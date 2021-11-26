Куда сходить в декабре в Москве? Афиша спортивных событий и развлечений

Главные спортивные события декабря в Москве: от футбола до ледовых шоу.

До Нового года еще целый месяц, а событий, которые стоит посетить до конца 2021-го, предостаточно. Собрали для вас самое интересное из мира спорта: от футбола до ледовых шоу. Выбирайте!

Футбол

Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак»

ФК «Спартак»

В декабре состоятся заключительные матчи российской премьер-лиги перед зимней паузой. Фанатам московского «Спартака» обязательно стоит посетить встречу 17-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата» (4 декабря, суббота, 17.00), так как это будет последняя домашняя игра красно-белых в уходящем году.

Место: Москва, стадион «Открытие Банк Арена» (Волоколамское ш., 69).

Билеты на матч «Спартак» — «Ахмат».

ФК «Локомотив»

А вот столичный «Локомотив» в этом году проведет дома еще две игры: против «Урала» (4 декабря, суббота, 19.00) и «Уфы» (12 декабря, воскресенье, 19.00). Голкипер железнодорожников Маринато Гильерме получил травму и пропустит несколько игр. Скажется ли это на результате? Ответ узнаем в Черкизове.

Место: Москва, «РЖД Арена» (ул. Большая Черкизовская, 125 строение 1).

Билеты на матчи «Локомотив» — «Урал» и «Локомотив» — «Уфа».

ФК ЦСКА

Московский ЦСКА последний матч в 2021 году проведет с тульским "Арсеналом". Встреча состоится 11 декабря, в субботу, в 16.30. Команда Алексея Березуцкого в первом круге сыграла вничью с канонирами (2:2), а вот с каким настроением армейцы уйдут в отпуск?

Место: Москва, «ЦСКА Арена» (ул. 3-я Песчаная, д. 2А).

Билеты на матч ЦСКА — «Арсенал».

ФК «Динамо»

А вот болельщиков столичного «Динамо» ждет не только домашний матч с «Уфой» (5 декабря, воскресенье, 16.30), но и битва с лидером турнирной таблицы — петербургским «Зенитом» (12 декабря, воскресенье, 14.00). В октябре сине-бело-голубые разгромили команду Сандро Шварца со счетом 4:1. Будет ли реванш? В любом случае футбольных фанатов ждет главный матч декабря в РПЛ.

Место: Москва, «ВТБ Арена», Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина (Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 13).

Билеты на матч «Динамо» — «Уфа» и «Динамо» — «Зенит».

*Помните, что на матчи РПЛ пускают только при наличии QR-кода, а на территории стадионов нужно находиться в масках.

Хоккей

Болельщики ЦСКА. Фото ХК ЦСКА

ХК «Спартак»

Континентальная хоккейная лига порадует яркими матчами в декабре. Московский «Спартак» проведет дома три игры: с «Йокеритом» (10 декабря, пятница, 19.30), с «Автомобилистом» (12 декабря, воскресенье, 17.00) и «Салаватом Юлаевым» (22 декабря, среда, 19.30).

Место: Москва, «Мегаспорт» (Ходынский б-р, 3).

Билеты на матчи ХК «Спартак».

ХК ЦСКА

Московский ЦСКА в декабре проведет дома пять матчей. Сначала красно-синие сыграют с ярославским «Локомотивом» (2 декабря, четверг, 19.30), а затем с нижегородским «Торпедо» (8 декабря, среда, 19.30). Следом команда Сергея Федорова отправится на выездную серию, а после нее уже проведет три заключительные игры в 2021 году: против минского «Динамо» (26 декабря, воскресенье, 17.00), московского «Динамо» (28 декабря, вторник, 19.30) и «Йокерита» (30 декабря, четверг, 19.30).

Место: Москва, «ЦСКА Арена», (Автозаводская, 23А, корп. 2).

Билеты на матчи ХК ЦСКА.

ХК «Динамо»

Московское «Динамо» тоже проведет пять матчей в последний месяц 2021 года. 6 декабря, в понедельник, в 19.30 нас ждет дерби с ЦСКА, через два дня бело-голубые примут «Адмирал» (8 декабря, среда, 19.30), а следом еще сыграют с «Сочи» (21 декабря, вторник, 19.30), «Автомобилистом» (23 декабря, вторник, 19.30) и «Торпедо» (25 декабря, четверг, 17.00).

Место: Москва, «ВТБ Арена» (Ленинградский пр-т., 36).

Билеты на матчи ХК «Динамо».

Баскетбол

Тренер ЦСКА Димитрис Итудис. Фото БК ЦСКА

БК ЦСКА

Декабрь баскетболисты ЦСКА начнут матчем в Евролиге против греческого «Панатинаикоса» (2 декабря, четверг, 20.00). Также команда Димитриса Итудиса проведет две встречи в Единой лиге ВТБ: против УНИКСа (15 декабря, среда, 20.00) и «Енисея» (26 декабря, воскресенье, 14.30).

Место: Москва, ДС «Мегаспорт» (Ходынский б-р, 3).

Билеты на матчи ЦСКА — «Панатинаикос», ЦСКА — УНИКС, ЦСКА —"Енисей".

*Матчи КХЛ можно посещать только при наличии QR-кода.

MMA

Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото Instagram

Хабиб Нурмагомедов и его промоушен в Москве

Бойцовская лига бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 10 декабря проведет итоговый ивент в 2021 году. На турнире Eagle FC 43 состоится два титульных поединка: чемпион лиги в легком весе Мехди Дакаев проведет защиту своего пояса против претендента Маккашарипа Зайнукова, а чемпион в средней весовой категории Фаридун Одилов выйдет в октагон с Эноком Торресом (Испания). Помимо них, в клетке появятся Гамзат Хирамагомедов, Сергей Калинин и Виталий Косицын.

Посетить бойцовский вечер смогут только лица старше 18, имеющие при себе QR-код и паспорт.

Место: Москва, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (ул. Лужники, 24, стр. 24).

Билеты на турнир Eagle FC 43.

Фигурное катание

Ледовое шоу «Лебединое озеро».

Ледовое шоу «Лебединое озеро»

В декабре олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит свое новое шоу на льду — «Лебединое озеро». Перед зрителями выступят такие звезды фигурного катания, как Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Елена Йованович, а также самая юная фигуристка Надежда Пескова.

«Лебединое озеро» — мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте, так как мой партнер на льду не захотел быть в роли принца. Подозреваю, что хотел стать сразу королем", — с юмором прокомментировала свое шоу Навка.

Расписание:

25 декабря — 18.00

26 декабря — 13.00

26 декабря — 18.00

29 декабря — 19.00

30 декабря — 13.00 и 19.00

31 декабря — 13.00

Изначально премьера должна была состояться в 2020 году, но из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, она не состоялась. Билеты, купленные ранее, будут действительны.

Место: Москва, «Мегаспорт» (Ходынский б-р, 3).

Билеты на шоу Навки «Лебединое озеро».

Ледовое шоу «Щелкунчик»

Какой Новый год без сказки о Щелкунчике? Звезда российского фигурного катания Евгений Плющенко уже не первый год представляет любимых многими героев на льду. В этот раз «Щелкунчик» тоже будет — 30 декабря сразу два шоу. Участие примут первая олимпийская чемпионка в истории нашего женского фигурного катания Аделина Сотникова, а также Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч.

Расписание:

30 декабря: 14.00 и 19.00

Место: Москва, «ВТБ Арена», (Ленинградский проспект, 36).

Билеты на ледовое шоу «Щелкунчик».

Посещение ледовых шоу возможно только при наличии QR-кода.

Другие виды спорта

Кубок мира и чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу

С 1 по 5 декабря в Москве состоится финал Кубка мира и чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу. В этом году в нашей стране отмечают 35-летний юбилей акробатического рок-н-ролла. Это ли не повод сходить на масштабное соревнование?

Билеты можно будет приобрести в кассе Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в дни проведения соревнований. Вход осуществляется только при наличии QR-кода.

Расписание:

1 и 2 декабря — чемпионат и первенство России.

3 декабря — всероссийские соревнования Rock'n'Roll & Co.

4 и 5 декабря — финал Кубка мира.

Место: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (ул. Лужники, 24, стр. 24)

Информация о соревнованиях.

Чемпионат России по гандболу и шоу «Игра будущего»

Перед матчем мужского чемпионата России по гандболу между ЦСКА и «Пермскими медведями» состоится шоу «Игра будущего». Первый эпизод. На радость зрителям покажут театрально-цирковое представление. А специальным гостем станет танцевальный коллектив «Detali Time», который принимал участие в телевизионном проекте «Новые танцы» на ТНТ. Событие пройдет 11 декабря, в субботу, в 15.50.

Место: Москва, арена «Динамо» (ул. Василисы Кожиной,13)

Билеты на шоу «Игра будущего».

Шоу «Легенды спорта». Фото nemovshow.ru

Шоу «Легенды спорта»

25 декабря, в субботу, в 19.00 состоится шоу «Легенды спорта» от Алексея Немова. Выступят прославленные гимнасты (Алексей Немов, Елена Замолодчикова, Оксана Чусовитина) и новоиспеченные олимпийские чемпионы: Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и другие.

*Посетить мероприятия можно только при наличии QR-кода (в том числе с отрицательным ПЦР-тестом).

Место: Москва, Дворец спорта «Лужники»

Билеты на шоу «Легенды спорта» от Алексея Немова

Катки в Москве

ВДНХ

А вот если вы хотите активно провести время сами, а не быть зрителем, тогда идите на каток! Самый большой каток в Москве находится на территории ВДНХ (площадь — 20 500 кв.м). Здесь есть много развлекательных зон, включая фудкорты. Цена на билеты для взрослых на дневной сеанс со вторника по четверг составляет 350 рублей, в пятницу — 450 руб., в выходные — 550 руб. На вечерний сеанс со вторника по четверг — 500 руб., в пятницу и выходные — 650 руб. Детский входной билет стоит 150 руб. (со вторника по четверг на дневной сеанс), 200 руб. — в пятницу, 250 руб. — в выходные. Цена на вечерний сеанс для ребенка — 250 руб. со вторника по четверг и 300 руб. — в пятницу и выходные.

Режим работы катка ВДНХ:

Понедельник: выходной.

Со вторника по пятницу: 11.00 — 15.00, 17.00 — 23.00.

Суббота и воскресенье: 10.00 — 15.00, 17.00 — 23.00.

Место: Москва, ВДНХ (Проспект Мира, 119).

Билеты на каток на ВДНХ.

Катки в Москве. Фото сайт ВДНХ

Парк Горького

Каток «Навигатор» в Парке Горького — еще одно любимое место для многих москвичей. В одном месте — музыка, еда и горячие напитки. Здесь есть отдельная хоккейная площадка, а также можно поучаствовать в quiz-квесте прямо на катке.

Стоимость входного билета для взрослого — 300 рублей со вторника по четверг в утренние сеансы, 500 руб. — в вечерние. В пятницу попасть на лед можно за 300 руб. утром, 350 руб. днем и вечером — за 650 руб. В выходные — 550 руб. и 650 руб. днем и вечером соответственно. Детский билет обойдется в 150 руб. и 250 руб. днем и вечером со вторника по четверг. В пятницу: 150 руб. — утром, 200 руб. — днем и 350 руб. — вечером. В выходные — 300 руб. и 350 руб.

Режим работы катка в Парке Горького:

Понедельник: выходной.

Со вторника по воскресенье: 10.00 — 12.00, 13.00 — 15.00.

17.00 — 20.00; 21.00 — 23.00.

Место: Москва, парк Горького (Крымский Вал ул., д. 9).

Билеты на каток в Парке Горького.

ГУМ

В самом сердце столицы — на Красной площади — традиционно открывает двери ГУМ-Каток. Покататься на фоне московского Кремля — мечта многих. Не упустите эту возможность! Но помните, что вход на каток возможен только по QR-коду.

ГУМ. Фото gum-katok.ru

Вы можете попасть на каток абсолютно бесплатно в любой будний день с 09.00 до 13.30. С 15.15 до 23.00 взрослый билет будет стоить 600 руб., а в выходной — 700 руб. Для детей вход — 300 руб. и 400 руб. в будние и выходные дни соответственно. Со стоимостью проката и льготными услугами можно ознакомиться на сайте.

Режим работы: Ежедневно.

Расписание сеансов:

09.00 — 10.00

10.30 — 11.30

12.00 — 13.00

13.30 — 14.30

15.15 — 16.15

17.00 — 18.00

18.45 — 19.45

20.30 — 21.30

22.00 — 23.00

Место: Москва, Красная площадь (Красная площадь, 3).

Билеты на ГУМ-Каток.

«Лужники»

Каток «Южный полюс» в «Лужниках» с искусственным льдом тоже считается одним из главных в Москве. Его площадь составляет 16 000 кв.м. Этот каток не разделяется на отдельные фрагменты и дорожки, а составляет единое целое. Входной билет для взрослых в будние дни (со вторника по пятницу) на один сеанс стоит 400 рублей, а в выходные и праздничные — 600 руб. Для детей: в будние дни — 200 рублей, 300 рублей — в выходные.

Режим работы:

Понедельник — выходной.

Сеансы со вторника по пятницу: 16.00 — 18.30 и 19.30 — 22.00.

Сеансы в выходные и праздничные дни: 13.00 — 15.30, 16.30 — 19.00 и 20.00 — 22.30.

Место: Москва, «Лужники» (ул. Лужники, 24, стр. 7).

Билеты на каток в «Лужниках».

Сад «Эрмитаж»

JAZZ-Каток в саду «Эрмитаж» без сомнений можно назвать одним из самых романтичных в Москве, ведь там из колонок играет джаз. А еще здесь сразу два катка (с искусственным и натуральным льдом). Стоимость посещения одного сеанса в будний день — 250 руб. , в выходной и праздничный — 350 руб.

Режим работы: ежедневно.

Сеансы: 10.00 — 12.00, 13.00 — 15.00, 17.00 — 20.00, 21.00 — 23.00.

Место: Москва, сад «Эрмитаж» (Каретный ряд, 1).

Билеты и вся информация о катке в Саду «Эрмитаж».

Где бесплатно покататься на коньках в Москве?

В столице около ста катков будут бесплатны и доступны каждому. Вот те, на которые стоит сходить:

· Каток в парке «Сокольники» на Большом круге. Режим работы: круглосуточно.

· Каток на Чистых прудах. Режим работы: круглосуточно.

· Каток «Горки — город» на Патриарших прудах. Режим работы: круглосуточно.

· Каток «Новая лига» у СК «Олимпийский». Режим работы: круглосуточно.

· Каток «Останкинский лед». Режим работы: 10.00 — 22.00.

· Каток в парке «Никулино». Режим работы: 10.00 — 00.00.

· Каток в парке «Фили». Режим работы: 10.00 — 22.00.

· Каток в Екатерининском парке. Режим работы: 10.00 — 22.00

· Каток «H2O» в парке 60-летия Октября. Режим работы: 11.00 — 22.00.

Обращайте внимание на погодные условия, в плюсовую температуру некоторые катки не работают.

И помните, что на катках в Москве стоит соблюдать эпидемиологические нормы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Билеты на платные катки рекомендуют покупать онлайн, а вход на бесплатные — получить через регистрацию по специальному QR-коду. Маски на открытых катках можно не носить, но в раздевалках и холлах они обязательны. Также нужно соблюдать социальную дистанцию на льду.

Имейте в виду, что информация может меняться из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Следите за графиком работы и информацией о событиях на сайтах мероприятий.