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Куда сходить в декабре в Москве? Афиша спортивных событий и развлечений

Галина Глазко
Галина Глазко
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Сегодня, 08:00
Стадион «Открытие Арена». Фото Александр Ступников/ФК «Спартак"/Global Look Press Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак» Болельщики ЦСКА. Фото ХК ЦСКА Тренер ЦСКА Димитрис Итудис. Фото БК ЦСКА Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото Instagram Шоу «Легенды спорта». Фото nemovshow.ru Катки в Москве. Фото сайт ВДНХ ГУМ. Фото gum-katok.ru Ледовое шоу «Лебединое озеро».
Стадион «Открытие Арена». Фото Александр Ступников/ФК «Спартак&quot;/Global Look Press
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Главные спортивные события декабря в Москве: от футбола до ледовых шоу.

До Нового года еще целый месяц, а событий, которые стоит посетить до конца 2021-го, предостаточно. Собрали для вас самое интересное из мира спорта: от футбола до ледовых шоу. Выбирайте!

Футбол

Футболисты "Спартака". Фото ФК «Спартак»
Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
17&nbsp;марта 2021 года. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Артем Дзюба. «Спартак» не обыграет «Уфу», «Зенит» окажется сильнее ЦСКА. Прогнозы на 16-й тур РПЛ

ФК «Спартак»

В декабре состоятся заключительные матчи российской премьер-лиги перед зимней паузой. Фанатам московского «Спартака» обязательно стоит посетить встречу 17-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата» (4 декабря, суббота, 17.00), так как это будет последняя домашняя игра красно-белых в уходящем году.

Место: Москва, стадион «Открытие Банк Арена» (Волоколамское ш., 69).

Билеты на матч «Спартак» — «Ахмат».

ФК «Локомотив»

А вот столичный «Локомотив» в этом году проведет дома еще две игры: против «Урала» (4 декабря, суббота, 19.00) и «Уфы» (12 декабря, воскресенье, 19.00). Голкипер железнодорожников Маринато Гильерме получил травму и пропустит несколько игр. Скажется ли это на результате? Ответ узнаем в Черкизове.

Место: Москва, «РЖД Арена» (ул. Большая Черкизовская, 125 строение 1).

Билеты на матчи «Локомотив» — «Урал» и «Локомотив» — «Уфа».

ФК ЦСКА

Московский ЦСКА последний матч в 2021 году проведет с тульским "Арсеналом". Встреча состоится 11 декабря, в субботу, в 16.30. Команда Алексея Березуцкого в первом круге сыграла вничью с канонирами (2:2), а вот с каким настроением армейцы уйдут в отпуск?

Место: Москва, «ЦСКА Арена» (ул. 3-я Песчаная, д. 2А).

Билеты на матч ЦСКА — «Арсенал».

ФК «Динамо»

А вот болельщиков столичного «Динамо» ждет не только домашний матч с «Уфой» (5 декабря, воскресенье, 16.30), но и битва с лидером турнирной таблицы — петербургским «Зенитом» (12 декабря, воскресенье, 14.00). В октябре сине-бело-голубые разгромили команду Сандро Шварца со счетом 4:1. Будет ли реванш? В любом случае футбольных фанатов ждет главный матч декабря в РПЛ.

Место: Москва, «ВТБ Арена», Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина (Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 13).

Билеты на матч «Динамо» — «Уфа» и «Динамо» — «Зенит».

*Помните, что на матчи РПЛ пускают только при наличии QR-кода, а на территории стадионов нужно находиться в масках.

Хоккей

Болельщики ЦСКА. Фото ХК ЦСКА
Болельщики ЦСКА. Фото ХК ЦСКА

ХК «Спартак»

Континентальная хоккейная лига порадует яркими матчами в декабре. Московский «Спартак» проведет дома три игры: с «Йокеритом» (10 декабря, пятница, 19.30), с «Автомобилистом» (12 декабря, воскресенье, 17.00) и «Салаватом Юлаевым» (22 декабря, среда, 19.30).

Место: Москва, «Мегаспорт» (Ходынский б-р, 3).

Билеты на матчи ХК «Спартак».

ХК ЦСКА

Московский ЦСКА в декабре проведет дома пять матчей. Сначала красно-синие сыграют с ярославским «Локомотивом» (2 декабря, четверг, 19.30), а затем с нижегородским «Торпедо» (8 декабря, среда, 19.30). Следом команда Сергея Федорова отправится на выездную серию, а после нее уже проведет три заключительные игры в 2021 году: против минского «Динамо» (26 декабря, воскресенье, 17.00), московского «Динамо» (28 декабря, вторник, 19.30) и «Йокерита» (30 декабря, четверг, 19.30).

Место: Москва, «ЦСКА Арена», (Автозаводская, 23А, корп. 2).

Билеты на матчи ХК ЦСКА.

ХК «Динамо»

Московское «Динамо» тоже проведет пять матчей в последний месяц 2021 года. 6 декабря, в понедельник, в 19.30 нас ждет дерби с ЦСКА, через два дня бело-голубые примут «Адмирал» (8 декабря, среда, 19.30), а следом еще сыграют с «Сочи» (21 декабря, вторник, 19.30), «Автомобилистом» (23 декабря, вторник, 19.30) и «Торпедо» (25 декабря, четверг, 17.00).

Место: Москва, «ВТБ Арена» (Ленинградский пр-т., 36).

Билеты на матчи ХК «Динамо».

Баскетбол

Тренер ЦСКА Димитрис Итудис. Фото БК ЦСКА
Тренер ЦСКА Димитрис Итудис. Фото БК ЦСКА

БК ЦСКА

Декабрь баскетболисты ЦСКА начнут матчем в Евролиге против греческого «Панатинаикоса» (2 декабря, четверг, 20.00). Также команда Димитриса Итудиса проведет две встречи в Единой лиге ВТБ: против УНИКСа (15 декабря, среда, 20.00) и «Енисея» (26 декабря, воскресенье, 14.30).

Место: Москва, ДС «Мегаспорт» (Ходынский б-р, 3).

Билеты на матчи ЦСКА — «Панатинаикос», ЦСКА — УНИКС, ЦСКА —"Енисей".

*Матчи КХЛ можно посещать только при наличии QR-кода.

MMA

Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото Instagram

Хабиб Нурмагомедов и его промоушен в Москве

Бойцовская лига бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 10 декабря проведет итоговый ивент в 2021 году. На турнире Eagle FC 43 состоится два титульных поединка: чемпион лиги в легком весе Мехди Дакаев проведет защиту своего пояса против претендента Маккашарипа Зайнукова, а чемпион в средней весовой категории Фаридун Одилов выйдет в октагон с Эноком Торресом (Испания). Помимо них, в клетке появятся Гамзат Хирамагомедов, Сергей Калинин и Виталий Косицын.

Посетить бойцовский вечер смогут только лица старше 18, имеющие при себе QR-код и паспорт.

Место: Москва, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (ул. Лужники, 24, стр. 24).

Билеты на турнир Eagle FC 43.

Фигурное катание

Ледовое шоу «Лебединое озеро».
Ледовое шоу «Лебединое озеро».

Ледовое шоу «Лебединое озеро»

В декабре олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит свое новое шоу на льду — «Лебединое озеро». Перед зрителями выступят такие звезды фигурного катания, как Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Елена Йованович, а также самая юная фигуристка Надежда Пескова.

«Лебединое озеро» — мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте, так как мой партнер на льду не захотел быть в роли принца. Подозреваю, что хотел стать сразу королем", — с юмором прокомментировала свое шоу Навка.

Расписание:

25 декабря — 18.00

26 декабря — 13.00

26 декабря — 18.00

29 декабря — 19.00

30 декабря — 13.00 и 19.00

31 декабря — 13.00

Изначально премьера должна была состояться в 2020 году, но из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, она не состоялась. Билеты, купленные ранее, будут действительны.

Место: Москва, «Мегаспорт» (Ходынский б-р, 3).

Билеты на шоу Навки «Лебединое озеро».

Ледовое шоу «Щелкунчик»

Какой Новый год без сказки о Щелкунчике? Звезда российского фигурного катания Евгений Плющенко уже не первый год представляет любимых многими героев на льду. В этот раз «Щелкунчик» тоже будет — 30 декабря сразу два шоу. Участие примут первая олимпийская чемпионка в истории нашего женского фигурного катания Аделина Сотникова, а также Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч.

Расписание:

30 декабря: 14.00 и 19.00

Место: Москва, «ВТБ Арена», (Ленинградский проспект, 36).

Билеты на ледовое шоу «Щелкунчик».

Посещение ледовых шоу возможно только при наличии QR-кода.

Другие виды спорта

Кубок мира и чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу

С 1 по 5 декабря в Москве состоится финал Кубка мира и чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу. В этом году в нашей стране отмечают 35-летний юбилей акробатического рок-н-ролла. Это ли не повод сходить на масштабное соревнование?

Билеты можно будет приобрести в кассе Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в дни проведения соревнований. Вход осуществляется только при наличии QR-кода.

Расписание:

1 и 2 декабря — чемпионат и первенство России.

3 декабря — всероссийские соревнования Rock'n'Roll & Co.

4 и 5 декабря — финал Кубка мира.

Место: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (ул. Лужники, 24, стр. 24)

Информация о соревнованиях.

Чемпионат России по гандболу и шоу «Игра будущего»

Перед матчем мужского чемпионата России по гандболу между ЦСКА и «Пермскими медведями» состоится шоу «Игра будущего». Первый эпизод. На радость зрителям покажут театрально-цирковое представление. А специальным гостем станет танцевальный коллектив «Detali Time», который принимал участие в телевизионном проекте «Новые танцы» на ТНТ. Событие пройдет 11 декабря, в субботу, в 15.50.

Место: Москва, арена «Динамо» (ул. Василисы Кожиной,13)

Билеты на шоу «Игра будущего».

Шоу «Легенды спорта». Фото nemovshow.ru
Шоу «Легенды спорта». Фото nemovshow.ru

Шоу «Легенды спорта»

25 декабря, в субботу, в 19.00 состоится шоу «Легенды спорта» от Алексея Немова. Выступят прославленные гимнасты (Алексей Немов, Елена Замолодчикова, Оксана Чусовитина) и новоиспеченные олимпийские чемпионы: Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и другие.

*Посетить мероприятия можно только при наличии QR-кода (в том числе с отрицательным ПЦР-тестом).

Место: Москва, Дворец спорта «Лужники»

Билеты на шоу «Легенды спорта» от Алексея Немова

Катки в Москве

ВДНХ

А вот если вы хотите активно провести время сами, а не быть зрителем, тогда идите на каток! Самый большой каток в Москве находится на территории ВДНХ (площадь — 20 500 кв.м). Здесь есть много развлекательных зон, включая фудкорты. Цена на билеты для взрослых на дневной сеанс со вторника по четверг составляет 350 рублей, в пятницу — 450 руб., в выходные — 550 руб. На вечерний сеанс со вторника по четверг — 500 руб., в пятницу и выходные — 650 руб. Детский входной билет стоит 150 руб. (со вторника по четверг на дневной сеанс), 200 руб. — в пятницу, 250 руб. — в выходные. Цена на вечерний сеанс для ребенка — 250 руб. со вторника по четверг и 300 руб. — в пятницу и выходные.

Режим работы катка ВДНХ:

Понедельник: выходной.

Со вторника по пятницу: 11.00 — 15.00, 17.00 — 23.00.

Суббота и воскресенье: 10.00 — 15.00, 17.00 — 23.00.

Место: Москва, ВДНХ (Проспект Мира, 119).

Билеты на каток на ВДНХ.

Катки в Москве. Фото сайт ВДНХ
Катки в Москве. Фото сайт ВДНХ

Парк Горького

Каток «Навигатор» в Парке Горького — еще одно любимое место для многих москвичей. В одном месте — музыка, еда и горячие напитки. Здесь есть отдельная хоккейная площадка, а также можно поучаствовать в quiz-квесте прямо на катке.

Стоимость входного билета для взрослого — 300 рублей со вторника по четверг в утренние сеансы, 500 руб. — в вечерние. В пятницу попасть на лед можно за 300 руб. утром, 350 руб. днем и вечером — за 650 руб. В выходные — 550 руб. и 650 руб. днем и вечером соответственно. Детский билет обойдется в 150 руб. и 250 руб. днем и вечером со вторника по четверг. В пятницу: 150 руб. — утром, 200 руб. — днем и 350 руб. — вечером. В выходные — 300 руб. и 350 руб.

Режим работы катка в Парке Горького:

Понедельник: выходной.

Со вторника по воскресенье: 10.00 — 12.00, 13.00 — 15.00.

17.00 — 20.00; 21.00 — 23.00.

Место: Москва, парк Горького (Крымский Вал ул., д. 9).

Билеты на каток в Парке Горького.

ГУМ

В самом сердце столицы — на Красной площади — традиционно открывает двери ГУМ-Каток. Покататься на фоне московского Кремля — мечта многих. Не упустите эту возможность! Но помните, что вход на каток возможен только по QR-коду.

ГУМ. Фото gum-katok.ru
ГУМ. Фото gum-katok.ru

Вы можете попасть на каток абсолютно бесплатно в любой будний день с 09.00 до 13.30. С 15.15 до 23.00 взрослый билет будет стоить 600 руб., а в выходной — 700 руб. Для детей вход — 300 руб. и 400 руб. в будние и выходные дни соответственно. Со стоимостью проката и льготными услугами можно ознакомиться на сайте.

Режим работы: Ежедневно.

Расписание сеансов:

09.00 — 10.00

10.30 — 11.30

12.00 — 13.00

13.30 — 14.30

15.15 — 16.15

17.00 — 18.00

18.45 — 19.45

20.30 — 21.30

22.00 — 23.00

Место: Москва, Красная площадь (Красная площадь, 3).

Билеты на ГУМ-Каток.

«Лужники»

Каток «Южный полюс» в «Лужниках» с искусственным льдом тоже считается одним из главных в Москве. Его площадь составляет 16 000 кв.м. Этот каток не разделяется на отдельные фрагменты и дорожки, а составляет единое целое. Входной билет для взрослых в будние дни (со вторника по пятницу) на один сеанс стоит 400 рублей, а в выходные и праздничные — 600 руб. Для детей: в будние дни — 200 рублей, 300 рублей — в выходные.

Режим работы:

Понедельник — выходной.

Сеансы со вторника по пятницу: 16.00 — 18.30 и 19.30 — 22.00.

Сеансы в выходные и праздничные дни: 13.00 — 15.30, 16.30 — 19.00 и 20.00 — 22.30.

Место: Москва, «Лужники» (ул. Лужники, 24, стр. 7).

Билеты на каток в «Лужниках».

Сад «Эрмитаж»

JAZZ-Каток в саду «Эрмитаж» без сомнений можно назвать одним из самых романтичных в Москве, ведь там из колонок играет джаз. А еще здесь сразу два катка (с искусственным и натуральным льдом). Стоимость посещения одного сеанса в будний день — 250 руб. , в выходной и праздничный — 350 руб.

Режим работы: ежедневно.

Сеансы: 10.00 — 12.00, 13.00 — 15.00, 17.00 — 20.00, 21.00 — 23.00.

Место: Москва, сад «Эрмитаж» (Каретный ряд, 1).

Билеты и вся информация о катке в Саду «Эрмитаж».

Коньки. Как выбрать коньки? Советы по выбору для детей и взрослых

Где бесплатно покататься на коньках в Москве?

В столице около ста катков будут бесплатны и доступны каждому. Вот те, на которые стоит сходить:

· Каток в парке «Сокольники» на Большом круге. Режим работы: круглосуточно.

· Каток на Чистых прудах. Режим работы: круглосуточно.

· Каток «Горки — город» на Патриарших прудах. Режим работы: круглосуточно.

· Каток «Новая лига» у СК «Олимпийский». Режим работы: круглосуточно.

· Каток «Останкинский лед». Режим работы: 10.00 — 22.00.

· Каток в парке «Никулино». Режим работы: 10.00 — 00.00.

· Каток в парке «Фили». Режим работы: 10.00 — 22.00.

· Каток в Екатерининском парке. Режим работы: 10.00 — 22.00

· Каток «H2O» в парке 60-летия Октября. Режим работы: 11.00 — 22.00.

Обращайте внимание на погодные условия, в плюсовую температуру некоторые катки не работают.

И помните, что на катках в Москве стоит соблюдать эпидемиологические нормы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Билеты на платные катки рекомендуют покупать онлайн, а вход на бесплатные — получить через регистрацию по специальному QR-коду. Маски на открытых катках можно не носить, но в раздевалках и холлах они обязательны. Также нужно соблюдать социальную дистанцию на льду.

Имейте в виду, что информация может меняться из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Следите за графиком работы и информацией о событиях на сайтах мероприятий.

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Галина Глазко все материалы автора
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