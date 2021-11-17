Как выбрать коньки? Советы по выбору для детей и взрослых

Зима — пора снежных забав и видов спорта, присущих этому времени года. Кружащиеся хлопья снега, музыка, красные от мороза щеки и каток — то, чего миллионы людей с нетерпением ждут на протяжении многих месяцев. Это особая магия зимы. Сегодня узнаем, как подойти к выбору коньков так, чтобы получить удовольствие от катания.

История коньков началась более 3000 лет назад. Коньки тех времен мало похожи на современные модели этой спортивной обуви: изначально это были кости крупных животных, заостренные и примотанные к ступням для того, чтобы обеспечить более быструю и безопасную переправу по замерзшей воде в холодное время года. Лишь спустя тысячелетия люди начали использовать ботинки с острыми лезвиями для активного отдыха на льду и спорта.

Прототип современных коньков.

В России эта зимняя забава приобрела популярность лишь при Петре I, который перенял необычный вид проведения зимнего досуга у голландцев. В то время переднюю часть лезвия стали украшать резьбой в виде головы коня, которая, как символ знаменитой русской тройки запряженных лошадей, символизировала скорость и стремление вперед. С тех пор слово «коньки» стало нарицательным.

Виды коньков

После правления Петра I популярность катания на коньках спала, и следующий виток развития этого зимнего вида спорта пришелся на XIX век. Именно в это время по всему миру образуются конькобежные сообщества и проходят первые международные соревнования. Тогда же начинает появляться первая обувь для фигурного катания.

Фигурные коньки

Представляют собой обувь для профессионального занятия фигурным катанием. Ботинки такой обуви высокие и изготовлены из натуральной или искусственной кожи. Имеют высокий каблук, наличие которого помогает выполнять катающимся развороты, прыжки и другие элементы фигурного катания.

Данный вид обуви полюбился не только профессиональным фигуристам, но и людям, которые приходят на каток ради удовольствия. Однако в коньках для профессионалов и любителей есть множество отличий.

Фигурные коньки для любителей:

— изготовлены из нескольких слоев кожи, что обеспечивает жесткость ботинка. За счет твердой фиксации стопы и голени новичкам и любителям легче удерживать равновесие и выполнять скольжение;

— имеют несъемное лезвие, которое не подгоняется индивидуально. В коньках для любителей лезвие изготавливается по стандартному лекалу и крепится к подошве на заводе;

— лезвие прямое или почти прямое. Данная форма обеспечивает большую площадь соприкосновения со льдом. Это делается для того, чтобы обеспечить максимальную устойчивость;

— имеют короткий ряд зубьев на передней части лезвия, которые необходимы для выполнения некоторых элементов фигурного катания: шагов, вращений и прыжков. Наличие зубцов более актуально для профессионалов, но никто не исключает, что мимолетное увлечение любителя может перерасти в настоящую страсть всей жизни. Зубцы присутствуют на фигурных коньках всех категорий.

Хоккейные коньки

Хоккейные коньки предназначены для игры в хоккей и отвечают всем требованиям, необходимым для этого вида спорта: они более скоростные, имеют большую защиту стопы спортсмена от ударов, лезвия хоккейных коньков изогнутые, без зубцов. Условно хоккейные коньки можно разделить на три составляющие:

— Ботинок.

— Стакан — элемент, выполненный из пластика. Служит переходом между подошвой ботинка и лезвием.

— Лезвие.

Хоккейные коньки также отличаются материалами и исполнением в зависимости от целей человека и бывают профессиональными и полупрофессиональными.

Версия коньков для любителей, так же как и профессиональная, подходит для игры в хоккей и скоростного катания на льду. Данный вид спортивной обуви наиболее популярен у аудитории мужского пола.

Хоккейные коньки.

К особенностям любительского варианта обуви относятся:

— скругленное лезвие. За счет меньшей опоры на покрытие обеспечивает маневренность, возможность быстрого набора скорости и торможения;

— плотные вставки на боковых поверхностях и передней части конька для защиты ноги от ударов клюшкой и шайбой;

— подошва и стакан таких коньков изготавливаются из пластика, который способен прослужить долгий период времени, в то время как на профессиональных моделях эти элементы изготавливаются из более легких композитных материалов или углеродного волокна;

— внутренняя поверхность хоккейных коньков значительно мягче своих собратьев для фигурного катания. Материалами для внутренней отделки служит поролон или специальный нейлон с термопамятью. Возможность терморегулировки конька под ногу дает особое преимущество и обеспечивает удобство катания.

Прогулочные коньки

Появившийся сравнительно недавно универсальный вид коньков, который рассчитан на широкую аудиторию любителей зимнего досуга на льду.

Модель этих коньков представляет из себя некий симбиоз фигурных коньков и коньков для хоккея. Прогулочные коньки удовлетворяют всем требованиям для катания на льду в удовольствие и выгодно отличаются сразу некоторыми характеристиками:

— имеют плоское длинное лезвие фигурных коньков, но имеют меньшее количество зубчиков спереди (или их отсутствие), что позволяет новичкам исключить возможность зацепа лезвием за лед;

— такие модели спортивной обуви значительно теплее своих аналогов для фигурного катания и позволяют находиться на льду долгими зимними вечерами;

— вместо шнуровки в прогулочных коньках используются крепления на липучке или с помощью специального зажимного механизма, которые позволяют легче регулировать обхват стопы.

Как выбрать коньки?

Главным критерием для выбора коньков является цель выхода на лед. Хотите ли вы научиться кататься или уже умеете. Хотите ли вы выполнить несложные элементы фигурного катания или же поиграть в хоккей с друзьями или детьми. Возможно, катание на коньках для вас — вид зимнего досуга, прогулка на льду и общение с друзьями. Вариантов может быть масса.

Если цель катания определена и перед вами стоит вопрос выбора конкретных моделей коньков, следует обратить внимание на следующие факторы.

Как выбрать коньки.

Жесткость коньков

Выбор жесткости коньков полностью зависит от их вида. Фигурные коньки должны плотно облегать голень, нога зафиксирована в одном положении без возможности хода вперед или назад.

Жесткость ботинка очень важна для новичков. При высокой жесткости уменьшается риск получения травм на льду. Тем не менее новичкам не стоит делать выбор в пользу жестких профессиональных коньков, изготовленных из кожи, так как такую обувь очень сложно разносить и она будет приносить дискомфорт при катании.

Оптимальным материалом для фигурных коньков любителя будет искусственная кожа.

Чтобы проверить жесткость ботинка, сожмите пальцами верхнюю часть голенища. Если кожа не поддается и не теряет форму, это жесткие ботинки. Если уступает под нажимом — мягкие.

Жесткость хоккейных и прогулочных коньков должна быть средней. Если вы остановили выбор на хоккейных коньках с термоформируемым материалом, то вопрос жесткости и устойчивости решен — коньки сами подстроятся под особенности ваших ног.

Во всех видах коньков можно регулировать плотность посадки ботинка с помощью креплений или шнуровки. Ни в коем случае не затягивайте шнуровку слишком сильно: так вы нарушаете кровоснабжение, и ваши стопы очень быстро замерзнут.

Устойчивость

Устойчивость коньков напрямую зависит от выбранной вами жесткости ботинок. Тем не менее за устойчивость отвечают еще несколько факторов: высота каблука, угол наклона лезвия, глубина желобка лезвия.

Самым подходящим вариантом для катания новичков будут коньки с небольшим каблуком (в случае фигурных коньков) или подъемом (в других видах коньков), угол наклона лезвия должен быть нейтральным или слегка направлен вперед.

Наклон профиля лезвия.

После покупки коньков отдайте обувь на заточку лезвий и, если уровень вашей подготовки начальный, руководствуйтесь правилом: чем шире желобок лезвия — тем он устойчивее.

Как подобрать подходящий размер коньков?

Существует мнение, что размер коньков должен превышать реальный размер вашей ноги на размер или полтора. Возможно, это утверждение было верным, когда материалом для изготовления ботинок служила натуральная кожа. Современные технологии позволяют сделать катание на коньках более комфортным и в выборе размера ботинок ориентироваться на свои ощущения.

Для правильного выбора размера конька необходимо:

— подстелить что-то мягкое и устойчивое под ноги;

— надеть носок, в котором вы будете кататься. Носок не должен быть толстым или шерстяным. Для этих целей лучше всего подойдут плотные носки с термоэффектом;

— засунуть ногу в ботинок и упереть пятку в задник;

— затянуть шнурки так, чтобы в области свода стопы фиксация была самая сильная, а в районе голени чуть слабее;

— встаньте и послушайте свои ощущения. Нога должна быть устойчивой, пятка не должна ходить в стороны, стопа не должна болтаться. Пальцы ног должны не упираться в носок ботинка, а лишь дотрагиваться его.

У хоккейных коньков своя система размеров. Чтобы помочь вам при выборе хоккейных коньков, большинство производителей предлагают специальные таблицы. Воспользовавшись таблицей соответствия, вы сможете подобрать коньки нужного размера в зависимости от размера обуви.

Размеры.

Полнота или ширина ноги имеет две разновидности. Первая это D(R) — узкая стопа (ее часто используют профессионалы), вторая EE (W) — более полная стопа, такой вариант подойдет для любителей. Однако существует и другая система обозначений:

R (Regular) — стандартные (то же, что и D в предыдущей классификации).

N (Narrow) — узкий ботинок (то же, что и С в предыдущей классификации).

W (Wide) — широкий ботинок (EE или E).

Коньки для детей

Детские коньки также различаются на три типа: фигурные, хоккейные и прогулочные.

Коньки для ребенка следует выбирать так же, как и обувь для новичка. Необходимо понимать, что ваш ребенок растет и выбор размера ботинок стоит здесь на первой позиции.

Не стоит выбирать детские коньки «на вырост», так как ребенку может быть неудобно и он может отказаться от занятий из-за дискомфорта.

Для удобства выбора размера, носки и возможности роста коньков вместе с ногой придумана технология, которая позволяет регулировать размер детских коньков под индивидуальные параметры.

Эта технология применена в отношении коньков для отдыха и прогулок. Система увеличения размера позволяет максимально подгонять по размеру коньки для детей.

Коньки для детей.

Как это работает?

Небольшой рычажок, спрятанный на пятке, позволяет легко подогнать по размеру внутренний и внешний ботинок. Эта система обеспечивает безопасность и улучшает качество катания.

Для подгонки конька по размеру:

— открыть рычажок;

— затянуть или ослабить до нужного размера;

— закрыть рычажок;

— съемный внутренний ботинок облегчает сушку и чистку коньков.

Не забывайте: если ваш ребенок только учится стоять на льду, обязательно обеспечьте его защитой на колени, локти и голову.