразитов, прицепившихся к коже.

По данным сайта mos.ru, купание на территории Москвы разрешено в 11 зонах:

· пляж «Левобережный» (Прибрежный проезд, дома 5-7);

· пляж «Серебряный бор—2» (Таманская улица, дом 44);

· пляж «Серебряный бор—3» (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, дом 15);

· зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12);

· зона отдыха «Мещерское» (Воскресенская улица, дома 5-31);

· Большой Садовый пруд (Большая Академическая улица, дом 38а);

· пляжный комплекс «Бич Клаб» (Ленинградское шоссе, дом 39);

· озеро Белое (Заозерная улица, дом 2-6);

· Большой городской пруд (город Зеленоград, Центральный проспект);

· озеро Черное (город Зеленоград, 6-й микрорайон);

· Школьное озеро (город Зеленоград, 10-й микрорайон);

· Путяевский пруд №1 (ПКиО «Сокольники», 4-й Лучевой просек).