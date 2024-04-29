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Образцовый самец 2: Бен Стиллер, критика фильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Бен Стиллер признался, что не ожидал провала фильма «Образцовый самец 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Образцовый самец 2»
Фото Кадр из фильма «Образцовый самец 2»
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Во время подкаста Дэвида Духовны Fail Better создатель и исполнитель главной роли в фильме «Образцовый самец 2» Бен Стиллер рассказал, что не был готов к провалу сиквела 2016 года.

«Мне казалось, всем будет интересно, а потом понял, что, возможно, по-настоящему облажался», — вспоминал актер.

Бен Стиллер добавил, что реакция зрителей на фильм его напугала в большей степени потому, что он начал сомневаться в своем профессиональном чутье — в понимании, что смешно, а что нет.

«Образцовый самец 2» не впечатлил аудиторию. Например, на Rotten Tomatoes фильм получил всего 22% одобрения от критиков и 20% от зрителей.

Первая часть картины вышла в 2001 году и представляла собой сатиру на индустрию моды. «Образцовый самец» получил противоречивые отзывы, но был успешен в прокате.

Недавно Бен Стиллер закончил работу над вторым сезоном «Разделения» — успешным проектом Apple TV+ о людях, переживающих медицинское вмешательство для того, чтобы дома забывать о работе, а на работе не думать о жизни за пределами офиса.

&laquo;Разделение&raquo;, Apple TV+. «Разделение»: сюжет, актерский состав и все, что известно о втором сезоне психологического триллера Apple TV+

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